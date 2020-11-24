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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2336233723382339

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:06

Если у человека нет симптомов, то он НЕ больной, а как максимум - бессимптомный носитель вируса, а в большинстве случаев просто получил неверный результат теста.


Больной - понятие растяжимое. Но бессимптомный носитель не значит не заразный. Поэтому отношение как к больным. Мне тоже не нравится карантин и связанные с ним неудобства, поездку на море второй раз перенесли, деньги не возвращают. Но для меня это не повод верить в упоротую дичь.
С неверный результатом теста попробуем зайти с другой стороны. Даже на этом форуме неоднократно писали об отрицательном ПЦР тесте. Могу добавить со своей строны - летом делал тест вместе с женой, оба отрицательных. Как такое возможно при 97% ложнопозитивных срабатываний? Негативный резултат должен быть в меньше чем в 3 случаях из 100.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Денис Проценко, главврач ковидной больницы в Коммунарке РФ
"1/3 пациентов умирает в первые 72ч пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. И если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней - септические осложнения. Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование бактерий-суперинфектов в их организме".

ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.
На ранних стадиях действительно смысла нет, но после определенного периода невыздоровления антибиотики видимо уже становятся жизненно необходимыми.
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