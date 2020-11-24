tumos написав:ЛАД
Кажется Вы приводили цену на вакцину от AstraZeneca и я спросил сколько необходимо уколов. Сейчас столкнулся с информацией. Два интересных момента. В процессе клинических испытаний был выявлен следующий эффект. При варианте ввода половина дозы + доза спустя месяц - эффективность до 90%. Доза + доза спустя месяц - эффективность 62%. Причем для ученых эти данные были неожиданными. Из неожиданности ученых и дальнейшего продвижения вакцины на рынок я выводы не делаю. Но похоже уколов все-таки будет два. Тогда и цена возрастает.
Уколов два, но и у большинства остальных тоже два.
Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене.
Дешевле могут быть вакцины старого поколения не на основе передовых технологий, а просто на основе инактивированного цельного вируса как третья российская вакцина Цетра Чумакова или одна из китайских вакцин.
С другой стороны инновационные вакцины требуют особых условий перевозки и хранения в плане температуры, а вакцины на основе старых технологий можно просто хранить в обычном холодильнике.