RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2341234223432344

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:12

Все-таки мой интуитивный вопрос почему лабораторное оборудование не установлено на прохождение, например, 20 циклов не лишен здравого смысла.


Читайте ) Статья научно-популярная, там вполне понятно все написано
IgA
 
Повідомлень: 306
З нами з: 02.07.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:23

  IgA написав:
Все-таки мой интуитивный вопрос почему лабораторное оборудование не установлено на прохождение, например, 20 циклов не лишен здравого смысла.


Читайте ) Статья научно-популярная, там вполне понятно все написано

Так я уже прочел, и действительно изложение понятное.
tumos
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:30

Так я уже прочел, и действительно изложение понятное.


И какие выводы? Какой смысл Вы вкладывали в свой вопрос?
IgA
 
Повідомлень: 306
З нами з: 02.07.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:36

Интересно, у кого плохо с арифметикой - у Ляшко или у меня?
Он также добавил, что в настоящее время в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины.

"Кроме того, будет аллоцировано 50 млн долларов в Европейском инвестиционном банке, а также завершаются переговоры относительно около 50-75 млн долларов от Всемирного банка. Это позволит нам закрыть всю потребность Украины в средствах для иммунопрофилактики COVID-19", – рассказал главный санврач.
https://korrespondent.net/ukraine/4300248-moz-planyruet-vaktsynyrovat-ot-COVID-polovynu-naselenyia-za-hod
2,6 млрд грн : 28,5 = 91 млн долл. + 50 млн от ЕИБ + пусть даже 75 млн от ВБ.
Итого получится 216 млн долл.
Даже если под "всей потребностью" он имеет ввиду не всё население, а только 16 млн человек, о которых он говорил раньше (не очень понятно, что за цифра), то выходит по 216:16 = 13,5 доллара на человека. Модерна и Pfizer и BioNTech стоят явно дороже.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17820
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4612 раз.
Подякували: 4312 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2341234223432344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7291 1682657
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.