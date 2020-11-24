freeze написав: сделал этот суперсовременный тест ( ???) в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.
вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
tumos написав:? Существует ли типовое направление от Минздрава на тот случай если ковидник попрыгает в лабораторию самостоятельно ? Я здесь читал, что есть семейные врачи, которые принимают в поликлинике пациентов с признаками ковида. Является ли это нарушением инструкций Минздрава ? Подводя итог существует точный алгоритм, который приводит к адекватному лечению антибиотиками в сложившейся ситуации ?
вы меня спрашиваете ? Каким боком я к этому вообще ? Все вопросы в Минздрав . Детей в школе, как изучат табличку умножения, можно сразу научить считать и различать под микроскопом разные форменные элементы крови , называется лейкоцитарная формула ( клинический анализ крови), это я к тому что ничего сложного в этом нету. У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ? https://www.youtube.com/watch?v=pY3QU6SAijk
вот в эту минуту позвонил и выписал люлей семейному завтра пойдет на анализ крови утром. Поменять что ли семейного.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 27 лис, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:... У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ? ...
Потому как врачам на пациентов +- пофиг, при этом у них есть жесткие лимиты на время консультации (это если мы о госах говорим). А антибиотики довольно забавная штука: - если причина кашля бактерия -- они помогут - если причина вирус -- не помогут, но в большинтсве случаев и хуже не будет.
Если причина вирус и имунитет "сработает" -- пациент подумает "антибиотик помог" -- как тут вчера уже был пример с фуфломицином.
freeze написав: сделал этот суперсовременный тест ( ???) в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.
вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась
Вы точно после потери обоняния лишились ещё и чувства юмора )
freeze написав: сделал этот суперсовременный тест ( ???) в чашке Петри, сразу в трёх лабораториях, и что странно, получил нетрактуемые результаты, если в одной лаборатории антибиотики якобы действовали в пробе, то в другой лаборатории якобы не действовали.
вы точно учили хотя бы биологию ? что в нем супер современного ? этот эксперимент известен еще с самого начала микробиологии , скажем так это то с чего вся микробиология начиналась
Вы точно после потери обоняния лишились ещё и чувства юмора )
меня семейный врач выбесила - " хотите давайте антибиотики , хотите не давайте, как хотите " а еще она как-то раньше , при рвоте предложила принять ледокаин из ампулы ... после этого у меня сегодня нету чувства юмора. Так как завтра с утра переться в поликлинику с малым
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав: вы меня спрашиваете ? Каким боком я к этому вообще ? Все вопросы в Минздрав . Детей в школе, как изучат табличку умножения, можно сразу научить считать и различать под микроскопом разные форменные элементы крови , называется лейкоцитарная формула ( клинический анализ крови), это я к тому что ничего сложного в этом нету. У меня малой сейчас кашляет , врач назначила антибиотик с потолка , я вот тоже сижу думаю ... а нафига ? вот в эту минуту позвонил и выписал люлей семейному завтра пойдет на анализ крови утром. Поменять что ли семейного.
Вы являетесь проводником знаний правильного применения антибиотиков. Я же пытаюсь донести мысль, что жизнь где надо принимать больным решения прямо сейчас далека от теории. Я ради интереса посмотрел дату результата моего анализа крови в больнице. На день позже, чем меня начали колоть антибиотиками. Надо было отказываться от лечения, до тех пор пока не пришел результат ? К сожалению, реальность настигла и вашу семью. Врач назначил антибиотик без проведения анализа крови. Желаю ребенку выздоровления.
Выпивший зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание из-за отсутствия маски. Однако мужчина отказался надеть маску или выйти из помещения и начал нецензурно выражаться. Заведующая аптекой вызвала наряд частной охраны, который вывел правонарушителя на улицу. Тогда мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. Никто не пострадал.
IgA написав:В заметке утверждается что при 35 циклах ПЦР только 3% самплов из носа заразны на культуре клеток, при 30 - 20%, а при 25 - 70%. И всего лиш предлагают уменьшить число циклов до 30, так как остатки РНК вируса могут еще детектироваться до 10 дней после выздоровления. Ни о каких ложнопозитивных результатах речи не идет. Если РНК вируса нету то позитивного результата не будет при любом количестве циклов. Это уточнение всего лишь позволяет быстрее переводить людей в категорию переболевших. Извините, но наука явно не ваше.
Пытаюсь хоть на миллиметр поднять свои познания в области темы ПЦР-тестов. ) Вот ознакомился со статьей. Надеюсь в серьезном издании.