Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:11

tumos написав: ? Существует ли типовое направление от Минздрава на тот случай если ковидник попрыгает в лабораторию самостоятельно ? Я здесь читал, что есть семейные врачи, которые принимают в поликлинике пациентов с признаками ковида. Является ли это нарушением инструкций Минздрава ? Подводя итог существует точный алгоритм, который приводит к адекватному лечению антибиотиками в сложившейся ситуации ? ? Существует ли типовое направление от Минздрава на тот случай если ковидник попрыгает в лабораторию самостоятельно ? Я здесь читал, что есть семейные врачи, которые принимают в поликлинике пациентов с признаками ковида. Является ли это нарушением инструкций Минздрава ? Подводя итог существует точный алгоритм, который приводит к адекватному лечению антибиотиками в сложившейся ситуации ?

вы меня спрашиваете ? Каким боком я к этому вообще ?Все вопросы в Минздрав . Детей в школе, как изучат табличку умножения, можно сразу научить считать и различать под микроскопом разные форменные элементы крови , называется лейкоцитарная формула ( клинический анализ крови), это я к тому что ничего сложного в этом нету.У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ?вот в эту минуту позвонил и выписал люлей семейномузавтра пойдет на анализ крови утром. Поменять что ли семейного.