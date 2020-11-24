До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:37
Я отчетливо как минимум последние 30 лет помню сотни высказываний, что всё пропало, антибиотики не будут действовать, потому что так или потому что так.
А на деле за последние 10 лет в нашей семьи по разным поводом приходилось использовать банальные антибиотики, не супер современные, и не дорогие раз 15, и о, сенсация ! Не было ни одного случая, чтобы антибиотик не подействовал.
Я не отрицаю, что тема такая есть, но то что истерят по этому поводу гораздо больше реальности, это точно )))
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 27 лис, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:38
та яких 2 тиждні, днів 5 по памяті , здавав кілька разів такий посів
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:39
Не умничайте
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:42
Я как-то ребенку своему, когда он был еще маленький, сделал этот суперсовременный тест в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.
За время пока они там что высевали, мы уже пропили какой-то банальный антибиотик, который прописал педиатр не глядя, и выздоровели.
Очень хорошо, что не ждали неделю результатов бреда.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:01
yama
Нет сомнения, что перед назначением курса антибиотиков необходимо получить результаты анализов крови. Предлагаю посмотреть на реальность. Минздрав создал алгоритм поведения больного и семейного врача при появлении признаков ковида. Звонок врачу, оценка врачом ситуации, возможное направление мобильной бригады для взятия мазка. Есть ли в этом алгоритме обязанность мобильной бригады взять забор крови ? Допустим семейный врач принял решение, что ковид у пациента есть. Означает ли это, что больной должен находиться на самоизоляции дома без выхода на улицу ? Больной нарушил режим самоизоляции и пошел к семейному врачу с целью получить направление на анализы крови.
Какая реакция будет у семейного врача, он примет больного, которому сказал сидеть дома ? Существует ли типовое направление от Минздрава на тот случай если ковидник попрыгает в лабораторию самостоятельно ? Я здесь читал, что есть семейные врачи принимают в поликлинике пациентов с признаками ковида. Является ли это нарушением инструкций Минздрава ? Подводя итог существует точный алгоритм, который приводит к адекватному лечению антибиотиками в сложившейся ситуации ?
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