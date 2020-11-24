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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2338233923402341 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:06 freeze написав: Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку. Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку.



Мне вспомнилась одна история, в которой обыватель, который не являлся специалистом, внес посильную лепту в развитие науки и промышленности. Лаврентий Берия возглавлял атомный проект. Бомбу надо было создать быстро в силу понятных причин. Диффузионная технология обогащения урана была весьма энергетически затратной. Лаврентий как руководитель спецслужбы имел данные, что альтернативной методикой являются центрифуги. Эту технологию пытались разработать в Германии. Был найден немецкий ученый, который возглавлял это направление, и доставлен в шарашку в Крыму. Ученый провел научно-исследовательские изыскания и не добился желаемого результата. Но Лаврентий со своими критериями оценки достижения результата приставил к немцу советского научного сотрудника. Его сильной стороной было нахождение ошибок. И ошибки были найдены, метод был создан. Немец спустя какое-то время вернулся уже в ГДР.



PS

Охотно ознакомлюсь с мнениями. Помогите со ссылками. Мне вспомнилась одна история, в которой обыватель, который не являлся специалистом, внес посильную лепту в развитие науки и промышленности. Лаврентий Берия возглавлял атомный проект. Бомбу надо было создать быстро в силу понятных причин. Диффузионная технология обогащения урана была весьма энергетически затратной. Лаврентий как руководитель спецслужбы имел данные, что альтернативной методикой являются центрифуги. Эту технологию пытались разработать в Германии. Был найден немецкий ученый, который возглавлял это направление, и доставлен в шарашку в Крыму. Ученый провел научно-исследовательские изыскания и не добился желаемого результата. Но Лаврентий со своими критериями оценки достижения результата приставил к немцу советского научного сотрудника. Его сильной стороной было нахождение ошибок. И ошибки были найдены, метод был создан. Немец спустя какое-то время вернулся уже в ГДР.PSОхотно ознакомлюсь с мнениями. Помогите со ссылками. tumos Повідомлень: 1366 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:26 tumos написав: freeze написав: Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку. Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку.



Мне вспомнилась одна история, в которой обыватель, который не являлся специалистом, внес посильную лепту в развитие науки и промышленности. Лаврентий Берия возглавлял атомный проект. Бомбу надо было создать быстро в силу понятных причин. Диффузионная технология обогащения урана была весьма энергетически затратной. Лаврентий как руководитель спецслужбы имел данные, что альтернативной методикой являются центрифуги. Эту технологию пытались разработать в Германии. Был найден немецкий ученый, который возглавлял это направление, и доставлен в шарашку в Крыму. Ученый провел научно-исследовательские изыскания и не добился желаемого результата. Но Лаврентий со своими критериями оценки достижения результата приставил к немцу советского научного сотрудника. Его сильной стороной было нахождение ошибок. И ошибки были найдены, метод был создан. Немец спустя какое-то время вернулся уже в ГДР.



PS

Охотно ознакомлюсь с мнениями. Помогите со ссылками. Мне вспомнилась одна история, в которой обыватель, который не являлся специалистом, внес посильную лепту в развитие науки и промышленности. Лаврентий Берия возглавлял атомный проект. Бомбу надо было создать быстро в силу понятных причин. Диффузионная технология обогащения урана была весьма энергетически затратной. Лаврентий как руководитель спецслужбы имел данные, что альтернативной методикой являются центрифуги. Эту технологию пытались разработать в Германии. Был найден немецкий ученый, который возглавлял это направление, и доставлен в шарашку в Крыму. Ученый провел научно-исследовательские изыскания и не добился желаемого результата. Но Лаврентий со своими критериями оценки достижения результата приставил к немцу советского научного сотрудника. Его сильной стороной было нахождение ошибок. И ошибки были найдены, метод был создан. Немец спустя какое-то время вернулся уже в ГДР.PSОхотно ознакомлюсь с мнениями. Помогите со ссылками.





А вот чуть выше форумчанин IgA уже доступно отрецензировал.

Я так понимаю он или врач или с пересекающимся образованием, судя но нику Иммуноглобулин А, взятому еще в докоронавирусную эпоху. А вот чуть выше форумчанин IgA уже доступно отрецензировал.Я так понимаю он или врач или с пересекающимся образованием, судя но нику Иммуноглобулин А, взятому еще в докоронавирусную эпоху. freeze 4 Повідомлень: 19291 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4606 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2338233923402341 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 24 лис, 2020 11:50