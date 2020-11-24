safonovstanislav написав:Вот и ответ появился, почему так много бессимптомных и с "лёгким" течением болезни. Оказывается просто тесты врут о заражении, когда его на самом деле нет. Люди болеют какой-то другой лёгкой болезнью, получают положительный результат теста и думают, что перенесли коронавирус легко. Больше тестов - больше "больных", даже если среди тестируемых не будет ни одного зараженного
Перевод:ю Это означает, что если у человека положительный результат ПЦР-теста при пороге цикла 35 или выше (как в большинстве лабораторий в США и Европе), вероятность заражения человека составляет менее 3%. Вероятность того, что человек получит ложное срабатывание, составляет 97% и выше
Isto significa que se uma pessoa tem um teste PCR positivo a um limiar de ciclos de 35 ou superior (como acontece na maioria dos laboratórios do EUA e da Europa), as probabilidades de uma pessoa estar infectada é menor do que 3%. A probabilidade de a pessoa receber um falso positivo é de 97% ou superior”.
Азорские судьи дон Педро и дон Хуан стали уже мэмом, поскольку не имея медицинского образования они диктуют медикам какие методики применять и что делать ))) Они наверняка даже не поняли, что зацитировали.
А если медики будут учить азорских судей как им надо судить ? )))
Вот и ответ появился, почему так много бессимптомных и с "лёгким" течением болезни. Оказывается просто тесты врут о заражении, когда его на самом деле нет. Люди болеют какой-то другой лёгкой болезнью, получают положительный результат теста и думают, что перенесли коронавирус легко. Больше тестов - больше "больных", даже если среди тестируемых не будет ни одного зараженного
Если это правда то получается что число реальных больных намного меньше 60 млн и процент смертности значительно выше официального и следовательно коронавриус гораздо опаснее чем утверждает традиционная медицина, а до коллективного иммунитета еще болеть и болеть. Может лучше не надо?
Вот и ответ появился, почему так много бессимптомных и с "лёгким" течением болезни. Оказывается просто тесты врут о заражении, когда его на самом деле нет. Люди болеют какой-то другой лёгкой болезнью, получают положительный результат теста и думают, что перенесли коронавирус легко. Больше тестов - больше "больных", даже если среди тестируемых не будет ни одного зараженного
Если это правда то получается что число реальных больных намного меньше 60 млн и процент смертности значительно выше официального и следовательно коронавриус гораздо опаснее чем утверждает традиционная медицина, а до коллективного иммунитета еще болеть и болеть. Может лучше не надо?
Шок, по выводам азорских судей летальность коронавируса получается гораздо жестче чумы -78 %. примерно как у ботулизма, чуть не дотягивая до бешенства.
Хорошо, если мы уменьшаем количество лиц подхвативших ковид в связи с качеством теста ПЦР, то почему не уменьшаем количество умерших ? Их как диагностировали ? Конечно вопрос основан на грубой оценке, но все-таки.
Вот и ответ появился, почему так много бессимптомных и с "лёгким" течением болезни. Оказывается просто тесты врут о заражении, когда его на самом деле нет. Люди болеют какой-то другой лёгкой болезнью, получают положительный результат теста и думают, что перенесли коронавирус легко. Больше тестов - больше "больных", даже если среди тестируемых не будет ни одного зараженного
Если это правда то получается что число реальных больных намного меньше 60 млн и процент смертности значительно выше официального и следовательно коронавриус гораздо опаснее чем утверждает традиционная медицина, а до коллективного иммунитета еще болеть и болеть. Может лучше не надо?
Шок, по выводам азорских судей летальность коронавируса получается гораздо жестче чумы -78 %. примерно как у ботулизма, чуть не дотягивая до бешенства.
Хорошо, если мы уменьшаем количество лиц подхвативших ковид в связи с качеством теста ПЦР, то почему не уменьшаем количество умерших ? Их как диагностировали ? Конечно вопрос основан на грубой оценке, но все-таки.
Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома. Мне кажется секта - СПИДа нет - просто выбрала новое приложение бреда - Коронавируса нет.)))))
Вообще я даже переживаю за бедняг насколько они запуганы - некие тёмные личности под покровом ночи собраются где-то на Манхэттене при свечах и при строгой конспирации и вынашивают планы как их бедных еще больше поработить, чипировать, а возможно с целью регуляции человекоподобных рабов возможно и убить с помощью прививки и специальных 5G лучей интернета.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 27 лис, 2020 00:14, всього редагувалось 1 раз.
Хорошо, если мы уменьшаем количество лиц подхвативших ковид в связи с качеством теста ПЦР, то почему не уменьшаем количество умерших ? Их как диагностировали ? Конечно вопрос основан на грубой оценке, но все-таки.
ИФА. Сколько умерших ковид позитивные по ПЦР а сколько по ИФА не знаю. Ищите статистику, будем пересчитывать смертность. Но даже если 50% только ПЦР - болезнь всеравно страшная.
change_pm написав:Якщо повірити таксфрі і волнам Еліота, то коронакриза скінчиться навесні 21 року. Так само, як і іспанка 100 років тому. Просто тупо зникне і все.
Але саме на весну 21 року планується початок масової вакцинації.
Совпаденіє? Не думаю Які у цією вже не потрібної вакцинації будуть цілі? Х.з.
Как ты оценил весну 2021-го? Кстати, испанка могла начаться гораздо раньше 1918-го. Мы даже сегодня со всей своей наукой и без войны ошиблись на полгода. А сто лет назад - кто там эти горы трупов исследовал на предмет вируса?
Исчезла испанка только потому, что ей тогда без локдаунов успело переболеть 30% населения планеты. И, снова таки, как тогда считали? О "бессимптомном течении" кто-то знал? А оно, наверняка, было. Тем более, что средний возраст населения был гооораздо ниже сегодняшнего...
Тот самый популяционный иммунитет и остановил! Ничего само по себе не исчезало. Так что, как ни крути, без массовой вакцинации корона будут гулять долгие годы
freeze написав: Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома. Мне кажется секта - СПИДа нет - просто выбрала новое приложение бреда - Коронавируса нет.)))))
Предположим тест дает погрешность 95% ложноположительных результатов. Но ведь среди тех у кого диагностирован ложноположительный результат может быть ковид. И никто не может сказать какой % лиц с ковидом среди этих 95%.