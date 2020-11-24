Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:12
Все-таки мой интуитивный вопрос почему лабораторное оборудование не установлено на прохождение, например, 20 циклов не лишен здравого смысла.
Читайте ) Статья научно-популярная, там вполне понятно все написано
IgA
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:23
IgA написав:
Все-таки мой интуитивный вопрос почему лабораторное оборудование не установлено на прохождение, например, 20 циклов не лишен здравого смысла.
Читайте ) Статья научно-популярная, там вполне понятно все написано
Так я уже прочел, и действительно изложение понятное.
tumos
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:30
Так я уже прочел, и действительно изложение понятное.
И какие выводы? Какой смысл Вы вкладывали в свой вопрос?
IgA
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:36
Интересно, у кого плохо с арифметикой - у Ляшко или у меня?
Он также добавил, что в настоящее время в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины.
"Кроме того, будет аллоцировано 50 млн долларов в Европейском инвестиционном банке, а также завершаются переговоры относительно около 50-75 млн долларов от Всемирного банка. Это позволит нам закрыть всю потребность Украины в средствах для иммунопрофилактики COVID-19", – рассказал главный санврач. https://korrespondent.net/ukraine/4300248-moz-planyruet-vaktsynyrovat-ot-COVID-polovynu-naselenyia-za-hod
2,6 млрд грн : 28,5 = 91 млн долл. + 50 млн от ЕИБ + пусть даже 75 млн от ВБ.
Итого получится 216 млн долл.
Даже если под "всей потребностью" он имеет ввиду не всё население, а только 16 млн человек, о которых он говорил раньше (не очень понятно, что за цифра), то выходит по 216:16 = 13,5 доллара на человека. Модерна и Pfizer и BioNTech стоят явно дороже.
ЛАД
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