Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:27 IgA написав: ИФА.

Сколько умерших ковид позитивные по ПЦР а сколько по ИФА не знаю. Ищите статистику, будем пересчитывать смертность. Но даже если 50% только ПЦР - болезнь всеравно страшная.

Сколько умерших ковид позитивные по ПЦР а сколько по ИФА не знаю. Ищите статистику, будем пересчитывать смертность. Но даже если 50% только ПЦР - болезнь всеравно страшная. ИФА.Сколько умерших ковид позитивные по ПЦР а сколько по ИФА не знаю.Но даже если 50% только ПЦР - болезнь всеравно страшная.



Нет смысла ничего искать в надуманной задачке. Контраргумент - ищите в ложноположительных реально положительных.

Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома.

Мне кажется секта - СПИДа нет - просто выбрала новое приложение бреда - Коронавируса нет.)))))



Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома.

Мне кажется секта - СПИДа нет - просто выбрала новое приложение бреда - Коронавируса нет.)))))

Предположим тест дает погрешность 95% ложноположительных результатов. Но ведь среди тех у кого диагностирован ложноположительный результат может быть ковид. И никто не может сказать какой % лиц с ковидом среди этих 95%.



Не надо заговоров - тест ПЦР золотой стандарт медицины и криминалистики, изобретатель ПЦР получил Нобелевскую премию. Этим занимались гораздо более компетентные в медицине люди, чем любой из здесь присутствующих, и тем более, чем азорский судья дон Педро.

Не надо заговоров - тест ПЦР золотой стандарт медицины и криминалистики, изобретатель ПЦР получил Нобелевскую премию. Этим занимались гораздо более компетентные в медицине люди, чем любой из здесь присутствующих, и тем более, чем азорский судья дон Педро.

А предполагать можно конечно всё что угодно, даже то, что люди есть матрицы, изготовленные некими могущественными силами на 3-Д принтере.



А зачем? Изначальный посыл был что с помощью ПЦР тестов с 97% ложнопозитивных результатов завышают количество заболевших и раздувают масштаб эпидемии. Если определенный процент этих ложнопозитивных результатов реально позитивный это снижает смертность, но она всеравно остается выше официальной.

А предполагать можно конечно всё что угодно, даже то, что люди есть матрицы, изготовленные некими могущественными силами на 3-Д принтере. Не надо заговоров - тест ПЦР золотой стандарт медицины и криминалистики, изобретатель ПЦР получил Нобелевскую премию. Этим занимались гораздо более компетентные в медицине люди, чем любой из здесь присутствующих, и тем более, чем азорский судья дон Педро.А предполагать можно конечно всё что угодно, даже то, что люди есть матрицы, изготовленные некими могущественными силами на 3-Д принтере.



Понимаете люди разные и это нормально. Вы принимаете как аксиому, что тест ПЦР золотой стандарт. А я оцениваю ту статью исходя из своих критериев.

Если бы я мог, то проверил действительно ли открыватель технологии делал это утверждение.

Кері Малліс (Kary Mullis), винахідник технології полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), стверджував, що ПЛР не годиться для діагностики інфекцій.



Можно ли количество циклов свести, например, к 20 ?

Почему к заметке

Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates).

Понимаете люди разные и это нормально. Вы принимаете как аксиому, что тест ПЦР золотой стандарт. А я оцениваю ту статью исходя из своих критериев.

Если бы я мог, то проверил действительно ли открыватель технологии делал это утверждение.

Кері Малліс (Kary Mullis), винахідник технології полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), стверджував, що ПЛР не годиться для діагностики інфекцій.

Можно ли количество циклов свести, например, к 20 ?

Почему к заметке

Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates).

нет ни одного комментария ? Отсутствие интереса, сознательный игнор ?

А зачем? Изначальный посыл был что с помощью ПЦР тестов с 97% ложнопозитивных результатов завышают количество заболевших и раздувают масштаб эпидемии. Если определенный процент этих ложнопозитивных результатов реально позитивный это снижает смертность, но она всеравно остается выше официальной.

Я понял по другому. Ложноположительные тесты завышают количество заболевших в связи с чем масштаб эпидемии должен быть меньше.

