yama написав:все микробы уже "приспособились" прошли селекцию на стойкость к самым ходовым и популярным дешевым антибиотикам .
Я отчетливо как минимум последние 30 лет помню сотни высказываний, что всё пропало, антибиотики не будут действовать, потому что так или потому что так. А на деле за последние 10 лет в нашей семьи по разным поводом приходилось использовать банальные антибиотики, не супер современные, и не дорогие раз 15, и о, сенсация ! Не было ни одного случая, чтобы антибиотик не подействовал. Я не отрицаю, что тема такая есть, но то что истерят по этому поводу гораздо больше реальности, это точно )))
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 27 лис, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:можно посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней
До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди.
та яких 2 тиждні, днів 5 по памяті , здавав кілька разів такий посів
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Вкладчик1234 написав:Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение
Зачётный юмор ))) Это у Вас частное мнение, а я привел мнение главного врача крупнейшей коронавирусной больницы в Европе, через которого прошло несколько десятков тысяч больных с марта месяца, из них несколько тысяч на тот свет.
И даже есть название бактерии(й), которая вызывает "взрывную инфекцию"? Или лечат наугад? И соответственно выписывают наугад, типа "что-то из этого списка должно помочь (но это не точно)" ? Причём когда самой "взрывной инфекции" ещё нет
yama написав:можно посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней
До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди.
та яких 2 тиждні, днів 5 по памяті , здавав кілька разів такий посів
Я как-то ребенку своему, когда он был еще маленький, сделал этот суперсовременный тест в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали. За время пока они там что высевали, мы уже пропили какой-то банальный антибиотик, который прописал педиатр не глядя, и выздоровели. Очень хорошо, что не ждали неделю результатов бреда.
yama Нет сомнения, что перед назначением курса антибиотиков необходимо получить результаты анализов крови. Предлагаю посмотреть на реальность. Минздрав создал алгоритм поведения больного и семейного врача при появлении признаков ковида. Звонок врачу, оценка врачом ситуации, возможное направление мобильной бригады для взятия мазка. Есть ли в этом алгоритме обязанность мобильной бригады взять забор крови ? Допустим семейный врач принял решение, что ковид у пациента есть. Означает ли это, что больной должен находиться на самоизоляции дома без выхода на улицу ? Больной нарушил режим самоизоляции и пошел к семейному врачу с целью получить направление на анализы крови. Какая реакция будет у семейного врача, он примет больного, которому сказал сидеть дома ? Существует ли типовое направление от Минздрава на тот случай если ковидник попрыгает в лабораторию самостоятельно ? Я здесь читал, что есть семейные врачи, которые принимают в поликлинике пациентов с признаками ковида. Является ли это нарушением инструкций Минздрава ? Подводя итог существует точный алгоритм, который приводит к адекватному лечению антибиотиками в сложившейся ситуации ?
В Днепре школьники, состоящие в новаторской команде YOVi team, разработали защитные маски для лица, которые выявляют ОРВИ и коронавирус. Юные изобретатели ищут меценатов, чтобы начать изготавливать "умные" маски, пишет УНН.
Разработчики свое устройство снабдили датчиками пульсоксиметрии, частоты дыхания, которые сразу же определяют симптомы инфекции.
Устройство "научили" измерять температуру, влажность и загрязнение воздуха, а также атмосферное давление.
freeze написав:Денис Проценко, главврач ковидной больницы в Коммунарке РФ "1/3 пациентов умирает в первые 72ч пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. И если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней - септические осложнения. Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование бактерий-суперинфектов в их организме".
ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики. На ранних стадиях действительно смысла нет, но после определенного периода невыздоровления антибиотики видимо уже становятся жизненно необходимыми.
дивно, лікують, а вони вмирають. який % видужавших? 50% буде?
А на деле за последние 10 лет в нашей семьи по разным поводом приходилось использовать банальные антибиотики, не супер современные, и не дорогие раз 15, и о, сенсация ! Не было ни одного случая, чтобы антибиотик не подействовал.
Резистентность к антибиотикам это в основном больницы и фермы где они используются на постоянной основе. Антибиотикорезистентность небесплатна для бактерий и они от нее избавляются если не их применять. Но больничными штаммами лучше не заражаться, там сейчас иногда такое водится что от прыща умереть можно.
Так я уже говорил, что не разбираюсь в методике ПЦР тестирования, не обладаю знаниями. Но можно по косвенным пытаться оценить ту же научную дискуссию. Например, стороной задается вопрос, а оппонент уклоняется от ответа.
Возможно в таком случае стоит воздержаться от высказывание личного мнения по этому вопросу, подкрепляя его левой статьей в надежде что оппонент тоже не поймет что там написано.