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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2341234223432344>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:06

  freeze написав: сделал этот суперсовременный тест ( ???) в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.

вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? :shock: этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:? Существует ли типовое направление от Минздрава на тот случай если ковидник попрыгает в лабораторию самостоятельно ? Я здесь читал, что есть семейные врачи, которые принимают в поликлинике пациентов с признаками ковида. Является ли это нарушением инструкций Минздрава ? Подводя итог существует точный алгоритм, который приводит к адекватному лечению антибиотиками в сложившейся ситуации ?
вы меня спрашиваете ? Каким боком я к этому вообще ? :) Все вопросы в Минздрав . Детей в школе, как изучат табличку умножения, можно сразу научить считать и различать под микроскопом разные форменные элементы крови , называется лейкоцитарная формула ( клинический анализ крови), это я к тому что ничего сложного в этом нету.
У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ?
https://www.youtube.com/watch?v=pY3QU6SAijk

вот в эту минуту позвонил и выписал люлей семейному :mrgreen: завтра пойдет на анализ крови утром. Поменять что ли семейного.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 27 лис, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:44

  yama написав:...
У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ?
...

Потому как врачам на пациентов +- пофиг, при этом у них есть жесткие лимиты на время консультации (это если мы о госах говорим). А антибиотики довольно забавная штука:
- если причина кашля бактерия -- они помогут
- если причина вирус -- не помогут, но в большинтсве случаев и хуже не будет.

Если причина вирус и имунитет "сработает" -- пациент подумает "антибиотик помог" -- как тут вчера уже был пример с фуфломицином.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав: сделал этот суперсовременный тест ( ???) в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.

вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? :shock: этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась


Вы точно после потери обоняния лишились ещё и чувства юмора )
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:19

  freeze написав:
yama написав:
  freeze написав: сделал этот суперсовременный тест ( ???) в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.

вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? :shock: этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась


Вы точно после потери обоняния лишились ещё и чувства юмора )

меня семейный врач выбесила - " хотите давайте антибиотики , хотите не давайте, как хотите " :twisted: а еще она как-то раньше , при рвоте предложила принять ледокаин из ампулы ... после этого у меня сегодня нету чувства юмора.
Так как завтра с утра переться в поликлинику с малым :twisted:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:48

  yama написав: вы меня спрашиваете ? Каким боком я к этому вообще ? :) Все вопросы в Минздрав . Детей в школе, как изучат табличку умножения, можно сразу научить считать и различать под микроскопом разные форменные элементы крови , называется лейкоцитарная формула ( клинический анализ крови), это я к тому что ничего сложного в этом нету.
У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ?
вот в эту минуту позвонил и выписал люлей семейному :mrgreen: завтра пойдет на анализ крови утром. Поменять что ли семейного.

Вы являетесь проводником знаний правильного применения антибиотиков. Я же пытаюсь донести мысль, что жизнь где надо принимать больным решения прямо сейчас далека от теории. Я ради интереса посмотрел дату результата моего анализа крови в больнице. На день позже, чем меня начали колоть антибиотиками. Надо было отказываться от лечения, до тех пор пока не пришел результат ? К сожалению, реальность настигла и вашу семью. Врач назначил антибиотик без проведения анализа крови. Желаю ребенку выздоровления.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:26

Популярная статья о составе разных антиковидных вакцин - https://focus.ua/technologies/468203-a-chto-v-ampule-iz-chego-sostoyat-poyavivshiesya-vakciny-ot-koronavirusa.
Кому интересно, посмотрите.
Можете выбрать себе подходящую. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:33

"Польза" от антиковидной пропаганды:
Выпивший зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание из-за отсутствия маски. Однако мужчина отказался надеть маску или выйти из помещения и начал нецензурно выражаться. Заведующая аптекой вызвала наряд частной охраны, который вывел правонарушителя на улицу. Тогда мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. Никто не пострадал.

https://korrespondent.net/city/kiev/4300120-v-kyeve-pianyi-otkryl-strelbu-yz-za-zamechanyia-ob-otsutstvyy-masky.
Там есть ещё пара примеров.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:04

  IgA написав:В заметке утверждается что при 35 циклах ПЦР только 3% самплов из носа заразны на культуре клеток, при 30 - 20%, а при 25 - 70%. И всего лиш предлагают уменьшить число циклов до 30, так как остатки РНК вируса могут еще детектироваться до 10 дней после выздоровления.
Ни о каких ложнопозитивных результатах речи не идет. Если РНК вируса нету то позитивного результата не будет при любом количестве циклов. Это уточнение всего лишь позволяет быстрее переводить людей в категорию переболевших. Извините, но наука явно не ваше.

Пытаюсь хоть на миллиметр поднять свои познания в области темы ПЦР-тестов. )
Вот ознакомился со статьей. Надеюсь в серьезном издании.

https://www.sciencemag.org/news/2020/09 ... st-results

Все-таки мой интуитивный вопрос почему лабораторное оборудование не установлено на прохождение, например, 20 циклов не лишен здравого смысла.
tumos
 
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