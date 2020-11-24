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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2336233723382339 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:06 Если у человека нет симптомов, то он НЕ больной, а как максимум - бессимптомный носитель вируса, а в большинстве случаев просто получил неверный результат теста.



Больной - понятие растяжимое. Но бессимптомный носитель не значит не заразный. Поэтому отношение как к больным. Мне тоже не нравится карантин и связанные с ним неудобства, поездку на море второй раз перенесли, деньги не возвращают. Но для меня это не повод верить в упоротую дичь.

С неверный результатом теста попробуем зайти с другой стороны. Даже на этом форуме неоднократно писали об отрицательном ПЦР тесте. Могу добавить со своей строны - летом делал тест вместе с женой, оба отрицательных. Как такое возможно при 97% ложнопозитивных срабатываний? Негативный резултат должен быть в меньше чем в 3 случаях из 100. Больной - понятие растяжимое. Но бессимптомный носитель не значит не заразный. Поэтому отношение как к больным. Мне тоже не нравится карантин и связанные с ним неудобства, поездку на море второй раз перенесли, деньги не возвращают. Но для меня это не повод верить в упоротую дичь.С неверный результатом теста попробуем зайти с другой стороны. Даже на этом форуме неоднократно писали об отрицательном ПЦР тесте. Могу добавить со своей строны - летом делал тест вместе с женой, оба отрицательных. Как такое возможно при 97% ложнопозитивных срабатываний? Негативный резултат должен быть в меньше чем в 3 случаях из 100. IgA Повідомлень: 302 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:12 Re: Эпидемия коронавируса в мире Денис Проценко, главврач ковидной больницы в Коммунарке РФ

"1/3 пациентов умирает в первые 72ч пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. И если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней - септические осложнения. Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование бактерий-суперинфектов в их организме".



ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.

На ранних стадиях действительно смысла нет, но после определенного периода невыздоровления антибиотики видимо уже становятся жизненно необходимыми. freeze 4 Повідомлень: 19286 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4605 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:46 safonovstanislav написав: Второе, что хотел донести, статистика в любом случае даёт неверные данные по смертности, т.к. чем больше тестов, тем больше людей с ложноположительным результатом на коронавирус попадает в статистику смертности.

Ну, а статистика по заражениям - это, как оказывается вообще ахинея, т.к. кто-то туда попадает десяток раз, делая положительный тест каждый день, а кто-то вообще не попадает. Второе, что хотел донести, статистика в любом случае даёт неверные данные по смертности, т.к. чем больше тестов, тем больше людей с ложноположительным результатом на коронавирус попадает в статистику смертности.Ну, а статистика по заражениям - это, как оказывается вообще ахинея, т.к. кто-то туда попадает десяток раз, делая положительный тест каждый день, а кто-то вообще не попадает.



Первое, что хотел донести - сравнивайте сравнимое со сравнимым, не нравится мир абсолютных цифр перейдите в мир относительных цифр.

По сравнению с мартом, те же люди, те же тесты ПЦР в мире, но количество ковид-позитивных за сутки увеличивается в 10 раз больше, чем в марте, и так в мире, в самых цивилизованных странах с самой продвинутой медициной происходит. И это даже при том, что отношение к коронавирусу в целом в мире стало спокойнее, многие из тех, кто в марте побежал бы делать тесты, сейчас никуда не идут.

Количество госпитализированных людей в Украине, задыхающихся, кашляющих и с пониженной оксигенацией увеличилось по сравнению с тем же мартом примерно в 20 раз. Вот вам и всё, что нужно сказать про то, что какие-то азорские судьи понесли ахинею про то в чём по определению не разбираются. ))) Первое, что хотел донести - сравнивайте сравнимое со сравнимым, не нравится мир абсолютных цифр перейдите в мир относительных цифр.По сравнению с мартом, те же люди, те же тесты ПЦР в мире, но количество ковид-позитивных за сутки увеличивается в 10 раз больше, чем в марте, и так в мире, в самых цивилизованных странах с самой продвинутой медициной происходит. И это даже при том, что отношение к коронавирусу в целом в мире стало спокойнее, многие из тех, кто в марте побежал бы делать тесты, сейчас никуда не идут.Количество госпитализированных людей в Украине, задыхающихся, кашляющих и с пониженной оксигенацией увеличилось по сравнению с тем же мартом примерно в 20 раз. Вот вам и всё, что нужно сказать про то, что какие-то азорские судьи понесли ахинею про то в чём по определению не разбираются. ))) freeze 4 Повідомлень: 19286 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4605 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:06 tumos написав: Понимаете люди разные и это нормально. Вы принимаете как аксиому, что тест ПЦР золотой стандарт. А я оцениваю ту статью исходя из своих критериев. Понимаете люди разные и это нормально. Вы принимаете как аксиому, что тест ПЦР золотой стандарт. А я оцениваю ту статью исходя из своих критериев.



Имхо, совсем не надо оценивать то, что в чём человек не разбирается досконально, иначе можно легко получить навешанную лапшу на уши.

Я не оцениваю ракетостроителей, не оцениваю врачей-онкологов, не оцениваю физиков или астрономов, даже не оцениваю экспертов фондового рынка или криптовалют.

Потому что они заведомо знают в своих узких вопросов гораздо больше меня.

Как максимум могу почитать какого-то гуру из этих областей, и может что-то вынести для себя полезное. Имхо, совсем не надо оценивать то, что в чём человек не разбирается досконально, иначе можно легко получить навешанную лапшу на уши.Я не оцениваю ракетостроителей, не оцениваю врачей-онкологов, не оцениваю физиков или астрономов, даже не оцениваю экспертов фондового рынка или криптовалют.Потому что они заведомо знают в своих узких вопросов гораздо больше меня.Как максимум могу почитать какого-то гуру из этих областей, и может что-то вынести для себя полезное. freeze 4 Повідомлень: 19286 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4605 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:16 safonovstanislav написав: ...

Второе, что хотел донести, статистика в любом случае даёт неверные данные по смертности, т.к. чем больше тестов, тем больше людей с ложноположительным результатом на коронавирус попадает в статистику смертности.

...

Я привёл в прошлом своём сообщении инфу, которая ставит базовые принципы нашего общего обсуждения под сомнение. Нужно мыслить критически, т.к. понимание реальной ситуации придёт только лет через 10. И оно может кардинально отличаться от "почему мы не ввели локдаун, погубили столько людей" до "афёра века" ...Второе, что хотел донести, статистика в любом случае даёт неверные данные по смертности, т.к. чем больше тестов, тем больше людей с ложноположительным результатом на коронавирус попадает в статистику смертности....Я привёл в прошлом своём сообщении инфу, которая ставит базовые принципы нашего общего обсуждения под сомнение. Нужно мыслить критически, т.к. понимание реальной ситуации придёт только лет через 10. И оно может кардинально отличаться от "почему мы не ввели локдаун, погубили столько людей" до "афёра века"

Я уже на похожий вопрос отвечал -- сейчас просто процитирую, потому как ответ не меняется:

_hunter написав: proftpd66 написав:

статистика НЕ ведется про выздоровевших вообще!

я не нашел.



если 6к-14к выздоровело, но заразилось 15к и умерло 100-200. Что дальше? я не нашел.если 6к-14к выздоровело, но заразилось 15к и умерло 100-200.

Да ничего дальше: хватит уже эту статистику телебонькать. Статистика нужна МОЗу/ВРУ/Президенту -- для принятия решений типа "продлеваем локдаун"/закрываем межгород/"придумываем новые ограничения" -- "простому человеку" максимум, что нужно знать: заполненность больниц в его городе (и желательно не "по бумагам", а реальную). Да ничего дальше: хватит уже эту статистику телебонькать. Статистика нужна МОЗу/ВРУ/Президенту -- для принятия решений типа "продлеваем локдаун"/закрываем межгород/"придумываем новые ограничения" -- "простому человеку" максимум, что нужно знать: заполненность больниц в его городе (и желательно не "по бумагам", а реальную). Я уже на похожий вопрос отвечал -- сейчас просто процитирую, потому как ответ не меняется: _hunter Повідомлень: 3113 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:27 freeze написав: ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики. ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.

Так почему?

На всякий случай? Так почему?На всякий случай? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13378 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7366 раз. Подякували: 3507 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:31 Вкладчик1234 написав: freeze написав: ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики. ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.

Так почему?

На всякий случай? Так почему?На всякий случай?



Чтобы не умерли.



Там же написано -

на втором этапе после трёх дней после госпитализации умирают чаще всего от взрывной бактериальной инфекции. Чтобы не умерли.Там же написано -на втором этапе после трёх дней после госпитализации умирают чаще всего от взрывной бактериальной инфекции. freeze 4 Повідомлень: 19286 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4605 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2336233723382339 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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