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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23372338233923402341>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:06

Если у человека нет симптомов, то он НЕ больной, а как максимум - бессимптомный носитель вируса, а в большинстве случаев просто получил неверный результат теста.


Больной - понятие растяжимое. Но бессимптомный носитель не значит не заразный. Поэтому отношение как к больным. Мне тоже не нравится карантин и связанные с ним неудобства, поездку на море второй раз перенесли, деньги не возвращают. Но для меня это не повод верить в упоротую дичь.
С неверный результатом теста попробуем зайти с другой стороны. Даже на этом форуме неоднократно писали об отрицательном ПЦР тесте. Могу добавить со своей строны - летом делал тест вместе с женой, оба отрицательных. Как такое возможно при 97% ложнопозитивных срабатываний? Негативный резултат должен быть в меньше чем в 3 случаях из 100.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Денис Проценко, главврач ковидной больницы в Коммунарке РФ
"1/3 пациентов умирает в первые 72ч пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. И если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней - септические осложнения. Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование бактерий-суперинфектов в их организме".

ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.
На ранних стадиях действительно смысла нет, но после определенного периода невыздоровления антибиотики видимо уже становятся жизненно необходимыми.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:46

  safonovstanislav написав:Второе, что хотел донести, статистика в любом случае даёт неверные данные по смертности, т.к. чем больше тестов, тем больше людей с ложноположительным результатом на коронавирус попадает в статистику смертности.
Ну, а статистика по заражениям - это, как оказывается вообще ахинея, т.к. кто-то туда попадает десяток раз, делая положительный тест каждый день, а кто-то вообще не попадает.


Первое, что хотел донести - сравнивайте сравнимое со сравнимым, не нравится мир абсолютных цифр перейдите в мир относительных цифр.
По сравнению с мартом, те же люди, те же тесты ПЦР в мире, но количество ковид-позитивных за сутки увеличивается в 10 раз больше, чем в марте, и так в мире, в самых цивилизованных странах с самой продвинутой медициной происходит. И это даже при том, что отношение к коронавирусу в целом в мире стало спокойнее, многие из тех, кто в марте побежал бы делать тесты, сейчас никуда не идут.
Количество госпитализированных людей в Украине, задыхающихся, кашляющих и с пониженной оксигенацией увеличилось по сравнению с тем же мартом примерно в 20 раз. Вот вам и всё, что нужно сказать про то, что какие-то азорские судьи понесли ахинею про то в чём по определению не разбираются. )))
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:06

  tumos написав:Понимаете люди разные и это нормально. Вы принимаете как аксиому, что тест ПЦР золотой стандарт. А я оцениваю ту статью исходя из своих критериев.


Имхо, совсем не надо оценивать то, что в чём человек не разбирается досконально, иначе можно легко получить навешанную лапшу на уши.
Я не оцениваю ракетостроителей, не оцениваю врачей-онкологов, не оцениваю физиков или астрономов, даже не оцениваю экспертов фондового рынка или криптовалют.
Потому что они заведомо знают в своих узких вопросов гораздо больше меня.
Как максимум могу почитать какого-то гуру из этих областей, и может что-то вынести для себя полезное.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:16

  safonovstanislav написав:...
Второе, что хотел донести, статистика в любом случае даёт неверные данные по смертности, т.к. чем больше тестов, тем больше людей с ложноположительным результатом на коронавирус попадает в статистику смертности.
...
Я привёл в прошлом своём сообщении инфу, которая ставит базовые принципы нашего общего обсуждения под сомнение. Нужно мыслить критически, т.к. понимание реальной ситуации придёт только лет через 10. И оно может кардинально отличаться от "почему мы не ввели локдаун, погубили столько людей" до "афёра века"

Я уже на похожий вопрос отвечал -- сейчас просто процитирую, потому как ответ не меняется:
  _hunter написав:
  proftpd66 написав:
статистика НЕ ведется про выздоровевших вообще!
я не нашел.

если 6к-14к выздоровело, но заразилось 15к и умерло 100-200. Что дальше?

Да ничего дальше: хватит уже эту статистику телебонькать. Статистика нужна МОЗу/ВРУ/Президенту -- для принятия решений типа "продлеваем локдаун"/закрываем межгород/"придумываем новые ограничения" -- "простому человеку" максимум, что нужно знать: заполненность больниц в его городе (и желательно не "по бумагам", а реальную).
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:27

  freeze написав:ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.

Так почему?
На всякий случай?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:31

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.

Так почему?
На всякий случай?


Чтобы не умерли.

Там же написано -
на втором этапе после трёх дней после госпитализации умирают чаще всего от взрывной бактериальной инфекции.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:05

  freeze написав:Там же написано -
на втором этапе после трёх дней после госпитализации умирают чаще всего от взрывной бактериальной инфекции.

И все врачи эту информацию знают и подтверждают, или просто выписывают "на всякий случай"?
Опять ситуация, когда в одном случае ответ "мы пока слишком знаем о вирусе", а в другом - с умным видом выписываем лекарства "на будущее", хотя на моменте показаний нет

Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение

Подучается уже не ковид страшный, а какие-то бактерии. Наверно коронные, а как иначе? :)

А обязательные прививки от "взрывной бактериальной инфекции" будут? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:12

  freeze написав:Имхо, совсем не надо оценивать то, что в чём человек не разбирается досконально, иначе можно легко получить навешанную лапшу на уши.
Я не оцениваю ракетостроителей, не оцениваю врачей-онкологов, не оцениваю физиков или астрономов, даже не оцениваю экспертов фондового рынка или криптовалют.
Потому что они заведомо знают в своих узких вопросов гораздо больше меня.
Как максимум могу почитать какого-то гуру из этих областей, и может что-то вынести для себя полезное.

Заметка из Оксфорда подписана, как я понимаю, специалистами в данной области. Это раскол в научной среде ? Или лица все-таки шарлатаны, оперирующие ложными данными ? Элементарные вопросы должны возникать у обывателя. Как поступать, если эксперты фондового рынка имеют противоположные мнения ? Или такая ситуация исключена ?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:33

  Вкладчик1234 написав:Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение


Зачётный юмор )))
Это у Вас частное мнение, а я привел мнение главного врача крупнейшей коронавирусной больницы в Европе, через которого прошло несколько десятков тысяч больных с марта месяца, из них несколько тысяч на тот свет.
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