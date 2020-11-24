вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:06
вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
вы меня спрашиваете ? Каким боком я к этому вообще ? Все вопросы в Минздрав . Детей в школе, как изучат табличку умножения, можно сразу научить считать и различать под микроскопом разные форменные элементы крови , называется лейкоцитарная формула ( клинический анализ крови), это я к тому что ничего сложного в этом нету.
У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ?
вот в эту минуту позвонил и выписал люлей семейному завтра пойдет на анализ крови утром. Поменять что ли семейного.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 27 лис, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:44
Потому как врачам на пациентов +- пофиг, при этом у них есть жесткие лимиты на время консультации (это если мы о госах говорим). А антибиотики довольно забавная штука:
- если причина кашля бактерия -- они помогут
- если причина вирус -- не помогут, но в большинтсве случаев и хуже не будет.
Если причина вирус и имунитет "сработает" -- пациент подумает "антибиотик помог" -- как тут вчера уже был пример с фуфломицином.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вы точно после потери обоняния лишились ещё и чувства юмора )
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