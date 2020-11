Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: Чет 26 лис, 2020 23:24 safonovstanislav написав: Вот и ответ появился, почему так много бессимптомных и с "лёгким" течением болезни. Оказывается просто тесты врут о заражении, когда его на самом деле нет. Люди болеют какой-то другой лёгкой болезнью, получают положительный результат теста и думают, что перенесли коронавирус легко. Больше тестов - больше "больных", даже если среди тестируемых не будет ни одного зараженного



Это означает, что если у человека положительный результат ПЦР-теста при пороге цикла 35 или выше (как в большинстве лабораторий в США и Европе), вероятность заражения человека составляет менее 3%. Вероятность того, что человек получит ложное срабатывание, составляет 97% и выше



Isto significa que se uma pessoa tem um teste PCR positivo a um limiar de ciclos de 35 ou superior (como acontece na maioria dos laboratórios do EUA e da Europa), as probabilidades de uma pessoa estar infectada é menor do que 3%. A probabilidade de a pessoa receber um falso positivo é de 97% ou superior”.

Азорские судьи дон Педро и дон Хуан стали уже мэмом, поскольку не имея медицинского образования они диктуют медикам какие методики применять и что делать ))) Они наверняка даже не поняли, что зацитировали.



Если это правда то получается что число реальных больных намного меньше 60 млн и процент смертности значительно выше официального и следовательно коронавриус гораздо опаснее чем утверждает традиционная медицина, а до коллективного иммунитета еще болеть и болеть. Может лучше не надо? Если это правда то получается что число реальных больных намного меньше 60 млн и процент смертности значительно выше официального и следовательно коронавриус гораздо опаснее чем утверждает традиционная медицина, а до коллективного иммунитета еще болеть и болеть. Может лучше не надо? IgA Повідомлень: 301 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 23:37 IgA написав: Вот и ответ появился, почему так много бессимптомных и с "лёгким" течением болезни. Оказывается просто тесты врут о заражении, когда его на самом деле нет. Люди болеют какой-то другой лёгкой болезнью, получают положительный результат теста и думают, что перенесли коронавирус легко. Больше тестов - больше "больных", даже если среди тестируемых не будет ни одного зараженного



Антиковидники предлагают пересчитать летальность )))



Шок, по выводам азорских судей летальность коронавируса получается гораздо жестче чумы -78 %.

Антиковидники предлагают пересчитать летальность )))



Шок, по выводам азорских судей летальность коронавируса получается гораздо жестче чумы -78 %.

Хорошо, если мы уменьшаем количество лиц подхвативших ковид в связи с качеством теста ПЦР, то почему не уменьшаем количество умерших ? Их как диагностировали ? Конечно вопрос основан на грубой оценке, но все-таки. Хорошо, если мы уменьшаем количество лиц подхвативших ковид в связи с качеством теста ПЦР, то почему не уменьшаем количество умерших ? Их как диагностировали ? Конечно вопрос основан на грубой оценке, но все-таки. tumos Повідомлень: 1364 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:00 freeze написав: IgA написав: Вот и ответ появился, почему так много бессимптомных и с "лёгким" течением болезни. Оказывается просто тесты врут о заражении, когда его на самом деле нет. Люди болеют какой-то другой лёгкой болезнью, получают положительный результат теста и думают, что перенесли коронавирус легко. Больше тестов - больше "больных", даже если среди тестируемых не будет ни одного зараженного



Антиковидники предлагают пересчитать летальность )))



Шок, по выводам азорских судей летальность коронавируса получается гораздо жестче чумы -78 %.

не даром я все-таки так с-с-у.

Антиковидники предлагают пересчитать летальность )))



Шок, по выводам азорских судей летальность коронавируса получается гораздо жестче чумы -78 %.

Хорошо, если мы уменьшаем количество лиц подхвативших ковид в связи с качеством теста ПЦР, то почему не уменьшаем количество умерших ? Их как диагностировали ? Конечно вопрос основан на грубой оценке, но все-таки. Хорошо, если мы уменьшаем количество лиц подхвативших ковид в связи с качеством теста ПЦР, то почему не уменьшаем количество умерших ? Их как диагностировали ? Конечно вопрос основан на грубой оценке, но все-таки.



Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома.

Мне кажется секта - СПИДа нет - просто выбрала новое приложение бреда - Коронавируса нет.)))))



ИФА.

Сколько умерших ковид позитивные по ПЦР а сколько по ИФА не знаю. Ищите статистику, будем пересчитывать смертность. Но даже если 50% только ПЦР - болезнь всеравно страшная. ИФА.Сколько умерших ковид позитивные по ПЦР а сколько по ИФА не знаю. Ищите статистику, будем пересчитывать смертность. Но даже если 50% только ПЦР - болезнь всеравно страшная. IgA Повідомлень: 301 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:17 IgA написав: Сколько умерших ковид позитивные по ПЦР а сколько по ИФА не знаю. Сколько умерших ковид позитивные по ПЦР а сколько по ИФА не знаю.



По ИФА не попадают в статистику.



Але саме на весну 21 року планується початок масової вакцинації.



Совпаденіє? Не думаю Які у цією вже не потрібної вакцинації будуть цілі? Х.з. Якщо повірити таксфрі і волнам Еліота, то коронакриза скінчиться навесні 21 року. Так само, як і іспанка 100 років тому. Просто тупо зникне і все.Але саме на весну 21 року планується початок масової вакцинації.Совпаденіє? Не думаюЯкі у цією вже не потрібної вакцинації будуть цілі? Х.з.



Как ты оценил весну 2021-го? Кстати, испанка могла начаться гораздо раньше 1918-го. Мы даже сегодня со всей своей наукой и без войны ошиблись на полгода. А сто лет назад - кто там эти горы трупов исследовал на предмет вируса?



Исчезла испанка только потому, что ей тогда без локдаунов успело переболеть 30% населения планеты. И, снова таки, как тогда считали? О "бессимптомном течении" кто-то знал? А оно, наверняка, было. Тем более, что средний возраст населения был гооораздо ниже сегодняшнего...



Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома.

Мне кажется секта - СПИДа нет - просто выбрала новое приложение бреда - Коронавируса нет.)))))



