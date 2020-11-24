Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2340234123422343 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:06 freeze написав: сделал этот суперсовременный тест ( ???) в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали. сделал этот) в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.

вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ?этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3048 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6007 раз. Подякували: 633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире tumos написав: ? Существует ли типовое направление от Минздрава на тот случай если ковидник попрыгает в лабораторию самостоятельно ? Я здесь читал, что есть семейные врачи, которые принимают в поликлинике пациентов с признаками ковида. Является ли это нарушением инструкций Минздрава ? Подводя итог существует точный алгоритм, который приводит к адекватному лечению антибиотиками в сложившейся ситуации ? ? Существует ли типовое направление от Минздрава на тот случай если ковидник попрыгает в лабораторию самостоятельно ? Я здесь читал, что есть семейные врачи, которые принимают в поликлинике пациентов с признаками ковида. Является ли это нарушением инструкций Минздрава ? Подводя итог существует точный алгоритм, который приводит к адекватному лечению антибиотиками в сложившейся ситуации ? вы меня спрашиваете ? Каким боком я к этому вообще ? Все вопросы в Минздрав . Детей в школе, как изучат табличку умножения, можно сразу научить считать и различать под микроскопом разные форменные элементы крови , называется лейкоцитарная формула ( клинический анализ крови), это я к тому что ничего сложного в этом нету.

У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ?

https://www.youtube.com/watch?v=pY3QU6SAijk



вот в эту минуту позвонил и выписал люлей семейному завтра пойдет на анализ крови утром. Поменять что ли семейного. вы меня спрашиваете ? Каким боком я к этому вообще ?Все вопросы в Минздрав . Детей в школе, как изучат табличку умножения, можно сразу научить считать и различать под микроскопом разные форменные элементы крови , называется лейкоцитарная формула ( клинический анализ крови), это я к тому что ничего сложного в этом нету.У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ?вот в эту минуту позвонил и выписал люлей семейномузавтра пойдет на анализ крови утром. Поменять что ли семейного. Востаннє редагувалось yama в П'ят 27 лис, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3048 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6007 раз. Подякували: 633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:44 yama написав: ...

У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ?

...

...У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ?...

Потому как врачам на пациентов +- пофиг, при этом у них есть жесткие лимиты на время консультации (это если мы о госах говорим). А антибиотики довольно забавная штука:

- если причина кашля бактерия -- они помогут

- если причина вирус -- не помогут, но в большинтсве случаев и хуже не будет.



Если причина вирус и имунитет "сработает" -- пациент подумает "антибиотик помог" -- как тут вчера уже был пример с фуфломицином. Потому как врачам на пациентов +- пофиг, при этом у них есть жесткие лимиты на время консультации (это если мы о госах говорим). А антибиотики довольно забавная штука:- если причина кашля бактерия -- они помогут- если причина вирус -- не помогут, но в большинтсве случаев и хуже не будет.Если причина вирус и имунитет "сработает" -- пациент подумает "антибиотик помог" -- как тут вчера уже был пример с фуфломицином. _hunter Повідомлень: 3114 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: freeze написав: сделал этот суперсовременный тест ( ???) в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали. сделал этот) в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.

вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ?этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась



Вы точно после потери обоняния лишились ещё и чувства юмора ) Вы точно после потери обоняния лишились ещё и чувства юмора ) freeze 4 Повідомлень: 19295 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4606 раз. Подякували: 7341 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:19 freeze написав: yama написав: freeze написав: сделал этот суперсовременный тест ( ???) в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали. сделал этот) в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.

вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ?этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась



Вы точно после потери обоняния лишились ещё и чувства юмора ) Вы точно после потери обоняния лишились ещё и чувства юмора )

меня семейный врач выбесила - " хотите давайте антибиотики , хотите не давайте, как хотите " а еще она как-то раньше , при рвоте предложила принять ледокаин из ампулы ... после этого у меня сегодня нету чувства юмора.

Так как завтра с утра переться в поликлинику с малым меня семейный врач выбесила - " хотите давайте антибиотики , хотите не давайте, как хотите "а еще она как-то раньше , при рвоте предложила принять ледокаин из ампулы ... после этого у менянету чувства юмора.Так как завтра с утра переться в поликлинику с малым "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3048 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6007 раз. Подякували: 633 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:48 yama написав: вы меня спрашиваете ? Каким боком я к этому вообще ? Все вопросы в Минздрав . Детей в школе, как изучат табличку умножения, можно сразу научить считать и различать под микроскопом разные форменные элементы крови , называется лейкоцитарная формула ( клинический анализ крови), это я к тому что ничего сложного в этом нету.

У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ?

вот в эту минуту позвонил и выписал люлей семейному завтра пойдет на анализ крови утром. Поменять что ли семейного. вы меня спрашиваете ? Каким боком я к этому вообще ?Все вопросы в Минздрав . Детей в школе, как изучат табличку умножения, можно сразу научить считать и различать под микроскопом разные форменные элементы крови , называется лейкоцитарная формула ( клинический анализ крови), это я к тому что ничего сложного в этом нету.У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ?вот в эту минуту позвонил и выписал люлей семейномузавтра пойдет на анализ крови утром. Поменять что ли семейного.

Вы являетесь проводником знаний правильного применения антибиотиков. Я же пытаюсь донести мысль, что жизнь где надо принимать больным решения прямо сейчас далека от теории. Я ради интереса посмотрел дату результата моего анализа крови в больнице. На день позже, чем меня начали колоть антибиотиками. Надо было отказываться от лечения, до тех пор пока не пришел результат ? К сожалению, реальность настигла и вашу семью. Врач назначил антибиотик без проведения анализа крови. Желаю ребенку выздоровления. Вы являетесь проводником знаний правильного применения антибиотиков. Я же пытаюсь донести мысль, что жизнь где надо принимать больным решения прямо сейчас далека от теории. Я ради интереса посмотрел дату результата моего анализа крови в больнице. На день позже, чем меня начали колоть антибиотиками. Надо было отказываться от лечения, до тех пор пока не пришел результат ? К сожалению, реальность настигла и вашу семью. Врач назначил антибиотик без проведения анализа крови. Желаю ребенку выздоровления. tumos Повідомлень: 1371 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 122 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:26 https://focus.ua/technologies/468203-a-chto-v-ampule-iz-chego-sostoyat-poyavivshiesya-vakciny-ot-koronavirusa .

Кому интересно, посмотрите.

Можете выбрать себе подходящую. Популярная статья о составе разных антиковидных вакцин -Кому интересно, посмотрите.Можете выбрать себе подходящую. ЛАД 2 Повідомлень: 17819 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4612 раз. Подякували: 4312 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:33

Выпивший зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание из-за отсутствия маски. Однако мужчина отказался надеть маску или выйти из помещения и начал нецензурно выражаться. Заведующая аптекой вызвала наряд частной охраны, который вывел правонарушителя на улицу. Тогда мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. Никто не пострадал.

https://korrespondent.net/city/kiev/4300120-v-kyeve-pianyi-otkryl-strelbu-yz-za-zamechanyia-ob-otsutstvyy-masky .

Там есть ещё пара примеров. "Польза" от антиковидной пропаганды:Там есть ещё пара примеров. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17819 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4612 раз. Подякували: 4312 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2340234123422343 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: J і 6 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 728 , 729 , 730

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7291 1682630

ЛОБ Вів 24 лис, 2020 11:50