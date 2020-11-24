tumos написав:ЛАД Кажется Вы приводили цену на вакцину от AstraZeneca и я спросил сколько необходимо уколов. Сейчас столкнулся с информацией. Два интересных момента. В процессе клинических испытаний был выявлен следующий эффект. При варианте ввода половина дозы + доза спустя месяц - эффективность до 90%. Доза + доза спустя месяц - эффективность 62%. Причем для ученых эти данные были неожиданными. Из неожиданности ученых и дальнейшего продвижения вакцины на рынок я выводы не делаю. Но похоже уколов все-таки будет два. Тогда и цена возрастает.
Уколов два, но и у большинства остальных тоже два. Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене. Дешевле могут быть вакцины старого поколения не на основе передовых технологий, а просто на основе инактивированного цельного вируса как третья российская вакцина Цетра Чумакова или одна из китайских вакцин. С другой стороны инновационные вакцины требуют особых условий перевозки и хранения в плане температуры, а вакцины на основе старых технологий можно просто хранить в обычном холодильнике.
freeze написав:Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене.
Спутник заявлен по цене 10 баксов за укол. Необходимо 2. Сегодня прочел о якобы назревающем скандале между дипломатическими ведомствами РФ и Франции. Утечка в СМИ разговора между Путиным и Макроном о налаживании производства вакцины. Я не понял то ли производство хотят открыть во Франции, то ли необходимо оборудование в России. Кроме того есть акцент на то, что СМИ Франции исказили содержание разговора.
freeze написав:Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене.
Спутник заявлен по цене 10 баксов за укол. Необходимо 2. Сегодня прочел о якобы назревающем скандале между дипломатическими ведомствами РФ и Франции. Утечка в СМИ разговора между Путиным и Макроном о налаживании производства вакцины. Я не понял то ли производство хотят открыть во Франции, то ли необходимо оборудование в России. Кроме того есть акцент на то, что СМИ Франции исказили содержание разговора.
В правдивости СМИ РФ, наверное, никто не сомневается
Lady_N написав:В правдивости СМИ РФ, наверное, никто не сомневается
Для меня эта информация была интересна с точки зрения возможности наладить массовое производство. Относительно правдивости - это ремарка в общем или по конкретной ситуации ? Если по конкретной ситуации, то надо иметь доступ к стенограмме переговоров, чтобы делать выводы. У меня доступа нет.
lapay написав:Чи не хочуть її масово виробляти, чи не можуть - на нашому ринку вона навряд чи з'явиться.
Пару молдавских телеграмм-каналов несколько дней назад ругались, что якобы Молдова получила 10 тысяч доз Спутника, и не понятно за какие заслуги и за что и к кому конкретно 700 доз к нам уплыло из присланного количества. Типа самим не хватает, и тут такой беспредел, с соседями делиться. Может врут, конечно, как их проверишь ))) Может ОПЗЖники в тихую для своих провозят.
Чтобы давать оценку статье надо учитывать разные входные данные. Заказуха от конкурентов или нет. Реальные добровольцы или нет. Если реальные и соответствует действительности, то какой процент испытуемых они составляют. И т.д. Впрочем этот подход касается информации по любому производителю.
lapay написав:Чи не хочуть її масово виробляти, чи не можуть - на нашому ринку вона навряд чи з'явиться.