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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2335233623372338>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:24

  safonovstanislav написав:Вот и ответ появился, почему так много бессимптомных и с "лёгким" течением болезни. Оказывается просто тесты врут о заражении, когда его на самом деле нет. Люди болеют какой-то другой лёгкой болезнью, получают положительный результат теста и думают, что перенесли коронавирус легко. Больше тестов - больше "больных", даже если среди тестируемых не будет ни одного зараженного

Перевод:ю
Это означает, что если у человека положительный результат ПЦР-теста при пороге цикла 35 или выше (как в большинстве лабораторий в США и Европе), вероятность заражения человека составляет менее 3%. Вероятность того, что человек получит ложное срабатывание, составляет 97% и выше

Isto significa que se uma pessoa tem um teste PCR positivo a um limiar de ciclos de 35 ou superior (como acontece na maioria dos laboratórios do EUA e da Europa), as probabilidades de uma pessoa estar infectada é menor do que 3%. A probabilidade de a pessoa receber um falso positivo é de 97% ou superior”.

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc7323 ... enDocument


Азорские судьи дон Педро и дон Хуан стали уже мэмом, поскольку не имея медицинского образования они диктуют медикам какие методики применять и что делать ))) Они наверняка даже не поняли, что зацитировали.

А если медики будут учить азорских судей как им надо судить ? )))
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:28

Вот и ответ появился, почему так много бессимптомных и с "лёгким" течением болезни. Оказывается просто тесты врут о заражении, когда его на самом деле нет. Люди болеют какой-то другой лёгкой болезнью, получают положительный результат теста и думают, что перенесли коронавирус легко. Больше тестов - больше "больных", даже если среди тестируемых не будет ни одного зараженного


Если это правда то получается что число реальных больных намного меньше 60 млн и процент смертности значительно выше официального и следовательно коронавриус гораздо опаснее чем утверждает традиционная медицина, а до коллективного иммунитета еще болеть и болеть. Может лучше не надо? :lol:
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:37

  IgA написав:
Вот и ответ появился, почему так много бессимптомных и с "лёгким" течением болезни. Оказывается просто тесты врут о заражении, когда его на самом деле нет. Люди болеют какой-то другой лёгкой болезнью, получают положительный результат теста и думают, что перенесли коронавирус легко. Больше тестов - больше "больных", даже если среди тестируемых не будет ни одного зараженного


Если это правда то получается что число реальных больных намного меньше 60 млн и процент смертности значительно выше официального и следовательно коронавриус гораздо опаснее чем утверждает традиционная медицина, а до коллективного иммунитета еще болеть и болеть. Может лучше не надо? :lol:


Антиковидники предлагают пересчитать летальность )))

Шок, по выводам азорских судей летальность коронавируса получается гораздо жестче чумы -78 %.
примерно как у ботулизма, чуть не дотягивая до бешенства. :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:57

  freeze написав:
Антиковидники предлагают пересчитать летальность )))

Шок, по выводам азорских судей летальность коронавируса получается гораздо жестче чумы -78 %.
примерно как у ботулизма, чуть не дотягивая до бешенства. :mrgreen:


Хорошо, если мы уменьшаем количество лиц подхвативших ковид в связи с качеством теста ПЦР, то почему не уменьшаем количество умерших ? Их как диагностировали ? Конечно вопрос основан на грубой оценке, но все-таки.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:00

  freeze написав:
  IgA написав:
Вот и ответ появился, почему так много бессимптомных и с "лёгким" течением болезни. Оказывается просто тесты врут о заражении, когда его на самом деле нет. Люди болеют какой-то другой лёгкой болезнью, получают положительный результат теста и думают, что перенесли коронавирус легко. Больше тестов - больше "больных", даже если среди тестируемых не будет ни одного зараженного


Если это правда то получается что число реальных больных намного меньше 60 млн и процент смертности значительно выше официального и следовательно коронавриус гораздо опаснее чем утверждает традиционная медицина, а до коллективного иммунитета еще болеть и болеть. Может лучше не надо? :lol:


Антиковидники предлагают пересчитать летальность )))

Шок, по выводам азорских судей летальность коронавируса получается гораздо жестче чумы -78 %.
примерно как у ботулизма, чуть не дотягивая до бешенства. :mrgreen:


не даром я все-таки так с-с-у.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:08

  tumos написав:
  freeze написав:
Антиковидники предлагают пересчитать летальность )))

Шок, по выводам азорских судей летальность коронавируса получается гораздо жестче чумы -78 %.
примерно как у ботулизма, чуть не дотягивая до бешенства. :mrgreen:


Хорошо, если мы уменьшаем количество лиц подхвативших ковид в связи с качеством теста ПЦР, то почему не уменьшаем количество умерших ? Их как диагностировали ? Конечно вопрос основан на грубой оценке, но все-таки.


Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома.
Мне кажется секта - СПИДа нет - просто выбрала новое приложение бреда - Коронавируса нет.)))))

Вообще я даже переживаю за бедняг насколько они запуганы - некие тёмные личности под покровом ночи собраются где-то на Манхэттене при свечах и при строгой конспирации и вынашивают планы как их бедных еще больше поработить, чипировать, а возможно с целью регуляции человекоподобных рабов возможно и убить с помощью прививки и специальных 5G лучей интернета. :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 27 лис, 2020 00:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:13

Хорошо, если мы уменьшаем количество лиц подхвативших ковид в связи с качеством теста ПЦР, то почему не уменьшаем количество умерших ? Их как диагностировали ? Конечно вопрос основан на грубой оценке, но все-таки.


ИФА.
Сколько умерших ковид позитивные по ПЦР а сколько по ИФА не знаю. Ищите статистику, будем пересчитывать смертность. Но даже если 50% только ПЦР - болезнь всеравно страшная.
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:17

  IgA написав:Сколько умерших ковид позитивные по ПЦР а сколько по ИФА не знаю.


По ИФА не попадают в статистику.

Кстати читал у какого-то ковид-диссидента, что было проведено статистическое исследование, что примерно 74 % статистических исследований не соответствует действительности. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:19

  change_pm написав:Якщо повірити таксфрі і волнам Еліота, то коронакриза скінчиться навесні 21 року. Так само, як і іспанка 100 років тому. Просто тупо зникне і все.

Але саме на весну 21 року планується початок масової вакцинації.

Совпаденіє? Не думаю :lol: Які у цією вже не потрібної вакцинації будуть цілі? Х.з.


Как ты оценил весну 2021-го? Кстати, испанка могла начаться гораздо раньше 1918-го. Мы даже сегодня со всей своей наукой и без войны ошиблись на полгода. А сто лет назад - кто там эти горы трупов исследовал на предмет вируса?

Исчезла испанка только потому, что ей тогда без локдаунов успело переболеть 30% населения планеты. И, снова таки, как тогда считали? О "бессимптомном течении" кто-то знал? А оно, наверняка, было. Тем более, что средний возраст населения был гооораздо ниже сегодняшнего...

Тот самый популяционный иммунитет и остановил! Ничего само по себе не исчезало. Так что, как ни крути, без массовой вакцинации корона будут гулять долгие годы
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:24

  freeze написав:
Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома.
Мне кажется секта - СПИДа нет - просто выбрала новое приложение бреда - Коронавируса нет.)))))


Предположим тест дает погрешность 95% ложноположительных результатов. Но ведь среди тех у кого диагностирован ложноположительный результат может быть ковид. И никто не может сказать какой % лиц с ковидом среди этих 95%.
tumos
 
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