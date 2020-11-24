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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2339234023412342 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: можно посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней можно посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней

До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди. До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11269 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1147 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:37 yama написав: все микробы уже "приспособились" прошли селекцию на стойкость к самым ходовым и популярным дешевым антибиотикам . все микробы уже "приспособились" прошли селекцию на стойкость к самым ходовым и популярным дешевым антибиотикам .



Я отчетливо как минимум последние 30 лет помню сотни высказываний, что всё пропало, антибиотики не будут действовать, потому что так или потому что так.

А на деле за последние 10 лет в нашей семьи по разным поводом приходилось использовать банальные антибиотики, не супер современные, и не дорогие раз 15, и о, сенсация ! Не было ни одного случая, чтобы антибиотик не подействовал.

Я не отрицаю, что тема такая есть, но то что истерят по этому поводу гораздо больше реальности, это точно ))) Я отчетливо как минимум последние 30 лет помню сотни высказываний, что всё пропало, антибиотики не будут действовать, потому что так или потому что так.А на деле за последние 10 лет в нашей семьи по разным поводом приходилось использовать банальные антибиотики, не супер современные, и не дорогие раз 15, и о, сенсация ! Не было ни одного случая, чтобы антибиотик не подействовал.Я не отрицаю, что тема такая есть, но то что истерят по этому поводу гораздо больше реальности, это точно ))) Востаннє редагувалось freeze в П'ят 27 лис, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 19294 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4606 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:38 lapay написав: yama написав: можно посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней можно посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней

До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди. До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди.

та яких 2 тиждні, днів 5 по памяті , здавав кілька разів такий посів та яких 2 тиждні, днів 5 по памяті , здавав кілька разів такий посів "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3043 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6004 раз. Подякували: 630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:39 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав: Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение Ну а слова про какую-то "взрывную бактериальную инфекцию" - это максимум чьё-то частное мнение



Зачётный юмор )))

Это у Вас частное мнение, а я привел мнение главного врача крупнейшей коронавирусной больницы в Европе, через которого прошло несколько десятков тысяч больных с марта месяца, из них несколько тысяч на тот свет. Зачётный юмор )))Это у Вас частное мнение, а я привел мнение главного врача крупнейшей коронавирусной больницы в Европе, через которого прошло несколько десятков тысяч больных с марта месяца, из них несколько тысяч на тот свет.

И даже есть название бактерии(й), которая вызывает "взрывную инфекцию"?

Или лечат наугад? И соответственно выписывают наугад, типа "что-то из этого списка должно помочь (но это не точно)" ?

Причём когда самой "взрывной инфекции" ещё нет И даже есть название бактерии(й), которая вызывает "взрывную инфекцию"?Или лечат наугад? И соответственно выписывают наугад, типа "что-то из этого списка должно помочь (но это не точно)" ?Причём когда самой "взрывной инфекции" ещё нет

Не умничайте Не умничайте vetka Повідомлень: 6725 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:42 yama написав: lapay написав: yama написав: можно посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней можно посев на бактерий можно сделать вообще копейки , надо поставить в термостат чашку Петри с "кровяной" средой ( запамятовал верное название) на 36,6 и подождать несколько дней

До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди. До тижня-двох. Коли кожен день, на рахунку, то не чекають так довго. Для хронічних захворювань так і роблять, а для гострих далеко не завжди.

та яких 2 тиждні, днів 5 по памяті , здавав кілька разів такий посів та яких 2 тиждні, днів 5 по памяті , здавав кілька разів такий посів



Я как-то ребенку своему, когда он был еще маленький, сделал этот суперсовременный тест в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.

За время пока они там что высевали, мы уже пропили какой-то банальный антибиотик, который прописал педиатр не глядя, и выздоровели.

Очень хорошо, что не ждали неделю результатов бреда. Я как-то ребенку своему, когда он был еще маленький, сделал этот суперсовременный тест в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.За время пока они там что высевали, мы уже пропили какой-то банальный антибиотик, который прописал педиатр не глядя, и выздоровели.Очень хорошо, что не ждали неделю результатов бреда. freeze 4 Повідомлень: 19294 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4606 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:01 yama

Нет сомнения, что перед назначением курса антибиотиков необходимо получить результаты анализов крови. Предлагаю посмотреть на реальность. Минздрав создал алгоритм поведения больного и семейного врача при появлении признаков ковида. Звонок врачу, оценка врачом ситуации, возможное направление мобильной бригады для взятия мазка. Есть ли в этом алгоритме обязанность мобильной бригады взять забор крови ? Допустим семейный врач принял решение, что ковид у пациента есть. Означает ли это, что больной должен находиться на самоизоляции дома без выхода на улицу ? Больной нарушил режим самоизоляции и пошел к семейному врачу с целью получить направление на анализы крови.

Какая реакция будет у семейного врача, он примет больного, которому сказал сидеть дома ? Существует ли типовое направление от Минздрава на тот случай если ковидник попрыгает в лабораторию самостоятельно ? Я здесь читал, что есть семейные врачи, которые принимают в поликлинике пациентов с признаками ковида. Является ли это нарушением инструкций Минздрава ? Подводя итог существует точный алгоритм, который приводит к адекватному лечению антибиотиками в сложившейся ситуации ? tumos Повідомлень: 1369 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:28 В Днепре школьники, состоящие в новаторской команде YOVi team, разработали защитные маски для лица, которые выявляют ОРВИ и коронавирус. Юные изобретатели ищут меценатов, чтобы начать изготавливать "умные" маски, пишет УНН.



Разработчики свое устройство снабдили датчиками пульсоксиметрии, частоты дыхания, которые сразу же определяют симптомы инфекции.



Устройство "научили" измерять температуру, влажность и загрязнение воздуха, а также атмосферное давление.

https://korrespondent.net/ukraine/4300119-shkolnyky-yz-dnepra-razrabotaly-obnaruzhyvauischuui-orvy-y-COVID-19-masku

Вот опять же не знаю, смеяться или плакать? Вот опять же не знаю, смеяться или плакать? ЛАД 2 Повідомлень: 17817 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4612 раз. Подякували: 4311 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:28 freeze написав: Денис Проценко, главврач ковидной больницы в Коммунарке РФ

"1/3 пациентов умирает в первые 72ч пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. И если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней - септические осложнения. Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование бактерий-суперинфектов в их организме".



ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.

На ранних стадиях действительно смысла нет, но после определенного периода невыздоровления антибиотики видимо уже становятся жизненно необходимыми. Денис Проценко, главврач ковидной больницы в Коммунарке РФ"1/3 пациентов умирает в первые 72ч пребывания в стационаре, остальные - в более поздние сроки. И если причинами ранней летальности чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, то главной причиной поздней - септические осложнения. Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование бактерий-суперинфектов в их организме".ЗЫ, это к вопросу почему врачи назначают антибиотики.На ранних стадиях действительно смысла нет, но после определенного периода невыздоровления антибиотики видимо уже становятся жизненно необходимыми.

дивно, лікують, а вони вмирають.

який % видужавших? 50% буде? дивно, лікують, а вони вмирають.який % видужавших? 50% буде? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22269 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1626 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:11 А на деле за последние 10 лет в нашей семьи по разным поводом приходилось использовать банальные антибиотики, не супер современные, и не дорогие раз 15, и о, сенсация ! Не было ни одного случая, чтобы антибиотик не подействовал.

Резистентность к антибиотикам это в основном больницы и фермы где они используются на постоянной основе. Антибиотикорезистентность небесплатна для бактерий и они от нее избавляются если не их применять. Но больничными штаммами лучше не заражаться, там сейчас иногда такое водится что от прыща умереть можно.



Так я уже говорил, что не разбираюсь в методике ПЦР тестирования, не обладаю знаниями. Но можно по косвенным пытаться оценить ту же научную дискуссию. Например, стороной задается вопрос, а оппонент уклоняется от ответа.

Возможно в таком случае стоит воздержаться от высказывание личного мнения по этому вопросу, подкрепляя его левой статьей в надежде что оппонент тоже не поймет что там написано. Резистентность к антибиотикам это в основном больницы и фермы где они используются на постоянной основе. Антибиотикорезистентность небесплатна для бактерий и они от нее избавляются если не их применять. Но больничными штаммами лучше не заражаться, там сейчас иногда такое водится что от прыща умереть можно.Возможно в таком случае стоит воздержаться от высказывание личного мнения по этому вопросу, подкрепляя его левой статьей в надежде что оппонент тоже не поймет что там написано. IgA Повідомлень: 304 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2339234023412342 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 24 лис, 2020 11:50