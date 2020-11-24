tumos написав:ЛАД Кажется Вы приводили цену на вакцину от AstraZeneca и я спросил сколько необходимо уколов. Сейчас столкнулся с информацией. Два интересных момента. В процессе клинических испытаний был выявлен следующий эффект. При варианте ввода половина дозы + доза спустя месяц - эффективность до 90%. Доза + доза спустя месяц - эффективность 62%. Причем для ученых эти данные были неожиданными. Из неожиданности ученых и дальнейшего продвижения вакцины на рынок я выводы не делаю. Но похоже уколов все-таки будет два. Тогда и цена возрастает.
Уколов два, но и у большинства остальных тоже два. Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене. Дешевле могут быть вакцины старого поколения не на основе передовых технологий, а просто на основе инактивированного цельного вируса как третья российская вакцина Цетра Чумакова или одна из китайских вакцин. С другой стороны инновационные вакцины требуют особых условий перевозки и хранения в плане температуры, а вакцины на основе старых технологий можно просто хранить в обычном холодильнике.
freeze написав:Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене.
Спутник заявлен по цене 10 баксов за укол. Необходимо 2. Сегодня прочел о якобы назревающем скандале между дипломатическими ведомствами РФ и Франции. Утечка в СМИ разговора между Путиным и Макроном о налаживании производства вакцины. Я не понял то ли производство хотят открыть во Франции, то ли необходимо оборудование в России. Кроме того есть акцент на то, что СМИ Франции исказили содержание разговора.
freeze написав:Поэтому Астрозенека эта будет самая доступная, или одна из самых доступных вакцин от коронавируса по цене.
Спутник заявлен по цене 10 баксов за укол. Необходимо 2. Сегодня прочел о якобы назревающем скандале между дипломатическими ведомствами РФ и Франции. Утечка в СМИ разговора между Путиным и Макроном о налаживании производства вакцины. Я не понял то ли производство хотят открыть во Франции, то ли необходимо оборудование в России. Кроме того есть акцент на то, что СМИ Франции исказили содержание разговора.
В правдивости СМИ РФ, наверное, никто не сомневается
Lady_N написав:В правдивости СМИ РФ, наверное, никто не сомневается
Для меня эта информация была интересна с точки зрения возможности наладить массовое производство. Относительно правдивости - это ремарка в общем или по конкретной ситуации ? Если по конкретной ситуации, то надо иметь доступ к стенограмме переговоров, чтобы делать выводы. У меня доступа нет.
lapay написав:Чи не хочуть її масово виробляти, чи не можуть - на нашому ринку вона навряд чи з'явиться.
Пару молдавских телеграмм-каналов несколько дней назад ругались, что якобы Молдова получила 10 тысяч доз Спутника, и не понятно за какие заслуги и за что и к кому конкретно 700 доз к нам уплыло из присланного количества. Типа самим не хватает, и тут такой беспредел, с соседями делиться. Может врут, конечно, как их проверишь ))) Может ОПЗЖники в тихую для своих провозят.
Чтобы давать оценку статье надо учитывать разные входные данные. Заказуха от конкурентов или нет. Реальные добровольцы или нет. Если реальные и соответствует действительности, то какой процент испытуемых они составляют. И т.д. Впрочем этот подход касается информации по любому производителю.
lapay написав:Чи не хочуть її масово виробляти, чи не можуть - на нашому ринку вона навряд чи з'явиться.
Вот и ответ появился, почему так много бессимптомных и с "лёгким" течением болезни. Оказывается просто тесты врут о заражении, когда его на самом деле нет. Люди болеют какой-то другой лёгкой болезнью, получают положительный результат теста и думают, что перенесли коронавирус легко. Больше тестов - больше "больных", даже если среди тестируемых не будет ни одного зараженного
Перевод:ю Это означает, что если у человека положительный результат ПЦР-теста при пороге цикла 35 или выше (как в большинстве лабораторий в США и Европе), вероятность заражения человека составляет менее 3%. Вероятность того, что человек получит ложное срабатывание, составляет 97% и выше
Isto significa que se uma pessoa tem um teste PCR positivo a um limiar de ciclos de 35 ou superior (como acontece na maioria dos laboratórios do EUA e da Europa), as probabilidades de uma pessoa estar infectada é menor do que 3%. A probabilidade de a pessoa receber um falso positivo é de 97% ou superior”.