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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2339234023412342

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:можно посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней

До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:37

  yama написав:все микробы уже "приспособились" прошли селекцию на стойкость к самым ходовым и популярным дешевым антибиотикам .


Я отчетливо как минимум последние 30 лет помню сотни высказываний, что всё пропало, антибиотики не будут действовать, потому что так или потому что так.
А на деле за последние 10 лет в нашей семьи по разным поводом приходилось использовать банальные антибиотики, не супер современные, и не дорогие раз 15, и о, сенсация ! Не было ни одного случая, чтобы антибиотик не подействовал.
Я не отрицаю, что тема такая есть, но то что истерят по этому поводу гораздо больше реальности, это точно )))
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 27 лис, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:38

  lapay написав:
  yama написав:можно посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней

До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди.

та яких 2 тиждні, днів 5 по памяті , здавав кілька разів такий посів
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:39

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение


Зачётный юмор )))
Это у Вас частное мнение, а я привел мнение главного врача крупнейшей коронавирусной больницы в Европе, через которого прошло несколько десятков тысяч больных с марта месяца, из них несколько тысяч на тот свет.

И даже есть название бактерии(й), которая вызывает "взрывную инфекцию"?
Или лечат наугад? И соответственно выписывают наугад, типа "что-то из этого списка должно помочь (но это не точно)" ?
Причём когда самой "взрывной инфекции" ещё нет :)

Не умничайте :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:42

  yama написав:
  lapay написав:
  yama написав:можно посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней

До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди.

та яких 2 тиждні, днів 5 по памяті , здавав кілька разів такий посів


Я как-то ребенку своему, когда он был еще маленький, сделал этот суперсовременный тест в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.
За время пока они там что высевали, мы уже пропили какой-то банальный антибиотик, который прописал педиатр не глядя, и выздоровели.
Очень хорошо, что не ждали неделю результатов бреда.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:01

yama
Нет сомнения, что перед назначением курса антибиотиков необходимо получить результаты анализов крови. Предлагаю посмотреть на реальность. Минздрав создал алгоритм поведения больного и семейного врача при появлении признаков ковида. Звонок врачу, оценка врачом ситуации, возможное направление мобильной бригады для взятия мазка. Есть ли в этом алгоритме обязанность мобильной бригады взять забор крови ? Допустим семейный врач принял решение, что ковид у пациента есть. Означает ли это, что больной должен находиться на самоизоляции дома без выхода на улицу ? Больной нарушил режим самоизоляции и пошел к семейному врачу с целью получить направление на анализы крови.
Какая реакция будет у семейного врача, он примет больного, которому сказал сидеть дома ? Существует ли типовое направление от Минздрава на тот случай если ковидник попрыгает в лабораторию самостоятельно ? Я здесь читал, что есть семейные врачи принимают в поликлинике пациентов с признаками ковида. Является ли это нарушением инструкций Минздрава ? Подводя итог существует точный алгоритм, который приводит к адекватному лечению антибиотиками в сложившейся ситуации ?
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