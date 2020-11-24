Все-таки мой интуитивный вопрос почему лабораторное оборудование не установлено на прохождение, например, 20 циклов не лишен здравого смысла.
Читайте ) Статья научно-популярная, там вполне понятно все написано
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:12
Читайте ) Статья научно-популярная, там вполне понятно все написано
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:23
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:30
И какие выводы? Какой смысл Вы вкладывали в свой вопрос?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:36
Интересно, у кого плохо с арифметикой - у Ляшко или у меня?
2,6 млрд грн : 28,5 = 91 млн долл. + 50 млн от ЕИБ + пусть даже 75 млн от ВБ.
Итого получится 216 млн долл.
Даже если под "всей потребностью" он имеет ввиду не всё население, а только 16 млн человек, о которых он говорил раньше (не очень понятно, что за цифра), то выходит по 216:16 = 13,5 доллара на человека. Модерна и Pfizer и BioNTech стоят явно дороже.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
По моему про эти вакцины вообще речь не идёт, они позиционируются как люкс-сегмент, и вроде как уже заказаны в полном объёме до конца следующего года, все что будет выпущено, и это будет поставки не в Украину.
Что-то говорилось про китайские вакцины и про Астрозенеку для Украины. Они подешевле.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Причиной распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе и по всему миру стал тот факт, что опасность новой инфекции не восприняли всерьез. Об этом заявил в эфире телеканала ZDF немецкий вирусолог Александр Кекуле (расшифровку его слов опубликовал Focus).
По словам специалиста, человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который доминирует над уханьской разновидностью. Ученый считает, что штамм вируса возник на севере страны из-за мутации, это сделало его более заразным. Именно он обнаруживается более чем у 99% пациентов с COVID-19 по всему миру, заявил специалист.
Кекуле отметил, что из-за того, что угрозу вируса не восприняли всерьез, а предупреждения ученых об опасности вируса были проигнорированы, вирусу удалось незаметно распространиться по всей Италии, мутировать и адаптироваться к организму человека.
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:13
Меньшее количество циклов 20-25 дает возможность выявить зараженного
с большей степенью развития болезни. Увеличение количества циклов приводит выявлению остаточных явлений. Больной перенес острую фазу развития болезни, фактически может быть здоровым, но тестирование выявляет остаточные признаки. Изначально возникло недоумение почему при настройке тестеров используют верхние границы значений, при этом авторы заметки из Оксфорда указывали на возможность тестирования на меньшем количестве циклов. В связи с чем и был задан вопрос.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:28
То есть то же самое что и в приведенной Вами первоначально статье. Без всяких сомнений в валидности самого метода ПЦР и наличия ложноположительных результатов. Но еще это тестирование упоминалось в контексте выписки из больницы.
А что будет если с тестировать ПЦР с пониженной чувствительностью на начальных стадиях заболевания, например для получения справки о отсутствии вируса когда симптомов еще нет а вирусная нагрузка небольшая?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:30
Я обратил внимание, что когда в полемике недостает аргументов, некоторые авторы прибегают к обвинениям, ссылаясь на рептилоидов, всемирных заговорщиков и так далее.
Однако одна из мудрых пословиц гласит, что "дыма без огня не бывает".
Поскольку не все владеют английским, а одна из правовых баз открыта для свободного доступа лишь в выходные дни, а по будним дням только в период 20-24 часов, то размещаю без комментариев одно из решений Евросуда:
Кроме того, есть еще несколько решений решений Евросуда, которых нет в переводе, но с помощью Гугла можно понять их основное содержание:
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ПЦР тест вообще не выявляет остаточные признаки болезни, он вообще не выявляет никаких признаков болезни.
Он просто выявляет ДНК или РНК чего-то там.
|