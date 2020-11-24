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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2339234023412342> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:06 freeze написав: Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку. Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку.



Мне вспомнилась одна история, в которой обыватель, который не являлся специалистом, внес посильную лепту в развитие науки и промышленности. Лаврентий Берия возглавлял атомный проект. Бомбу надо было создать быстро в силу понятных причин. Диффузионная технология обогащения урана была весьма энергетически затратной. Лаврентий как руководитель спецслужбы имел данные, что альтернативной методикой являются центрифуги. Эту технологию пытались разработать в Германии. Был найден немецкий ученый, который возглавлял это направление, и доставлен в шарашку в Крыму. Ученый провел научно-исследовательские изыскания и не добился желаемого результата. Но Лаврентий со своими критериями оценки достижения результата приставил к немцу советского научного сотрудника. Его сильной стороной было нахождение ошибок. И ошибки были найдены, метод был создан. Немец спустя какое-то время вернулся уже в ГДР.



PS

Охотно ознакомлюсь с мнениями. Помогите со ссылками.

С Крымом могу ошибаться. Вспоминается информация о теплых краях, береге Черного моря. Мне вспомнилась одна история, в которой обыватель, который не являлся специалистом, внес посильную лепту в развитие науки и промышленности. Лаврентий Берия возглавлял атомный проект. Бомбу надо было создать быстро в силу понятных причин. Диффузионная технология обогащения урана была весьма энергетически затратной. Лаврентий как руководитель спецслужбы имел данные, что альтернативной методикой являются центрифуги. Эту технологию пытались разработать в Германии. Был найден немецкий ученый, который возглавлял это направление, и доставлен в шарашку в Крыму. Ученый провел научно-исследовательские изыскания и не добился желаемого результата. Но Лаврентий со своими критериями оценки достижения результата приставил к немцу советского научного сотрудника. Его сильной стороной было нахождение ошибок. И ошибки были найдены, метод был создан. Немец спустя какое-то время вернулся уже в ГДР.PSОхотно ознакомлюсь с мнениями. Помогите со ссылками.С Крымом могу ошибаться. Вспоминается информация о теплых краях, береге Черного моря. Востаннє редагувалось tumos в П'ят 27 лис, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз. tumos Повідомлень: 1369 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:26 tumos написав: freeze написав: Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку. Для этого есть практикующие клиницисты, эпидемиологи, врачи и генетики другого уровня, чем я. Вот вы и почитайте их, что они пишут про азорских врачей и эту заметку.



Мне вспомнилась одна история, в которой обыватель, который не являлся специалистом, внес посильную лепту в развитие науки и промышленности. Лаврентий Берия возглавлял атомный проект. Бомбу надо было создать быстро в силу понятных причин. Диффузионная технология обогащения урана была весьма энергетически затратной. Лаврентий как руководитель спецслужбы имел данные, что альтернативной методикой являются центрифуги. Эту технологию пытались разработать в Германии. Был найден немецкий ученый, который возглавлял это направление, и доставлен в шарашку в Крыму. Ученый провел научно-исследовательские изыскания и не добился желаемого результата. Но Лаврентий со своими критериями оценки достижения результата приставил к немцу советского научного сотрудника. Его сильной стороной было нахождение ошибок. И ошибки были найдены, метод был создан. Немец спустя какое-то время вернулся уже в ГДР.



PS

Охотно ознакомлюсь с мнениями. Помогите со ссылками. Мне вспомнилась одна история, в которой обыватель, который не являлся специалистом, внес посильную лепту в развитие науки и промышленности. Лаврентий Берия возглавлял атомный проект. Бомбу надо было создать быстро в силу понятных причин. Диффузионная технология обогащения урана была весьма энергетически затратной. Лаврентий как руководитель спецслужбы имел данные, что альтернативной методикой являются центрифуги. Эту технологию пытались разработать в Германии. Был найден немецкий ученый, который возглавлял это направление, и доставлен в шарашку в Крыму. Ученый провел научно-исследовательские изыскания и не добился желаемого результата. Но Лаврентий со своими критериями оценки достижения результата приставил к немцу советского научного сотрудника. Его сильной стороной было нахождение ошибок. И ошибки были найдены, метод был создан. Немец спустя какое-то время вернулся уже в ГДР.PSОхотно ознакомлюсь с мнениями. Помогите со ссылками.





А вот чуть выше форумчанин IgA уже доступно отрецензировал.

Я так понимаю он или врач или с пересекающимся образованием, судя но нику Иммуноглобулин А, взятому еще в докоронавирусную эпоху. А вот чуть выше форумчанин IgA уже доступно отрецензировал.Я так понимаю он или врач или с пересекающимся образованием, судя но нику Иммуноглобулин А, взятому еще в докоронавирусную эпоху. freeze 4 Повідомлень: 19294 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4606 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:51 freeze написав: Мой шурин мне сказал, что он в Чикаго ни разу с прошлого марта не был в общественном месте без маски. Почему ? Так власти рекомендовали.

И как то ему не приходит в голову смотреть видосы от ковидиотов на Ютубе или на сайтах альтернативной психоделической медицины, хотя украинец во многих поколениях, просто уехал подальше от клоунов Мой шурин мне сказал, что он в Чикаго ни разу с прошлого марта не был в общественном месте без маски. Почему ? Так власти рекомендовали.И как то ему не приходит в голову смотреть видосы от ковидиотов на Ютубе или на сайтах альтернативной психоделической медицины, хотя украинец во многих поколениях, просто уехал подальше от клоунов



Так там власти рекомендуют, а если "ты самый умный" окажешься, то штрафанут как надо.

Это ли не самый действенный метод?

Который у нас пока еще не работает. Так там власти рекомендуют, а если "ты самый умный" окажешься, то штрафанут как надо.Это ли не самый действенный метод?Который у нас пока еще не работает. justit Повідомлень: 4897 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1518 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире tumos написав: Элементарные вопросы должны возникать у обывателя. Как поступать, если эксперты фондового рынка имеют противоположные мнения ? Или такая ситуация исключена ? Элементарные вопросы должны возникать у обывателя. Как поступать, если эксперты фондового рынка имеют противоположные мнения ? Или такая ситуация исключена ?

На этот вопрос есть не менее элементарный ответ: обывателю лучше держаться подальше от фондового рынка

freeze написав: Я так понимаю он или врач или с пересекающимся образованием, судя но нику Иммуноглобулин А, взятому еще в докоронавирусную эпоху. Я так понимаю он или врач или с пересекающимся образованием, судя но нику Иммуноглобулин А, взятому еще в докоронавирусную эпоху.

Или его зовут Игорь Александрович На этот вопрос есть не менее элементарный ответ: обывателю лучше держаться подальше от фондового рынкаИли его зовут Игорь Александрович Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 5402 З нами з: 02.09.15 Подякував: 3366 раз. Подякували: 9461 раз. Профіль 26 11 23 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:54 IgA написав: Извините, но наука явно не ваше. Извините, но наука явно не ваше.

Слово наука звучит как-то обобщенно. ) Так я уже говорил, что не разбираюсь в методике ПЦР тестирования, не обладаю знаниями. Но можно по косвенным пытаться оценить ту же научную дискуссию. Например, стороной задается вопрос, а оппонент уклоняется от ответа. Вашу точку зрения интересно было бы подкинуть той группе аспирантов и потом оценить их реакцию. Слово наука звучит как-то обобщенно. ) Так я уже говорил, что не разбираюсь в методике ПЦР тестирования, не обладаю знаниями. Но можно по косвенным пытаться оценить ту же научную дискуссию. Например, стороной задается вопрос, а оппонент уклоняется от ответа. Вашу точку зрения интересно было бы подкинуть той группе аспирантов и потом оценить их реакцию. tumos Повідомлень: 1369 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:00 https://www.ar25.org/article/97-pozytyvnyh-rezultativ-plr-testiv-ye-hybnymy-karantyn-nezakonnyy-apelyaciynyy-sud , которую уже третий день обсуждают. Там ссылка на статью https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603

1. Судьи поняли, что там написано?

2. Кто-нибудь из форумчан может сказать, что он хорошо понял статью? (Честно признаюсь, я не понял. График нечитаемый.)

3. Не обратили внимание насчёт конфликта интересов? Один из авторов честно признался, ещё у нескольких обнаружила редакция.

4. Решение судей касается здоровых людей с положительным тестом. Решение достаточно спорное, но не буду его обсуждать. Но об умерших точно есть заключение врачей, так что к ним решение судей точно не относится, так что к ним решение суда никаким боком.

И, соответственно, их согласно духу решения суда можно (и нужно) считать умершими от ковида.

5. Автор обсуждаемой статьи ссылается на мнение Kary Mullis, открывшего ПЦР. Якобы он "стверджував, що ПЛР не годиться для діагностики інфекцій". При этом ссылается на статью https://www.ar25.org/node/45950 на том же сайте. Но "авторша" этой статьи о таком мнении Кэри Маллиса даже не упоминает, а её статья совершенно о другом - является ли ВИЧ возбудителем СПИДа. Не готов обсуждать ещё и этот вопрос, в любом случае это не имеет отношения к нашей теме.

Но без ссылки автора на источник его ссылка на мнение Кэри Маллиса следует считать фейком.



P.s. А вообще данный сайт и конкретный автор явно конспирологической направленности. У автора есть ещё статья - https://www.ar25.org/node/45535 . Можно почитать ещё и её и всё станет ясно. Намешано там много, но очень понравилось:

До таких не-релігій (псевдорелігій) належать християнство (точніша назва – іудохристиянство), іудаїзм, іслам, буддизм, різноманітні місцеві культи.



Арійська релігія традиційно називається «аріянством». Аріянство – це релігія аріїв, тобто вільних шляхетних людей, які усвідомлюють себе носіями безсмертного духу, що розвивається в реінкарнації (палінгенезії).

Такой человек вполне может искренне верить во "всемирный заговор".

Желающие могут присоединяться. Вот мне интересно. По статье, которую уже третий день обсуждают. Там ссылка на статью1. Судьи поняли, что там написано?2. Кто-нибудь из форумчан может сказать, что он хорошо понял статью? (Честно признаюсь, я не понял. График нечитаемый.)3. Не обратили внимание насчёт конфликта интересов? Один из авторов честно признался, ещё у нескольких обнаружила редакция.4. Решение судей касается здоровых людей с положительным тестом. Решение достаточно спорное, но не буду его обсуждать. Но об умерших точно есть заключение врачей, так что к ним решение судей точно не относится, так что к ним решение суда никаким боком.И, соответственно, их согласно духу решения суда можно (и нужно) считать умершими от ковида.5. Автор обсуждаемой статьи ссылается на мнение Kary Mullis, открывшего ПЦР. Якобы он "стверджував, що ПЛР не годиться для діагностики інфекцій". При этом ссылается на статьюна том же сайте. Но "авторша" этой статьи о таком мнении Кэри Маллиса даже не упоминает, а её статья совершенно о другом - является ли ВИЧ возбудителем СПИДа. Не готов обсуждать ещё и этот вопрос, в любом случае это не имеет отношения к нашей теме.Но без ссылки автора на источник его ссылка на мнение Кэри Маллиса следует считать фейком.P.s. А вообще данный сайт и конкретный автор явно конспирологической направленности. У автора есть ещё статья -. Можно почитать ещё и её и всё станет ясно. Намешано там много, но очень понравилось:Такой человек вполне может искренне верить во "всемирный заговор".Желающие могут присоединяться. ЛАД 2 Повідомлень: 17816 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4612 раз. Подякували: 4311 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:06 Сибарит написав: tumos написав: Элементарные вопросы должны возникать у обывателя. Как поступать, если эксперты фондового рынка имеют противоположные мнения ? Или такая ситуация исключена ? Элементарные вопросы должны возникать у обывателя. Как поступать, если эксперты фондового рынка имеют противоположные мнения ? Или такая ситуация исключена ?

На этот вопрос есть не менее элементарный ответ: обывателю лучше держаться подальше от фондового рынка

На этот вопрос есть не менее элементарный ответ: обывателю лучше держаться подальше от фондового рынка

А как же фондовый рынок будет существовать без обывателя ? Вспоминается начало двухтысячных. Как эксперты давали прогнозы на курсовой рост стоимости акций, завлекая обывателя в фонды. Знали ли эксперты о грядущем обвале ? Я так понимаю украинский фондовый рынок без обывателя, да и эмитентов дышит на ладан. А как же фондовый рынок будет существовать без обывателя ? Вспоминается начало двухтысячных. Как эксперты давали прогнозы на курсовой рост стоимости акций, завлекая обывателя в фонды. Знали ли эксперты о грядущем обвале ? Я так понимаю украинский фондовый рынок без обывателя, да и эмитентов дышит на ладан. tumos Повідомлень: 1369 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:14 freeze написав: Денис Проценко, главврач ковидной больницы в Коммунарке РФ

"1/3 пациентов умирает в первые 72ч пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. И если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней - септические осложнения. Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование бактерий-суперинфектов в их организме".



ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.

На ранних стадиях действительно смысла нет, но после определенного периода невыздоровления антибиотики видимо уже становятся жизненно необходимыми. Денис Проценко, главврач ковидной больницы в Коммунарке РФ"1/3 пациентов умирает в первые 72ч пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. И если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней - септические осложнения. Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование бактерий-суперинфектов в их организме".ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.На ранних стадиях действительно смысла нет, но после определенного периода невыздоровления антибиотики видимо уже становятся жизненно необходимыми.

вы путаете причину и следствие . Из за того что с самого начала при положительном анализе дают сразу антибиотики легко больным ( это мои знакомые которым выписывали при легком течении) и развиваются супер инфекция от которой уже фиг спасешь ... вы путаете причину и следствие . Из за того что( это мои знакомые которым выписывали при легком течении) и развиваются супер инфекция от которой уже фиг спасешь ... "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3043 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6004 раз. Подякували: 629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:25 yama написав: freeze написав: Денис Проценко, главврач ковидной больницы в Коммунарке РФ

"1/3 пациентов умирает в первые 72ч пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. И если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней - септические осложнения. Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование бактерий-суперинфектов в их организме".



ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.

На ранних стадиях действительно смысла нет, но после определенного периода невыздоровления антибиотики видимо уже становятся жизненно необходимыми. Денис Проценко, главврач ковидной больницы в Коммунарке РФ"1/3 пациентов умирает в первые 72ч пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. И если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней - септические осложнения. Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование бактерий-суперинфектов в их организме".ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.На ранних стадиях действительно смысла нет, но после определенного периода невыздоровления антибиотики видимо уже становятся жизненно необходимыми.

вы путаете причину и следствие . Из за того что с самого начала при положительном анализе дают сразу антибиотики легко больным ( это мои знакомые которым выписывали при легком течении) и развиваются супер инфекция от которой уже фиг спасешь ... вы путаете причину и следствие . Из за того что( это мои знакомые которым выписывали при легком течении) и развиваются супер инфекция от которой уже фиг спасешь ...



Я не обсуждаю откуда берется суперинфекция, поэтому я ничего не путаю.)))



Главврач крупнейшей коронавирусной больницы в Европе объясняет вам почему он и в его больнице используют антибиотики.

А поймете ли вы его слова или нет, это ж не от главврача зависит



Кстати несмотря на много десятков лет использования банальный пенициллин, который кололи всем подряд, во многих случаях еще действует Я не обсуждаю откуда берется суперинфекция, поэтому я ничего не путаю.)))Главврач крупнейшей коронавирусной больницы в Европе объясняет вам почему он и в его больнице используют антибиотики.А поймете ли вы его слова или нет, это ж не от главврача зависитКстати несмотря на много десятков лет использования банальный пенициллин, который кололи всем подряд, во многих случаях еще действует freeze 4 Повідомлень: 19294 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4606 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:28 lapay написав: Вкладчик1234 написав: Как раз из-за выписывания "в любой непонятной ситуации" "на всякий случай" - и появляются "супер-резистивные формы" Как раз из-за выписывания "в любой непонятной ситуации" "на всякий случай" - и появляются "супер-резистивные формы"

На жаль, в медицині точні і швидкі результати переважно дорого коштують. Це тільки в серіалі Доктор Хаус можна зробити два десятка аналізів і біопсій за день. На жаль, в медицині точні і швидкі результати переважно дорого коштують. Це тільки в серіалі Доктор Хаус можна зробити два десятка аналізів і біопсій за день.

посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней , а дальше уже можно пробовать травить антибиотиками то что вырастет и проверять чувствительность к ним ( в чашке Петри разделив ее на несколько частей ) цена зависит в основном от количества антибиотиков и их цены ( а расход их на один "анализ" мизерный ) , и цена такого удовольствия раньше была что-то около $10-20, столько же сколько пачка ходовых антибиотиков , и в легких случаях все предпочитали купить\выписать какой-то антибиотик +/- который наиболее вероятно подходит под данный случай и не заморачиватся с посевом. Хотя хорошие врач делают. Ну единственный фактор это надо подождать пока что-то вырастет , несколько дней, это может быть определяющим фактором в критической ситуации проще сразу "ядерной бомбой" по всему (попури из антибиотиков) следя за тем что бы сам организм не сдох от самих антибиотиков . Но опять таки легким больным (мои знакомым) такой набор антибиотиков выписывали просто так - при работе из дома ,а в случае обострения КОВИД и попадания в больницу , там шансы падают значительно, так как вероятность подхватить новую инфекцию выше и все микробы уже "приспособились" прошли селекцию на стойкость к самым ходовым и популярным дешевым антибиотикам . Вот такое назначение антибиотиков и приводит к быстрой летальности от КОВИД потом в стационаре - как приводили ссылку выше. посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней , а дальше уже можно пробовать травить антибиотиками то что вырастет и проверять чувствительность к ним ( в чашке Петри разделив ее на несколько частей ) цена зависит в основном от количества антибиотиков и их цены ( а расход их на один "анализ" мизерный ) , и цена такого удовольствия раньше была что-то около $10-20, столько же сколько пачка ходовых антибиотиков , и в легких случаях все предпочитали купить\выписать какой-то антибиотик +/- который наиболее вероятно подходит под данный случай и не заморачиватся с посевом. Хотя хорошие врач делают. Ну единственный фактор это надо подождать пока что-то вырастет , несколько дней, это может быть определяющим фактором в критической ситуации проще сразу "ядерной бомбой" по всему (попури из антибиотиков) следя за тем что бы сам организм не сдох от самих антибиотиков . Но опять таки легким больным (мои знакомым) такой набор антибиотиков выписывали просто так - при работе из дома ,а в случае обострения КОВИД и попадания в больницу , там шансы падают значительно, так как вероятность подхватить новую инфекцию выше и все микробы уже "приспособились" прошли селекцию на стойкость к самым ходовым и популярным дешевым антибиотикам . Вот такое назначение антибиотиков и приводит к быстрой летальности от КОВИД потом в стационаре - как приводили ссылку выше. Востаннє редагувалось yama в П'ят 27 лис, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3043 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6004 раз. Подякували: 629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2339234023412342> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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ЛОБ Вів 24 лис, 2020 11:50