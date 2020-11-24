вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:06
вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
вы меня спрашиваете ? Каким боком я к этому вообще ? Все вопросы в Минздрав . Детей в школе, как изучат табличку умножения, можно сразу научить считать и различать под микроскопом разные форменные элементы крови , называется лейкоцитарная формула ( клинический анализ крови), это я к тому что ничего сложного в этом нету.
У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ?
вот в эту минуту позвонил и выписал люлей семейному завтра пойдет на анализ крови утром. Поменять что ли семейного.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 27 лис, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:44
Потому как врачам на пациентов +- пофиг, при этом у них есть жесткие лимиты на время консультации (это если мы о госах говорим). А антибиотики довольно забавная штука:
- если причина кашля бактерия -- они помогут
- если причина вирус -- не помогут, но в большинтсве случаев и хуже не будет.
Если причина вирус и имунитет "сработает" -- пациент подумает "антибиотик помог" -- как тут вчера уже был пример с фуфломицином.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вы точно после потери обоняния лишились ещё и чувства юмора )
Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:19
меня семейный врач выбесила - " хотите давайте антибиотики , хотите не давайте, как хотите " а еще она как-то раньше , при рвоте предложила принять ледокаин из ампулы ... после этого у меня сегодня нету чувства юмора.
Так как завтра с утра переться в поликлинику с малым
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:48
Вы являетесь проводником знаний правильного применения антибиотиков. Я же пытаюсь донести мысль, что жизнь где надо принимать больным решения прямо сейчас далека от теории. Я ради интереса посмотрел дату результата моего анализа крови в больнице. На день позже, чем меня начали колоть антибиотиками. Надо было отказываться от лечения, до тех пор пока не пришел результат ? К сожалению, реальность настигла и вашу семью. Врач назначил антибиотик без проведения анализа крови. Желаю ребенку выздоровления.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:26
Популярная статья о составе разных антиковидных вакцин -
Кому интересно, посмотрите.
Можете выбрать себе подходящую.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:33
"Польза" от антиковидной пропаганды:
Там есть ещё пара примеров.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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