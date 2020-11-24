Додано: Чет 26 лис, 2020 19:44

change_pm написав: зі. Вакцину від Еболи розробляли 5 років, і ефективність не така вже і супер. І тут раптом від нового, невідомого вірусу за півроку наклепали вакцину...

Ага-ага, вірю-вірю... шо нас десь не найо...ть

Одни и те же организации дают эффективность вакцины от коронавируса 90 процентов, а от Эболы не получается по их же исследованиям.Поэтому если вы им доверяете, что вакцина от Эболы не очень, то логично и доверять им дальше.Вообще наш вильнолюдный народ скорее будет есть дубовую кору на годичном карантине и жаловаться на отсутствие денег при том ожидая не появится ли у пяти или десятимиллионного привитого за рубежом какого то побочного неведомого эффекта, чем вакцинируется и будет жить как весь мир нормально. Средневековье славянское, имхо.Карма. Тридцать лет в сраче и без желания современных знаний.Все выглядит не очень перспективно даже для внуков.