freeze написав: Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома. Мне кажется секта - СПИДа нет - просто выбрала новое приложение бреда - Коронавируса нет.)))))
Предположим тест дает погрешность 95% ложноположительных результатов. Но ведь среди тех у кого диагностирован ложноположительный результат может быть ковид. И никто не может сказать какой % лиц с ковидом среди этих 95%.
Не надо заговоров - тест ПЦР золотой стандарт медицины и криминалистики, изобретатель ПЦР получил Нобелевскую премию. Этим занимались гораздо более компетентные в медицине люди, чем любой из здесь присутствующих, и тем более, чем азорский судья дон Педро. А предполагать можно конечно всё что угодно, даже то, что люди есть матрицы, изготовленные некими могущественными силами на 3-Д принтере.
Контраргумент - ищите в ложноположительных реально положительных.
А зачем? Изначальный посыл был что с помощью ПЦР тестов с 97% ложнопозитивных результатов завышают количество заболевших и раздувают масштаб эпидемии. Если определенный процент этих ложнопозитивных результатов реально позитивный это снижает смертность, но она всеравно остается выше официальной.
freeze написав:Не надо заговоров - тест ПЦР золотой стандарт медицины и криминалистики, изобретатель ПЦР получил Нобелевскую премию. Этим занимались гораздо более компетентные в медицине люди, чем любой из здесь присутствующих, и тем более, чем азорский судья дон Педро. А предполагать можно конечно всё что угодно, даже то, что люди есть матрицы, изготовленные некими могущественными силами на 3-Д принтере.
Понимаете люди разные и это нормально. Вы принимаете как аксиому, что тест ПЦР золотой стандарт. А я оцениваю ту статью исходя из своих критериев. Если бы я мог, то проверил действительно ли открыватель технологии делал это утверждение. Кері Малліс (Kary Mullis), винахідник технології полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), стверджував, що ПЛР не годиться для діагностики інфекцій.
Можно ли количество циклов свести, например, к 20 ? Почему к заметке Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates). нет ни одного комментария ? Отсутствие интереса, сознательный игнор ?
IgA написав: А зачем? Изначальный посыл был что с помощью ПЦР тестов с 97% ложнопозитивных результатов завышают количество заболевших и раздувают масштаб эпидемии. Если определенный процент этих ложнопозитивных результатов реально позитивный это снижает смертность, но она всеравно остается выше официальной.
Я понял по другому. Ложноположительные тесты завышают количество заболевших в связи с чем масштаб эпидемии должен быть меньше.
freeze написав:Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома.
Ukrainian написав: Так що не потрібно на укр бочку котити
Есть за что катить. Можете сами сравнить как развивается эпидемия и как относятся к рекомендациям в вашей Канаде и здесь. Здесь в основном пофигизм, даже по этой ветке видно.
Мой шурин мне сказал, что он в Чикаго ни разу с прошлого марта не был в общественном месте без маски. Почему ? Так власти рекомендовали. И как то ему не приходит в голову смотреть видосы от ковидиотов на Ютубе или на сайтах альтернативной психоделической медицины, хотя украинец во многих поколениях, просто уехал подальше от клоунов
В Канаді народ зашуганий мусора не будуть церемонитись як в Україні Шось не так браслети на руки і в «бобік»
А будеш бузити і права качати як люблять українці з українською поліцією повалять на землю нацеплять браслети і ще й по пиці надають як цьому індіанцю за те що номера на машині були expired
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".