Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:36

Он также добавил, что в настоящее время в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины.



"Кроме того, будет аллоцировано 50 млн долларов в Европейском инвестиционном банке, а также завершаются переговоры относительно около 50-75 млн долларов от Всемирного банка. Это позволит нам закрыть всю потребность Украины в средствах для иммунопрофилактики COVID-19", – рассказал главный санврач.

Интересно, у кого плохо с арифметикой - у Ляшко или у меня?2,6 млрд грн : 28,5 = 91 млн долл. + 50 млн от ЕИБ + пусть даже 75 млн от ВБ.Итого получится 216 млн долл.Даже если под "всей потребностью" он имеет ввиду не всё население, а только 16 млн человек, о которых он говорил раньше (не очень понятно, что за цифра), то выходит по 216:16 = 13,5 доллара на человека. Модерна и Pfizer и BioNTech стоят явно дороже.