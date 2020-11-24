Нет смысла ничего искать в надуманной задачке. Контраргумент - ищите в ложноположительных реально положительных.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:27
Нет смысла ничего искать в надуманной задачке. Контраргумент - ищите в ложноположительных реально положительных.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:34
Не надо заговоров - тест ПЦР золотой стандарт медицины и криминалистики, изобретатель ПЦР получил Нобелевскую премию. Этим занимались гораздо более компетентные в медицине люди, чем любой из здесь присутствующих, и тем более, чем азорский судья дон Педро.
А предполагать можно конечно всё что угодно, даже то, что люди есть матрицы, изготовленные некими могущественными силами на 3-Д принтере.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:44
А зачем? Изначальный посыл был что с помощью ПЦР тестов с 97% ложнопозитивных результатов завышают количество заболевших и раздувают масштаб эпидемии. Если определенный процент этих ложнопозитивных результатов реально позитивный это снижает смертность, но она всеравно остается выше официальной.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Трамп заявил, что поставка вакцины от коронавируса в США, вероятно, начнется на следующей неделе.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:03
Кстати штат Северная Дакота в США первым в мире среди административных областей государств достиг рубежа в 10 % официально заболевших коронавирусом жителей.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:16
Понимаете люди разные и это нормально. Вы принимаете как аксиому, что тест ПЦР золотой стандарт. А я оцениваю ту статью исходя из своих критериев.
Если бы я мог, то проверил действительно ли открыватель технологии делал это утверждение.
Кері Малліс (Kary Mullis), винахідник технології полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), стверджував, що ПЛР не годиться для діагностики інфекцій.
Можно ли количество циклов свести, например, к 20 ?
Почему к заметке
Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates).
нет ни одного комментария ? Отсутствие интереса, сознательный игнор ?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:22
Я понял по другому. Ложноположительные тесты завышают количество заболевших в связи с чем масштаб эпидемии должен быть меньше.
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