RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2333233423352336

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:40

  tumos написав:ЛАД
Кажется Вы приводили цену на вакцину от AstraZeneca и я спросил сколько необходимо уколов. Сейчас столкнулся с информацией. Два интересных момента. В процессе клинических испытаний был выявлен следующий эффект. При варианте ввода половина дозы + доза спустя месяц - эффективность до 90%. Доза + доза спустя месяц - эффективность 62%. Причем для ученых эти данные были неожиданными. Из неожиданности ученых и дальнейшего продвижения вакцины на рынок я выводы не делаю. Но похоже уколов все-таки будет два. Тогда и цена возрастает.


Уколов два, но и у большинства остальных тоже два.
Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене.
Дешевле могут быть вакцины старого поколения не на основе передовых технологий, а просто на основе инактивированного цельного вируса как третья российская вакцина Цетра Чумакова или одна из китайских вакцин.
С другой стороны инновационные вакцины требуют особых условий перевозки и хранения в плане температуры, а вакцины на основе старых технологий можно просто хранить в обычном холодильнике.
freeze
4
 
Повідомлень: 19274
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4603 раз.
Подякували: 7340 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:43

  Ukrainian написав:Там де велика ефективність група була малою і не було старих людей

А вот этого написано не было. Значит на молодежную аудиторию требуется меньшая доза.

ЛАД
Я вот о чем подумал. Может заявленная цена учитывала две дозы ? Со временем станет понятно.
tumos
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:52

  freeze написав:Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене.

Спутник заявлен по цене 10 баксов за укол. Необходимо 2. Сегодня прочел о якобы назревающем скандале между дипломатическими ведомствами РФ и Франции. Утечка в СМИ разговора между Путиным и Макроном о налаживании производства вакцины. Я не понял то ли производство хотят открыть во Франции, то ли необходимо оборудование в России. Кроме того есть акцент на то, что СМИ Франции исказили содержание разговора.
tumos
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:06

  tumos написав:
  freeze написав:Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене.

Спутник заявлен по цене 10 баксов за укол. Необходимо 2. Сегодня прочел о якобы назревающем скандале между дипломатическими ведомствами РФ и Франции. Утечка в СМИ разговора между Путиным и Макроном о налаживании производства вакцины. Я не понял то ли производство хотят открыть во Франции, то ли необходимо оборудование в России. Кроме того есть акцент на то, что СМИ Франции исказили содержание разговора.

В правдивости СМИ РФ, наверное, никто не сомневается :mrgreen:
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 122
З нами з: 05.07.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:18

  Lady_N написав:В правдивости СМИ РФ, наверное, никто не сомневается :mrgreen:

Для меня эта информация была интересна с точки зрения возможности наладить массовое производство. Относительно правдивости - это ремарка в общем или по конкретной ситуации ? Если по конкретной ситуации, то надо иметь доступ к стенограмме переговоров, чтобы делать выводы. У меня доступа нет.
tumos
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Для меня эта информация была интересна с точки зрения возможности наладить массовое производство

Напуркуа? Це не найкраща вакцина, хоч і не дорога. Почитайте про побічні ефекти, і це молоді і здорові https://www.rbc.ru/society/20/11/2020/5 ... 1a76521cd1
Чи не хочуть її масово виробляти, чи не можуть - на нашому ринку вона навряд чи з'явиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11263
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 1300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:41

  lapay написав:Чи не хочуть її масово виробляти, чи не можуть - на нашому ринку вона навряд чи з'явиться.


Пару молдавских телеграмм-каналов несколько дней назад ругались, что якобы Молдова получила 10 тысяч доз Спутника, и не понятно за какие заслуги и за что и к кому конкретно 700 доз к нам уплыло из присланного количества.
Типа самим не хватает, и тут такой беспредел, с соседями делиться.
Может врут, конечно, как их проверишь :mrgreen: ))) Может ОПЗЖники в тихую для своих провозят. :mrgreen:
freeze
4
 
Повідомлень: 19274
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4603 раз.
Подякували: 7340 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:58

Кстати раз так много времени здесь уделили ушедшему кудеснику мяча Марадоне, его сын лежит в реанимации с коронавирусом, на похоронах не смог присутствовать.

Ещё из коронавирусных новостей.

По сообщению Блумберг, 82 % шведов больше не верят в идею коллективного иммунитета.

Польша начнёт вакцинацию в январе-феврале.
freeze
4
 
Повідомлень: 19274
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4603 раз.
Подякували: 7340 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:08

  lapay написав:Напуркуа?

Т.е. когда я отслеживаю для себя ситуацию по Pfizer или AstraZeneca это не вызывает вопросов.
  lapay написав:Це не найкраща вакцина, хоч і не дорога.

Не берусь судить какая лучшая.
  lapay написав:Почитайте про побічні ефекти, і це молоді і здорові https://www.rbc.ru/society/20/11/2020/5 ... 1a76521cd1

Чтобы давать оценку статье надо учитывать разные входные данные. Заказуха от конкурентов или нет. Реальные добровольцы или нет. Если реальные и соответствует действительности, то какой процент испытуемых они составляют. И т.д. Впрочем этот подход касается информации по любому производителю.
  lapay написав:Чи не хочуть її масово виробляти, чи не можуть - на нашому ринку вона навряд чи з'явиться.

Скорее всего так.
tumos
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2333233423352336
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7291 1682371
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.