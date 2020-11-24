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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2341234223432344 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:12 Все-таки мой интуитивный вопрос почему лабораторное оборудование не установлено на прохождение, например, 20 циклов не лишен здравого смысла.



Читайте ) Статья научно-популярная, там вполне понятно все написано Читайте ) Статья научно-популярная, там вполне понятно все написано IgA Повідомлень: 306 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:23 IgA написав: Все-таки мой интуитивный вопрос почему лабораторное оборудование не установлено на прохождение, например, 20 циклов не лишен здравого смысла.



Читайте ) Статья научно-популярная, там вполне понятно все написано Читайте ) Статья научно-популярная, там вполне понятно все написано

Так я уже прочел, и действительно изложение понятное. Так я уже прочел, и действительно изложение понятное. tumos Повідомлень: 1373 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:30 Так я уже прочел, и действительно изложение понятное.



И какие выводы? Какой смысл Вы вкладывали в свой вопрос? И какие выводы? Какой смысл Вы вкладывали в свой вопрос? IgA Повідомлень: 306 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:36

Он также добавил, что в настоящее время в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины.



"Кроме того, будет аллоцировано 50 млн долларов в Европейском инвестиционном банке, а также завершаются переговоры относительно около 50-75 млн долларов от Всемирного банка. Это позволит нам закрыть всю потребность Украины в средствах для иммунопрофилактики COVID-19", – рассказал главный санврач. https://korrespondent.net/ukraine/4300248-moz-planyruet-vaktsynyrovat-ot-COVID-polovynu-naselenyia-za-hod

2,6 млрд грн : 28,5 = 91 млн долл. + 50 млн от ЕИБ + пусть даже 75 млн от ВБ.

Итого получится 216 млн долл.

Даже если под "всей потребностью" он имеет ввиду не всё население, а только 16 млн человек, о которых он говорил раньше (не очень понятно, что за цифра), то выходит по 216:16 = 13,5 доллара на человека. Модерна и Pfizer и BioNTech стоят явно дороже. Интересно, у кого плохо с арифметикой - у Ляшко или у меня?2,6 млрд грн : 28,5 = 91 млн долл. + 50 млн от ЕИБ + пусть даже 75 млн от ВБ.Итого получится 216 млн долл.Даже если под "всей потребностью" он имеет ввиду не всё население, а только 16 млн человек, о которых он говорил раньше (не очень понятно, что за цифра), то выходит по 216:16 = 13,5 доллара на человека. Модерна и Pfizer и BioNTech стоят явно дороже. ЛАД 2 Повідомлень: 17820 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4612 раз. Подякували: 4312 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2341234223432344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 24 лис, 2020 11:50