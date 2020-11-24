Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2333233423352336 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: Чет 26 лис, 2020 20:40 tumos написав: ЛАД

Кажется Вы приводили цену на вакцину от AstraZeneca и я спросил сколько необходимо уколов. Сейчас столкнулся с информацией. Два интересных момента. В процессе клинических испытаний был выявлен следующий эффект. При варианте ввода половина дозы + доза спустя месяц - эффективность до 90%. Доза + доза спустя месяц - эффективность 62%. Причем для ученых эти данные были неожиданными. Из неожиданности ученых и дальнейшего продвижения вакцины на рынок я выводы не делаю. Но похоже уколов все-таки будет два. Тогда и цена возрастает. Кажется Вы приводили цену на вакцину от AstraZeneca и я спросил сколько необходимо уколов. Сейчас столкнулся с информацией. Два интересных момента. В процессе клинических испытаний был выявлен следующий эффект. При варианте ввода половина дозы + доза спустя месяц - эффективность до 90%. Доза + доза спустя месяц - эффективность 62%. Причем для ученых эти данные были неожиданными. Из неожиданности ученых и дальнейшего продвижения вакцины на рынок я выводы не делаю. Но похоже уколов все-таки будет два. Тогда и цена возрастает.



Уколов два, но и у большинства остальных тоже два.

Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене.

Дешевле могут быть вакцины старого поколения не на основе передовых технологий, а просто на основе инактивированного цельного вируса как третья российская вакцина Цетра Чумакова или одна из китайских вакцин.

С другой стороны инновационные вакцины требуют особых условий перевозки и хранения в плане температуры, а вакцины на основе старых технологий можно просто хранить в обычном холодильнике. Уколов два, но и у большинства остальных тоже два.Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене.Дешевле могут быть вакцины старого поколения не на основе передовых технологий, а просто на основе инактивированного цельного вируса как третья российская вакцина Цетра Чумакова или одна из китайских вакцин.С другой стороны инновационные вакцины требуют особых условий перевозки и хранения в плане температуры, а вакцины на основе старых технологий можно просто хранить в обычном холодильнике. freeze 4 Повідомлень: 19271 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4603 раз. Подякували: 7340 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 20:43 Ukrainian написав: Там де велика ефективність група була малою і не було старих людей Там де велика ефективність група була малою і не було старих людей

А вот этого написано не было. Значит на молодежную аудиторию требуется меньшая доза.



ЛАД

Я вот о чем подумал. Может заявленная цена учитывала две дозы ? Со временем станет понятно. А вот этого написано не было. Значит на молодежную аудиторию требуется меньшая доза.Я вот о чем подумал. Может заявленная цена учитывала две дозы ? Со временем станет понятно. tumos Повідомлень: 1357 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 20:52 freeze написав: Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене.

Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене.

Спутник заявлен по цене 10 баксов за укол. Необходимо 2. Сегодня прочел о якобы назревающем скандале между дипломатическими ведомствами РФ и Франции. Утечка в СМИ разговора между Путиным и Макроном о налаживании производства вакцины. Я не понял то ли производство хотят открыть во Франции, то ли необходимо оборудование в России. Кроме того есть акцент на то, что СМИ Франции исказили содержание разговора. Спутник заявлен по цене 10 баксов за укол. Необходимо 2. Сегодня прочел о якобы назревающем скандале между дипломатическими ведомствами РФ и Франции. Утечка в СМИ разговора между Путиным и Макроном о налаживании производства вакцины. Я не понял то ли производство хотят открыть во Франции, то ли необходимо оборудование в России. Кроме того есть акцент на то, что СМИ Франции исказили содержание разговора. tumos Повідомлень: 1357 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2333233423352336 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 24 лис, 2020 11:50