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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2338233923402341> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:38 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение



Зачётный юмор )))

Это у Вас частное мнение, а я привел мнение главного врача крупнейшей коронавирусной больницы в Европе, через которого прошло несколько десятков тысяч больных с марта месяца, из них несколько тысяч на тот свет. Зачётный юмор )))Это у Вас частное мнение, а я привел мнение главного врача крупнейшей коронавирусной больницы в Европе, через которого прошло несколько десятков тысяч больных с марта месяца, из них несколько тысяч на тот свет.

И даже есть название бактерии(й), которая вызывает "взрывную инфекцию"?

Или лечат наугад? И соответственно выписывают наугад, типа "что-то из этого списка должно помочь (но это не точно)" ?

Причём когда самой "взрывной инфекции" ещё нет И даже есть название бактерии(й), которая вызывает "взрывную инфекцию"?Или лечат наугад? И соответственно выписывают наугад, типа "что-то из этого списка должно помочь (но это не точно)" ?Причём когда самой "взрывной инфекции" ещё нет Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 27 лис, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13383 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7366 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:41 freeze написав: Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома.

Мне кажется секта - СПИДа нет - просто выбрала новое приложение бреда - Коронавируса нет.)))))



Вообще я даже переживаю за бедняг насколько они запуганы - некие тёмные личности под покровом ночи собраются где-то на Манхэттене при свечах и при строгой конспирации и вынашивают планы как их бедных еще больше поработить, чипировать, а возможно с целью регуляции человекоподобных рабов возможно и убить с помощью прививки и специальных 5G лучей интернета. Можно принять за теорию, что умершие от коронавируса умерли не от коронавируса, у них просто упала оксигенация крови, начался тромбоз в крови, это вероятно произошло по причине усталости на работе и ближайшей коптящей фабрики где-то километров за 300 от дома.Мне кажется секта - СПИДа нет - просто выбрала новое приложение бреда - Коронавируса нет.)))))Вообще я даже переживаю за бедняг насколько они запуганы - некие тёмные личности под покровом ночи собраются где-то на Манхэттене при свечах и при строгой конспирации и вынашивают планы как их бедных еще больше поработить, чипировать, а возможно с целью регуляции человекоподобных рабов возможно и убить с помощью прививки и специальных 5G лучей интернета. кроме СПИДА, свечей и 5Г лучей все остальное правда в той или иной мере , то есть с минимальными поправками не на Манхеттене, корона есть но не так страшна как ее малюют, фабрика не за 300 км , а за 30 км ну и так далее если не утрировать то в целом верно.

Чем масштабнее ложь (летальный коронавирус) , тем быстрее люди в нее верят. ... Чем масштабнее разводка ( карантин) — тем она древнее и ее проще провернуть. кроме СПИДА, свечей и 5Г лучей все остальное правда в той или иной мере , то естьне на Манхеттене, корона есть но не так страшна как ее малюют, фабрика не за 300 км , а за 30 км ну и так далее если не утрировать то в целом верно. Востаннє редагувалось yama в П'ят 27 лис, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3040 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6002 раз. Подякували: 629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:41 tumos написав: freeze написав: Имхо, совсем не надо оценивать то, что в чём человек не разбирается досконально, иначе можно легко получить навешанную лапшу на уши.

Я не оцениваю ракетостроителей, не оцениваю врачей-онкологов, не оцениваю физиков или астрономов, даже не оцениваю экспертов фондового рынка или криптовалют.

Потому что они заведомо знают в своих узких вопросов гораздо больше меня.

Как максимум могу почитать какого-то гуру из этих областей, и может что-то вынести для себя полезное. Имхо, совсем не надо оценивать то, что в чём человек не разбирается досконально, иначе можно легко получить навешанную лапшу на уши.Я не оцениваю ракетостроителей, не оцениваю врачей-онкологов, не оцениваю физиков или астрономов, даже не оцениваю экспертов фондового рынка или криптовалют.Потому что они заведомо знают в своих узких вопросов гораздо больше меня.Как максимум могу почитать какого-то гуру из этих областей, и может что-то вынести для себя полезное.

Заметка из Оксфорда подписана, как я понимаю, специалистами в данной области. Это раскол в научной среде ? Или лица все-таки шарлатаны, оперирующие ложными данными ? Элементарные вопросы должны возникать у обывателя. Как поступать, если эксперты фондового рынка имеют противоположные мнения ? Или такая ситуация исключена ? Заметка из Оксфорда подписана, как я понимаю, специалистами в данной области. Это раскол в научной среде ? Или лица все-таки шарлатаны, оперирующие ложными данными ? Элементарные вопросы должны возникать у обывателя. Как поступать, если эксперты фондового рынка имеют противоположные мнения ? Или такая ситуация исключена ?



Вы прочитали оригинал заметки ? Подобрали впрочем хорошее слово, несколько абзацев не очень тянут на научную статью.

Я не знаю фамилий этих специалистов и не знаю про их вклад в медицину, в том числе в лечение коронавируса. Может это аспиранты, может действительно научные сотрудники.

Тысячи таких заметок публикуются на сотнях сайтах, я не могу с позиции своего опыта, оценить правду они написали или нет. Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку. Вы прочитали оригинал заметки ? Подобрали впрочем хорошее слово, несколько абзацев не очень тянут на научную статью.Я не знаю фамилий этих специалистов и не знаю про их вклад в медицину, в том числе в лечение коронавируса. Может это аспиранты, может действительно научные сотрудники.Тысячи таких заметок публикуются на сотнях сайтах, я не могу с позиции своего опыта, оценить правду они написали или нет. Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку. freeze 4 Повідомлень: 19291 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4606 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:44 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав: Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение



Зачётный юмор )))

Это у Вас частное мнение, а я привел мнение главного врача крупнейшей коронавирусной больницы в Европе, через которого прошло несколько десятков тысяч больных с марта месяца, из них несколько тысяч на тот свет. Зачётный юмор )))Это у Вас частное мнение, а я привел мнение главного врача крупнейшей коронавирусной больницы в Европе, через которого прошло несколько десятков тысяч больных с марта месяца, из них несколько тысяч на тот свет.

И даже есть название бактерии(й), которая вызывает "взрывную инфекцию"?

Или лечат наугад? И соответственно выписывают наугад, типа "что-то из этого списка должно помочь (но это не точно)" ? И даже есть название бактерии(й), которая вызывает "взрывную инфекцию"?Или лечат наугад? И соответственно выписывают наугад, типа "что-то из этого списка должно помочь (но это не точно)" ?



Вам важно фамилия, имя, отчество бактерии от которой умрёт ослабленный коронавирусом человек.

В таких случаях нет времени делать посев и ждать неделю, чтобы определить. Назначаются обычно антибиотики широко спектра действия, чтобы охватить все ФИО. Через неделю многим просто будет неинтересно от какой бактерии они умерли, пофиг, на эпитафии этого не напишут. Вам важно фамилия, имя, отчество бактерии от которой умрёт ослабленный коронавирусом человек.В таких случаях нет времени делать посев и ждать неделю, чтобы определить. Назначаются обычно антибиотики широко спектра действия, чтобы охватить все ФИО. Через неделю многим просто будет неинтересно от какой бактерии они умерли, пофиг, на эпитафии этого не напишут. Востаннє редагувалось freeze в П'ят 27 лис, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 19291 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4606 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:45

А то доктор рюкзакян ещё закроет все магазины. Да и "черная пятница", может что-то интересное предложат



Не скучайте тут Пойду куплю попкорна, чтобы наблюдать как мир и дальше сходит с ума.А то доктор рюкзакян ещё закроет все магазины. Да и "черная пятница", может что-то интересное предложатНе скучайте тут Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13383 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7366 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:46 Заметка из Оксфорда подписана, как я понимаю, специалистами в данной области. Это раскол в научной среде ? Или лица все-таки шарлатаны, оперирующие ложными данными ?

В заметке утверждается что при 35 циклах ПЦР только 3% самплов из носа заразны на культуре клеток, при 30 - 20%, а при 25 - 70%. И всего лиш предлагают уменьшить число циклов до 30, так как остатки РНК вируса могут еще детектироваться до 10 дней после выздоровления.

Ни о каких ложнопозитивных результатах речи не идет. Если РНК вируса нету то позитивного результата не будет при любом количестве циклов. Это уточнение всего лишь позволяет быстрее переводить людей в категорию переболевших. Извините, но наука явно не ваше. В заметке утверждается что при 35 циклах ПЦР только 3% самплов из носа заразны на культуре клеток, при 30 - 20%, а при 25 - 70%. И всего лиш предлагают уменьшить число циклов до 30, так как остатки РНК вируса могут еще детектироваться до 10 дней после выздоровления.Ни о каких ложнопозитивных результатах речи не идет. Если РНК вируса нету то позитивного результата не будет при любом количестве циклов. Это уточнение всего лишь позволяет быстрее переводить людей в категорию переболевших. Извините, но наука явно не ваше. IgA Повідомлень: 303 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 55 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:46 zРадио написав: change_pm написав: Якщо повірити таксфрі і волнам Еліота, то коронакриза скінчиться навесні 21 року. Так само, як і іспанка 100 років тому. Просто тупо зникне і все.



Але саме на весну 21 року планується початок масової вакцинації.



Совпаденіє? Не думаю Які у цією вже не потрібної вакцинації будуть цілі? Х.з. Якщо повірити таксфрі і волнам Еліота, то коронакриза скінчиться навесні 21 року. Так само, як і іспанка 100 років тому. Просто тупо зникне і все.Але саме на весну 21 року планується початок масової вакцинації.Совпаденіє? Не думаюЯкі у цією вже не потрібної вакцинації будуть цілі? Х.з.



Как ты оценил весну 2021-го? Кстати, испанка могла начаться гораздо раньше 1918-го. Мы даже сегодня со всей своей наукой и без войны ошиблись на полгода. А сто лет назад - кто там эти горы трупов исследовал на предмет вируса?



Исчезла испанка только потому, что ей тогда без локдаунов успело переболеть 30% населения планеты. И, снова таки, как тогда считали? О "бессимптомном течении" кто-то знал? А оно, наверняка, было. Тем более, что средний возраст населения был гооораздо ниже сегодняшнего...



Тот самый популяционный иммунитет и остановил! Ничего само по себе не исчезало. Так что, как ни крути, без массовой вакцинации корона будут гулять долгие годы Как ты оценил весну 2021-го? Кстати, испанка могла начаться гораздо раньше 1918-го. Мы даже сегодня со всей своей наукой и без войны ошиблись на полгода. А сто лет назад - кто там эти горы трупов исследовал на предмет вируса?Исчезла испанка только потому, что ей тогда без локдаунов успело переболеть 30% населения планеты. И, снова таки, как тогда считали? О "бессимптомном течении" кто-то знал? А оно, наверняка, было. Тем более, что средний возраст населения был гооораздо ниже сегодняшнего...Тот самый популяционный иммунитет и остановил! Ничего само по себе не исчезало. Так что, как ни крути, без массовой вакцинации корона будут гулять долгие годы

А была ли Куликовская битва ? ( Испанка) на самом деле такой страшной ?

https://youtu.be/Ig6DnoSYAjg



Даже историки признают, что наши представления о Куликовской битве сложились исключительно благодаря литературе. Было ли вообще это сражение? https://nat-geo.ru/travel/byla-li-kulikovskaya-bitva/

=========================

даже без всеми не любимой конспирологии

ну будет ходить каждый год как сезонные ОРЗ\ОРВИ и что смертность пока не известна вполне возможно мы выйдем на обычные цифры обычного гриппа

Потом добавят в вакцину на ряду с гриппом будет вакицна от 4х штамов гриппа и 2 штамов короны и цена ей будет как сейчас от гриппа 10 долларов США или 10 Евро.

Есть такая теория научная что человеческий геном состоит из остатков вирусов , ведь вирус по сути встраивается в ДНК клеток , да это РНК вирус, я уже призабыл в чем там кардинальные отличия, суть в том что вирус простого Герпеса есть у наверное 99% населения, то же будет и с короной . Не надо паники . У кого есть реальные проблемы со здоровьем и они были и до "короны" эти люди могут умереть и от любой другой фигни , они в группе риска почти по всему. Тут надо бороться с системными заболеваниями ( хроническими) А была ли Куликовская битва ? ( Испанка) на самом деле такой страшной ?=========================даже без всеми не любимой конспирологиину будет ходить каждый год как сезонные ОРЗ\ОРВИ и чтовполне возможно мы выйдем на обычные цифры обычного гриппаПотом добавят в вакцину на ряду с гриппом будет вакицна от 4х штамов гриппа и 2 штамов короны и цена ей будет как сейчас от гриппа 10 долларов США или 10 Евро.Есть такая теория научная что человеческий геном состоит из остатков вирусов , ведь вирус по сути встраивается в ДНК клеток , да это РНК вирус, я уже призабыл в чем там кардинальные отличия, суть в том что вирус простого Герпеса есть у наверное 99% населения, то же будет и с короной . Не надо паники . У кого есть реальные проблемы со здоровьем и они были и до "короны" эти люди могут умереть и от любой другой фигни , они в группе риска почти по всему. Тут надо бороться с системными заболеваниями ( хроническими) Востаннє редагувалось yama в П'ят 27 лис, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3040 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6002 раз. Подякували: 629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:46 freeze написав: Вам важно фамилия, имя, отчество бактерии от которой умрёт ослабленный коронавирусом человек.

В таких случаях нет времени делать посев и ждать неделю, чтобы определить. Назначаются обычно антибиотики широко спектра действия, чтобы охватить все ФИО. Через неделю многим просто будет неинтересно лот какой бактерии они умерли, пофиг, на эпитафии этого не напишут. Вам важно фамилия, имя, отчество бактерии от которой умрёт ослабленный коронавирусом человек.В таких случаях нет времени делать посев и ждать неделю, чтобы определить. Назначаются обычно антибиотики широко спектра действия, чтобы охватить все ФИО. Через неделю многим просто будет неинтересно лот какой бактерии они умерли, пофиг, на эпитафии этого не напишут.

Как раз из-за выписывания "в любой непонятной ситуации" "на всякий случай" - и появляются "супер-резистивные формы" Как раз из-за выписывания "в любой непонятной ситуации" "на всякий случай" - и появляются "супер-резистивные формы" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13383 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7366 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: Как раз из-за выписывания "в любой непонятной ситуации" "на всякий случай" - и появляются "супер-резистивные формы" Как раз из-за выписывания "в любой непонятной ситуации" "на всякий случай" - и появляются "супер-резистивные формы"

На жаль, в медицині точні і швидкі результати переважно дорого коштують. Це тільки в серіалі Доктор Хаус можна зробити два десятка аналізів і біопсій за день. На жаль, в медицині точні і швидкі результати переважно дорого коштують. Це тільки в серіалі Доктор Хаус можна зробити два десятка аналізів і біопсій за день. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11266 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1147 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:56 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Вам важно фамилия, имя, отчество бактерии от которой умрёт ослабленный коронавирусом человек.

В таких случаях нет времени делать посев и ждать неделю, чтобы определить. Назначаются обычно антибиотики широко спектра действия, чтобы охватить все ФИО. Через неделю многим просто будет неинтересно лот какой бактерии они умерли, пофиг, на эпитафии этого не напишут. Вам важно фамилия, имя, отчество бактерии от которой умрёт ослабленный коронавирусом человек.В таких случаях нет времени делать посев и ждать неделю, чтобы определить. Назначаются обычно антибиотики широко спектра действия, чтобы охватить все ФИО. Через неделю многим просто будет неинтересно лот какой бактерии они умерли, пофиг, на эпитафии этого не напишут.

Как раз из-за выписывания "в любой непонятной ситуации" "на всякий случай" - и появляются "супер-резистивные формы" Как раз из-за выписывания "в любой непонятной ситуации" "на всякий случай" - и появляются "супер-резистивные формы"



Они уже появились до Вас, эти формы, так что лежащему в реанимации коронавирусной больницы точно всё-равно какая дата появления форм, я подозреваю, что лежащий в реанимации даже перестаёт беспокоится об экологии и доброте в мире и останутся ли после его смерти какие-то бактерии . Они уже появились до Вас, эти формы, так что лежащему в реанимации коронавирусной больницы точно всё-равно какая дата появления форм, я подозреваю, что лежащий в реанимации даже перестаёт беспокоится об экологии и доброте в мире и останутся ли после его смерти какие-то бактерии freeze 4 Повідомлень: 19291 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4606 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2338233923402341> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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