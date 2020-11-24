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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2338233923402341

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:06

  freeze написав: Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку. :wink:


Мне вспомнилась одна история, в которой обыватель, который не являлся специалистом, внес посильную лепту в развитие науки и промышленности. Лаврентий Берия возглавлял атомный проект. Бомбу надо было создать быстро в силу понятных причин. Диффузионная технология обогащения урана была весьма энергетически затратной. Лаврентий как руководитель спецслужбы имел данные, что альтернативной методикой являются центрифуги. Эту технологию пытались разработать в Германии. Был найден немецкий ученый, который возглавлял это направление, и доставлен в шарашку в Крыму. Ученый провел научно-исследовательские изыскания и не добился желаемого результата. Но Лаврентий со своими критериями оценки достижения результата приставил к немцу советского научного сотрудника. Его сильной стороной было нахождение ошибок. И ошибки были найдены, метод был создан. Немец спустя какое-то время вернулся уже в ГДР.

PS
Охотно ознакомлюсь с мнениями. Помогите со ссылками.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:26

  tumos написав:
  freeze написав: Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку. :wink:


Мне вспомнилась одна история, в которой обыватель, который не являлся специалистом, внес посильную лепту в развитие науки и промышленности. Лаврентий Берия возглавлял атомный проект. Бомбу надо было создать быстро в силу понятных причин. Диффузионная технология обогащения урана была весьма энергетически затратной. Лаврентий как руководитель спецслужбы имел данные, что альтернативной методикой являются центрифуги. Эту технологию пытались разработать в Германии. Был найден немецкий ученый, который возглавлял это направление, и доставлен в шарашку в Крыму. Ученый провел научно-исследовательские изыскания и не добился желаемого результата. Но Лаврентий со своими критериями оценки достижения результата приставил к немцу советского научного сотрудника. Его сильной стороной было нахождение ошибок. И ошибки были найдены, метод был создан. Немец спустя какое-то время вернулся уже в ГДР.

PS
Охотно ознакомлюсь с мнениями. Помогите со ссылками.



А вот чуть выше форумчанин IgA уже доступно отрецензировал.
Я так понимаю он или врач или с пересекающимся образованием, судя но нику Иммуноглобулин А, взятому еще в докоронавирусную эпоху. :wink:
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