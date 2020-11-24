Если у человека нет симптомов, то он НЕ больной, а как максимум - бессимптомный носитель вируса, а в большинстве случаев просто получил неверный результат теста.
Больной - понятие растяжимое. Но бессимптомный носитель не значит не заразный. Поэтому отношение как к больным. Мне тоже не нравится карантин и связанные с ним неудобства, поездку на море второй раз перенесли, деньги не возвращают. Но для меня это не повод верить в упоротую дичь. С неверный результатом теста попробуем зайти с другой стороны. Даже на этом форуме неоднократно писали об отрицательном ПЦР тесте. Могу добавить со своей строны - летом делал тест вместе с женой, оба отрицательных. Как такое возможно при 97% ложнопозитивных срабатываний? Негативный резултат должен быть в меньше чем в 3 случаях из 100.
Денис Проценко, главврач ковидной больницы в Коммунарке РФ "1/3 пациентов умирает в первые 72ч пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. И если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней - септические осложнения. Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование бактерий-суперинфектов в их организме".
ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики. На ранних стадиях действительно смысла нет, но после определенного периода невыздоровления антибиотики видимо уже становятся жизненно необходимыми.
safonovstanislav написав:Второе, что хотел донести, статистика в любом случае даёт неверные данные по смертности, т.к. чем больше тестов, тем больше людей с ложноположительным результатом на коронавирус попадает в статистику смертности. Ну, а статистика по заражениям - это, как оказывается вообще ахинея, т.к. кто-то туда попадает десяток раз, делая положительный тест каждый день, а кто-то вообще не попадает.
Первое, что хотел донести - сравнивайте сравнимое со сравнимым, не нравится мир абсолютных цифр перейдите в мир относительных цифр. По сравнению с мартом, те же люди, те же тесты ПЦР в мире, но количество ковид-позитивных за сутки увеличивается в 10 раз больше, чем в марте, и так в мире, в самых цивилизованных странах с самой продвинутой медициной происходит. И это даже при том, что отношение к коронавирусу в целом в мире стало спокойнее, многие из тех, кто в марте побежал бы делать тесты, сейчас никуда не идут. Количество госпитализированных людей в Украине, задыхающихся, кашляющих и с пониженной оксигенацией увеличилось по сравнению с тем же мартом примерно в 20 раз. Вот вам и всё, что нужно сказать про то, что какие-то азорские судьи понесли ахинею про то в чём по определению не разбираются. )))
tumos написав:Понимаете люди разные и это нормально. Вы принимаете как аксиому, что тест ПЦР золотой стандарт. А я оцениваю ту статью исходя из своих критериев.
Имхо, совсем не надо оценивать то, что в чём человек не разбирается досконально, иначе можно легко получить навешанную лапшу на уши. Я не оцениваю ракетостроителей, не оцениваю врачей-онкологов, не оцениваю физиков или астрономов, даже не оцениваю экспертов фондового рынка или криптовалют. Потому что они заведомо знают в своих узких вопросов гораздо больше меня. Как максимум могу почитать какого-то гуру из этих областей, и может что-то вынести для себя полезное.
safonovstanislav написав:... Второе, что хотел донести, статистика в любом случае даёт неверные данные по смертности, т.к. чем больше тестов, тем больше людей с ложноположительным результатом на коронавирус попадает в статистику смертности. ... Я привёл в прошлом своём сообщении инфу, которая ставит базовые принципы нашего общего обсуждения под сомнение. Нужно мыслить критически, т.к. понимание реальной ситуации придёт только лет через 10. И оно может кардинально отличаться от "почему мы не ввели локдаун, погубили столько людей" до "афёра века"
Я уже на похожий вопрос отвечал -- сейчас просто процитирую, потому как ответ не меняется:
_hunter написав:
proftpd66 написав: статистика НЕ ведется про выздоровевшихвообще! я не нашел.
если 6к-14к выздоровело, но заразилось 15к и умерло 100-200. Что дальше?
Да ничего дальше: хватит уже эту статистику телебонькать. Статистика нужна МОЗу/ВРУ/Президенту -- для принятия решений типа "продлеваем локдаун"/закрываем межгород/"придумываем новые ограничения" -- "простому человеку" максимум, что нужно знать: заполненность больниц в его городе (и желательно не "по бумагам", а реальную).
freeze написав:Там же написано - на втором этапе после трёх дней после госпитализации умирают чаще всего от взрывной бактериальной инфекции.
И все врачи эту информацию знают и подтверждают, или просто выписывают "на всякий случай"? Опять ситуация, когда в одном случае ответ "мы пока слишком знаем о вирусе", а в другом - с умным видом выписываем лекарства "на будущее", хотя на моменте показаний нет
Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение
Подучается уже не ковид страшный, а какие-то бактерии. Наверно коронные, а как иначе?
А обязательные прививки от "взрывной бактериальной инфекции" будут?
freeze написав:Имхо, совсем не надо оценивать то, что в чём человек не разбирается досконально, иначе можно легко получить навешанную лапшу на уши. Я не оцениваю ракетостроителей, не оцениваю врачей-онкологов, не оцениваю физиков или астрономов, даже не оцениваю экспертов фондового рынка или криптовалют. Потому что они заведомо знают в своих узких вопросов гораздо больше меня. Как максимум могу почитать какого-то гуру из этих областей, и может что-то вынести для себя полезное.
Заметка из Оксфорда подписана, как я понимаю, специалистами в данной области. Это раскол в научной среде ? Или лица все-таки шарлатаны, оперирующие ложными данными ? Элементарные вопросы должны возникать у обывателя. Как поступать, если эксперты фондового рынка имеют противоположные мнения ? Или такая ситуация исключена ?
Вкладчик1234 написав:Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение
Зачётный юмор ))) Это у Вас частное мнение, а я привел мнение главного врача крупнейшей коронавирусной больницы в Европе, через которого прошло несколько десятков тысяч больных с марта месяца, из них несколько тысяч на тот свет.