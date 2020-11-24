глубже надо...
Вбиті данські норки почали виринати з-під землі
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Додано: Чет 26 лис, 2020 19:25
глубже надо...
Вбиті данські норки почали виринати з-під землі
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:32
Я ще півроку тому писав, що це основна ціль цієї вистави. Всі сидять по норках і не висуваються.
Хочеш висунутись - роби невудому вакцину, с невідомими наслідками і катайся, поки копита на відкинеш = а це може бути дуже скоро.
зі. Вакцину від Еболи розробляли 5 років, і ефективність не така вже і супер. І тут раптом від нового, невідомого вірусу за півроку наклепали вакцину...
Ага-ага, вірю-вірю... шо нас десь не найо...ть
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Одни и те же организации дают эффективность вакцины от коронавируса 90 процентов, а от Эболы не получается по их же исследованиям.
Поэтому если вы им доверяете, что вакцина от Эболы не очень, то логично и доверять им дальше.
Вообще наш вильнолюдный народ скорее будет есть дубовую кору на годичном карантине и жаловаться на отсутствие денег при том ожидая не появится ли у пяти или десятимиллионного привитого за рубежом какого то побочного неведомого эффекта, чем вакцинируется и будет жить как весь мир нормально. Средневековье славянское, имхо.
Карма. Тридцать лет в сраче и без желания современных знаний.
Все выглядит не очень перспективно даже для внуков.
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:49
Poll: 58% of Americans will take COVID-19 vaccine; here's why some say they wont
With 37%, the top reason some said 'no' in the Gallup poll was the fear that development of the vaccine was rushed.
Американці 58% заявлять що будуть вакцинуватись
При тому серед тих що планують відмовитись головню причиною називають скороспілість вакцини
Так що не потрібно на укр бочку котити
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Есть за что катить.
Можете сами сравнить как развивается эпидемия и как относятся к рекомендациям в вашей Канаде и здесь. Здесь в основном пофигизм, даже по этой ветке видно.
Мой шурин мне сказал, что он в Чикаго ни разу с прошлого марта не был в общественном месте без маски. Почему ? Так власти рекомендовали.
И как то ему не приходит в голову смотреть видосы от ковидиотов на Ютубе или на сайтах альтернативной психоделической медицины, хотя украинец во многих поколениях, просто уехал подальше от клоунов
Востаннє редагувалось freeze в Чет 26 лис, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:58
Якщо повірити таксфрі і волнам Еліота, то коронакриза скінчиться навесні 21 року. Так само, як і іспанка 100 років тому. Просто тупо зникне і все.
Але саме на весну 21 року планується початок масової вакцинації.
Совпаденіє? Не думаю Які у цією вже не потрібної вакцинації будуть цілі? Х.з.
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:01
Можна ще Китай та США порівняти.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Испа́нский грипп или «испа́нка» (фр. La Grippe Espagnole или исп. La Pesadilla) был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год; во всём мире испанкой было заражено не менее 550 миллионов человек (около 30 % населения планеты)[1]. Число умерших оценивают от 17 млн[2][нет в источнике] до 50—100 млн человек[3][4] или 0,9—5,3 % населения Земли[5], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества[6][7][8][9]. Таким образом, летальность среди заражённых составила 3—20 %.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:21
ЛАД
Кажется Вы приводили цену на вакцину от AstraZeneca и я спросил сколько необходимо уколов. Сейчас столкнулся с информацией. Два интересных момента. В процессе клинических испытаний был выявлен следующий эффект. При варианте ввода половина дозы + доза спустя месяц - эффективность до 90%. Доза + доза спустя месяц - эффективность 62%. Причем для ученых эти данные были неожиданными. Из неожиданности ученых и дальнейшего продвижения вакцины на рынок я выводы не делаю. Но похоже уколов все-таки будет два. Тогда и цена возрастает.
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:24
Там де велика ефективність група була малою і не було старих людей
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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