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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2333233423352336>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:25

  Ratatui написав:Уже и во Франции решили норок замочить.

глубже надо...
Вбиті данські норки почали виринати з-під землі :mrgreen:
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5508 ... 5Bisapi%5D
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:32

  Lady_N написав:
  freeze написав:Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно )))
Поезда не ходят, на пароходе очень долго.
Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные.


Значит у них будет меньше туристов и всякие необязательные поездки отпадут или маршруты поменяются...

Я ще півроку тому писав, що це основна ціль цієї вистави. Всі сидять по норках і не висуваються.
Хочеш висунутись - роби невудому вакцину, с невідомими наслідками і катайся, поки копита на відкинеш = а це може бути дуже скоро.

зі. Вакцину від Еболи розробляли 5 років, і ефективність не така вже і супер. І тут раптом від нового, невідомого вірусу за півроку наклепали вакцину...
Ага-ага, вірю-вірю... шо нас десь не найо...ть
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

change_pm написав:зі. Вакцину від Еболи розробляли 5 років, і ефективність не така вже і супер. І тут раптом від нового, невідомого вірусу за півроку наклепали вакцину...
Ага-ага, вірю-вірю... шо нас десь не найо...ть

Одни и те же организации дают эффективность вакцины от коронавируса 90 процентов, а от Эболы не получается по их же исследованиям.
Поэтому если вы им доверяете, что вакцина от Эболы не очень, то логично и доверять им дальше.

Вообще наш вильнолюдный народ скорее будет есть дубовую кору на годичном карантине и жаловаться на отсутствие денег при том ожидая не появится ли у пяти или десятимиллионного привитого за рубежом какого то побочного неведомого эффекта, чем вакцинируется и будет жить как весь мир нормально. Средневековье славянское, имхо.
Карма. Тридцать лет в сраче и без желания современных знаний.
Все выглядит не очень перспективно даже для внуков.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:49

  freeze написав:
change_pm написав:зі. Вакцину від Еболи розробляли 5 років, і ефективність не така вже і супер. І тут раптом від нового, невідомого вірусу за півроку наклепали вакцину...
Ага-ага, вірю-вірю... шо нас десь не найо...ть

Одни и те же организации дают эффективность вакцины от коронавируса 90 процентов, а от Эболы не получается по их же исследованиям.
Поэтому если вы им доверяете, что вакцина от Эболы не очень, то логично и доверять им дальше.

Вообще наш вильнолюдный народ скорее будет есть дубовую кору на годичном карантине и жаловаться на отсутствие денег при том ожидая не появится ли у пяти или десятимиллионного привитого за рубежом какого то побочного неведомого эффекта, чем вакцинируется и будет жить как весь мир нормально. Средневековье славянское, имхо.

Poll: 58% of Americans will take COVID-19 vaccine; here's why some say they wont

With 37%, the top reason some said 'no' in the Gallup poll was the fear that development of the vaccine was rushed.

Американці 58% заявлять що будуть вакцинуватись
При тому серед тих що планують відмовитись головню причиною називають скороспілість вакцини
Так що не потрібно на укр бочку котити
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав: Так що не потрібно на укр бочку котити


Есть за что катить.
Можете сами сравнить как развивается эпидемия и как относятся к рекомендациям в вашей Канаде и здесь. Здесь в основном пофигизм, даже по этой ветке видно.

Мой шурин мне сказал, что он в Чикаго ни разу с прошлого марта не был в общественном месте без маски. Почему ? Так власти рекомендовали.
И как то ему не приходит в голову смотреть видосы от ковидиотов на Ютубе или на сайтах альтернативной психоделической медицины, хотя украинец во многих поколениях, просто уехал подальше от клоунов
Востаннє редагувалось freeze в Чет 26 лис, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:58

  freeze написав:
change_pm написав:зі. Вакцину від Еболи розробляли 5 років, і ефективність не така вже і супер. І тут раптом від нового, невідомого вірусу за півроку наклепали вакцину...
Ага-ага, вірю-вірю... шо нас десь не найо...ть

Одни и те же организации дают эффективность вакцины от коронавируса 90 процентов, а от Эболы не получается по их же исследованиям.
Поэтому если вы им доверяете, что вакцина от Эболы не очень, то логично и доверять им дальше.

Вообще наш вильнолюдный народ скорее будет есть дубовую кору на годичном карантине и жаловаться на отсутствие денег при том ожидая не появится ли у пяти или десятимиллионного привитого за рубежом какого то побочного неведомого эффекта, чем вакцинируется и будет жить как весь мир нормально. Средневековье славянское, имхо.
Карма. Тридцать лет в сраче и без желания современных знаний.
Все выглядит не очень перспективно даже для внуков.

Якщо повірити таксфрі і волнам Еліота, то коронакриза скінчиться навесні 21 року. Так само, як і іспанка 100 років тому. Просто тупо зникне і все.

Але саме на весну 21 року планується початок масової вакцинації.

Совпаденіє? Не думаю :lol: Які у цією вже не потрібної вакцинації будуть цілі? Х.з.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:01

  freeze написав:
Ukrainian написав: Так що не потрібно на укр бочку котити


Есть за что катить.
Можете сами сравнить как развивается эпидемия и как относятся к рекомендациям в вашей Канаде и здесь. Здесь в основном пофигизм, даже по этой ветке видно.

Мой шурин мне сказал, что он в Чикаго ни разу с прошлого марта не был в общественном месте без маски. Почему ? Так власти рекомендовали.
И как то ему не приходит в голову смотреть видосы от ковидиотов на Ютубе или на сайтах альтернативной психоделической медицины, хотя украинец во многих поколениях, просто уехал подальше от клоунов

Можна ще Китай та США порівняти. :wink:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Якщо повірити таксфрі і волнам Еліота, то коронакриза скінчиться навесні 21 року. Так само, як і іспанка 100 років тому. Просто тупо зникне і все.

Але саме на весну 21 року планується початок масової вакцинації.

Совпаденіє? Не думаю Які у цією вже не потрібної вакцинації будуть цілі? Х.з.

Испа́нский грипп или «испа́нка» (фр. La Grippe Espagnole или исп. La Pesadilla) был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год; во всём мире испанкой было заражено не менее 550 миллионов человек (около 30 % населения планеты)[1]. Число умерших оценивают от 17 млн[2][нет в источнике] до 50—100 млн человек[3][4] или 0,9—5,3 % населения Земли[5], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества[6][7][8][9]. Таким образом, летальность среди заражённых составила 3—20 %.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:21

ЛАД
Кажется Вы приводили цену на вакцину от AstraZeneca и я спросил сколько необходимо уколов. Сейчас столкнулся с информацией. Два интересных момента. В процессе клинических испытаний был выявлен следующий эффект. При варианте ввода половина дозы + доза спустя месяц - эффективность до 90%. Доза + доза спустя месяц - эффективность 62%. Причем для ученых эти данные были неожиданными. Из неожиданности ученых и дальнейшего продвижения вакцины на рынок я выводы не делаю. Но похоже уколов все-таки будет два. Тогда и цена возрастает.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:24

  tumos написав:ЛАД
Кажется Вы приводили цену на вакцину от AstraZeneca и я спросил сколько необходимо уколов. Сейчас столкнулся с информацией. Два интересных момента. В процессе клинических испытаний был выявлен следующий эффект. При варианте ввода половина дозы + доза спустя месяц - эффективность до 90%. Доза + доза спустя месяц - эффективность 62%. Причем для ученых эти данные были неожиданными. Из неожиданности ученых и дальнейшего продвижения вакцины на рынок я выводы не делаю. Но похоже уколов все-таки будет два. Тогда и цена возрастает.

Там де велика ефективність група була малою і не було старих людей
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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