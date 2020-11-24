freeze написав: Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку.
Мне вспомнилась одна история, в которой обыватель, который не являлся специалистом, внес посильную лепту в развитие науки и промышленности. Лаврентий Берия возглавлял атомный проект. Бомбу надо было создать быстро в силу понятных причин. Диффузионная технология обогащения урана была весьма энергетически затратной. Лаврентий как руководитель спецслужбы имел данные, что альтернативной методикой являются центрифуги. Эту технологию пытались разработать в Германии. Был найден немецкий ученый, который возглавлял это направление, и доставлен в шарашку в Крыму. Ученый провел научно-исследовательские изыскания и не добился желаемого результата. Но Лаврентий со своими критериями оценки достижения результата приставил к немцу советского научного сотрудника. Его сильной стороной было нахождение ошибок. И ошибки были найдены, метод был создан. Немец спустя какое-то время вернулся уже в ГДР.
PS Охотно ознакомлюсь с мнениями. Помогите со ссылками.
freeze написав: Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку.
Мне вспомнилась одна история, в которой обыватель, который не являлся специалистом, внес посильную лепту в развитие науки и промышленности. Лаврентий Берия возглавлял атомный проект. Бомбу надо было создать быстро в силу понятных причин. Диффузионная технология обогащения урана была весьма энергетически затратной. Лаврентий как руководитель спецслужбы имел данные, что альтернативной методикой являются центрифуги. Эту технологию пытались разработать в Германии. Был найден немецкий ученый, который возглавлял это направление, и доставлен в шарашку в Крыму. Ученый провел научно-исследовательские изыскания и не добился желаемого результата. Но Лаврентий со своими критериями оценки достижения результата приставил к немцу советского научного сотрудника. Его сильной стороной было нахождение ошибок. И ошибки были найдены, метод был создан. Немец спустя какое-то время вернулся уже в ГДР.
PS Охотно ознакомлюсь с мнениями. Помогите со ссылками.
А вот чуть выше форумчанин IgA уже доступно отрецензировал. Я так понимаю он или врач или с пересекающимся образованием, судя но нику Иммуноглобулин А, взятому еще в докоронавирусную эпоху.