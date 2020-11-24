Вкладчик1234 написав:Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение
Зачётный юмор ))) Это у Вас частное мнение, а я привел мнение главного врача крупнейшей коронавирусной больницы в Европе, через которого прошло несколько десятков тысяч больных с марта месяца, из них несколько тысяч на тот свет.
И даже есть название бактерии(й), которая вызывает "взрывную инфекцию"? Или лечат наугад? И соответственно выписывают наугад, типа "что-то из этого списка должно помочь (но это не точно)" ? Причём когда самой "взрывной инфекции" ещё нет
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 27 лис, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома. Мне кажется секта - СПИДа нет - просто выбрала новое приложение бреда - Коронавируса нет.)))))
Вообще я даже переживаю за бедняг насколько они запуганы - некие тёмные личности под покровом ночи собраются где-то на Манхэттене при свечах и при строгой конспирации и вынашивают планы как их бедных еще больше поработить, чипировать, а возможно с целью регуляции человекоподобных рабов возможно и убить с помощью прививки и специальных 5G лучей интернета.
кроме СПИДА, свечей и 5Г лучей все остальное правда в той или иной мере , то есть с минимальными поправками не на Манхеттене, корона есть но не так страшна как ее малюют, фабрика не за 300 км , а за 30 км ну и так далее если не утрировать то в целом верно.
Чем масштабнее ложь (летальный коронавирус) , тем быстрее люди в нее верят. ... Чем масштабнее разводка ( карантин) — тем она древнее и ее проще провернуть.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 27 лис, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Имхо, совсем не надо оценивать то, что в чём человек не разбирается досконально, иначе можно легко получить навешанную лапшу на уши. Я не оцениваю ракетостроителей, не оцениваю врачей-онкологов, не оцениваю физиков или астрономов, даже не оцениваю экспертов фондового рынка или криптовалют. Потому что они заведомо знают в своих узких вопросов гораздо больше меня. Как максимум могу почитать какого-то гуру из этих областей, и может что-то вынести для себя полезное.
Заметка из Оксфорда подписана, как я понимаю, специалистами в данной области. Это раскол в научной среде ? Или лица все-таки шарлатаны, оперирующие ложными данными ? Элементарные вопросы должны возникать у обывателя. Как поступать, если эксперты фондового рынка имеют противоположные мнения ? Или такая ситуация исключена ?
Вы прочитали оригинал заметки ? Подобрали впрочем хорошее слово, несколько абзацев не очень тянут на научную статью. Я не знаю фамилий этих специалистов и не знаю про их вклад в медицину, в том числе в лечение коронавируса. Может это аспиранты, может действительно научные сотрудники. Тысячи таких заметок публикуются на сотнях сайтах, я не могу с позиции своего опыта, оценить правду они написали или нет. Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку.
Вкладчик1234 написав:Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение
Зачётный юмор ))) Это у Вас частное мнение, а я привел мнение главного врача крупнейшей коронавирусной больницы в Европе, через которого прошло несколько десятков тысяч больных с марта месяца, из них несколько тысяч на тот свет.
И даже есть название бактерии(й), которая вызывает "взрывную инфекцию"? Или лечат наугад? И соответственно выписывают наугад, типа "что-то из этого списка должно помочь (но это не точно)" ?
Вам важно фамилия, имя, отчество бактерии от которой умрёт ослабленный коронавирусом человек. В таких случаях нет времени делать посев и ждать неделю, чтобы определить. Назначаются обычно антибиотики широко спектра действия, чтобы охватить все ФИО. Через неделю многим просто будет неинтересно от какой бактерии они умерли, пофиг, на эпитафии этого не напишут.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 27 лис, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Заметка из Оксфорда подписана, как я понимаю, специалистами в данной области. Это раскол в научной среде ? Или лица все-таки шарлатаны, оперирующие ложными данными ?
В заметке утверждается что при 35 циклах ПЦР только 3% самплов из носа заразны на культуре клеток, при 30 - 20%, а при 25 - 70%. И всего лиш предлагают уменьшить число циклов до 30, так как остатки РНК вируса могут еще детектироваться до 10 дней после выздоровления. Ни о каких ложнопозитивных результатах речи не идет. Если РНК вируса нету то позитивного результата не будет при любом количестве циклов. Это уточнение всего лишь позволяет быстрее переводить людей в категорию переболевших. Извините, но наука явно не ваше.
change_pm написав:Якщо повірити таксфрі і волнам Еліота, то коронакриза скінчиться навесні 21 року. Так само, як і іспанка 100 років тому. Просто тупо зникне і все.
Але саме на весну 21 року планується початок масової вакцинації.
Совпаденіє? Не думаю Які у цією вже не потрібної вакцинації будуть цілі? Х.з.
Как ты оценил весну 2021-го? Кстати, испанка могла начаться гораздо раньше 1918-го. Мы даже сегодня со всей своей наукой и без войны ошиблись на полгода. А сто лет назад - кто там эти горы трупов исследовал на предмет вируса?
Исчезла испанка только потому, что ей тогда без локдаунов успело переболеть 30% населения планеты. И, снова таки, как тогда считали? О "бессимптомном течении" кто-то знал? А оно, наверняка, было. Тем более, что средний возраст населения был гооораздо ниже сегодняшнего...
Тот самый популяционный иммунитет и остановил! Ничего само по себе не исчезало. Так что, как ни крути, без массовой вакцинации корона будут гулять долгие годы
Даже историки признают, что наши представления о Куликовской битве сложились исключительно благодаря литературе. Было ли вообще это сражение?
https://nat-geo.ru/travel/byla-li-kulikovskaya-bitva/ ========================= даже без всеми не любимой конспирологии ну будет ходить каждый год как сезонные ОРЗ\ОРВИ и что смертность пока не известна вполне возможно мы выйдем на обычные цифры обычного гриппа Потом добавят в вакцину на ряду с гриппом будет вакицна от 4х штамов гриппа и 2 штамов короны и цена ей будет как сейчас от гриппа 10 долларов США или 10 Евро. Есть такая теория научная что человеческий геном состоит из остатков вирусов , ведь вирус по сути встраивается в ДНК клеток , да это РНК вирус, я уже призабыл в чем там кардинальные отличия, суть в том что вирус простого Герпеса есть у наверное 99% населения, то же будет и с короной . Не надо паники . У кого есть реальные проблемы со здоровьем и они были и до "короны" эти люди могут умереть и от любой другой фигни , они в группе риска почти по всему. Тут надо бороться с системными заболеваниями ( хроническими)
Востаннє редагувалось yama в П'ят 27 лис, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Вам важно фамилия, имя, отчество бактерии от которой умрёт ослабленный коронавирусом человек. В таких случаях нет времени делать посев и ждать неделю, чтобы определить. Назначаются обычно антибиотики широко спектра действия, чтобы охватить все ФИО. Через неделю многим просто будет неинтересно лот какой бактерии они умерли, пофиг, на эпитафии этого не напишут.
Как раз из-за выписывания "в любой непонятной ситуации" "на всякий случай" - и появляются "супер-резистивные формы"
freeze написав:Вам важно фамилия, имя, отчество бактерии от которой умрёт ослабленный коронавирусом человек. В таких случаях нет времени делать посев и ждать неделю, чтобы определить. Назначаются обычно антибиотики широко спектра действия, чтобы охватить все ФИО. Через неделю многим просто будет неинтересно лот какой бактерии они умерли, пофиг, на эпитафии этого не напишут.
Как раз из-за выписывания "в любой непонятной ситуации" "на всякий случай" - и появляются "супер-резистивные формы"
Они уже появились до Вас, эти формы, так что лежащему в реанимации коронавирусной больницы точно всё-равно какая дата появления форм, я подозреваю, что лежащий в реанимации даже перестаёт беспокоится об экологии и доброте в мире и останутся ли после его смерти какие-то бактерии .