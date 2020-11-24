Если у человека нет симптомов, то он НЕ больной, а как максимум - бессимптомный носитель вируса, а в большинстве случаев просто получил неверный результат теста.
Больной - понятие растяжимое. Но бессимптомный носитель не значит не заразный. Поэтому отношение как к больным. Мне тоже не нравится карантин и связанные с ним неудобства, поездку на море второй раз перенесли, деньги не возвращают. Но для меня это не повод верить в упоротую дичь. С неверный результатом теста попробуем зайти с другой стороны. Даже на этом форуме неоднократно писали об отрицательном ПЦР тесте. Могу добавить со своей строны - летом делал тест вместе с женой, оба отрицательных. Как такое возможно при 97% ложнопозитивных срабатываний? Негативный резултат должен быть в меньше чем в 3 случаях из 100.
Денис Проценко, главврач ковидной больницы в Коммунарке РФ "1/3 пациентов умирает в первые 72ч пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. И если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней - септические осложнения. Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование бактерий-суперинфектов в их организме".
ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики. На ранних стадиях действительно смысла нет, но после определенного периода невыздоровления антибиотики видимо уже становятся жизненно необходимыми.