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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2341234223432344

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:12

Все-таки мой интуитивный вопрос почему лабораторное оборудование не установлено на прохождение, например, 20 циклов не лишен здравого смысла.


Читайте ) Статья научно-популярная, там вполне понятно все написано
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:23

  IgA написав:
Все-таки мой интуитивный вопрос почему лабораторное оборудование не установлено на прохождение, например, 20 циклов не лишен здравого смысла.


Читайте ) Статья научно-популярная, там вполне понятно все написано

Так я уже прочел, и действительно изложение понятное.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:30

Так я уже прочел, и действительно изложение понятное.


И какие выводы? Какой смысл Вы вкладывали в свой вопрос?
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:36

Интересно, у кого плохо с арифметикой - у Ляшко или у меня?
Он также добавил, что в настоящее время в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины.

"Кроме того, будет аллоцировано 50 млн долларов в Европейском инвестиционном банке, а также завершаются переговоры относительно около 50-75 млн долларов от Всемирного банка. Это позволит нам закрыть всю потребность Украины в средствах для иммунопрофилактики COVID-19", – рассказал главный санврач.
https://korrespondent.net/ukraine/4300248-moz-planyruet-vaktsynyrovat-ot-COVID-polovynu-naselenyia-za-hod
2,6 млрд грн : 28,5 = 91 млн долл. + 50 млн от ЕИБ + пусть даже 75 млн от ВБ.
Итого получится 216 млн долл.
Даже если под "всей потребностью" он имеет ввиду не всё население, а только 16 млн человек, о которых он говорил раньше (не очень понятно, что за цифра), то выходит по 216:16 = 13,5 доллара на человека. Модерна и Pfizer и BioNTech стоят явно дороже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:выходит по 216:16 = 13,5 доллара на человека. Модерна и Pfizer и BioNTech стоят явно дороже.


По моему про эти вакцины вообще речь не идёт, они позиционируются как люкс-сегмент, и вроде как уже заказаны в полном объёме до конца следующего года, все что будет выпущено, и это будет поставки не в Украину.
Что-то говорилось про китайские вакцины и про Астрозенеку для Украины. Они подешевле.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Причиной распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе и по всему миру стал тот факт, что опасность новой инфекции не восприняли всерьез. Об этом заявил в эфире телеканала ZDF немецкий вирусолог Александр Кекуле (расшифровку его слов опубликовал Focus).

По словам специалиста, человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который доминирует над уханьской разновидностью. Ученый считает, что штамм вируса возник на севере страны из-за мутации, это сделало его более заразным. Именно он обнаруживается более чем у 99% пациентов с COVID-19 по всему миру, заявил специалист.

Кекуле отметил, что из-за того, что угрозу вируса не восприняли всерьез, а предупреждения ученых об опасности вируса были проигнорированы, вирусу удалось незаметно распространиться по всей Италии, мутировать и адаптироваться к организму человека.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fc131b59a794766f56ce3a3
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:13

  IgA написав:
Так я уже прочел, и действительно изложение понятное.


И какие выводы? Какой смысл Вы вкладывали в свой вопрос?

Меньшее количество циклов 20-25 дает возможность выявить зараженного
с большей степенью развития болезни. Увеличение количества циклов приводит выявлению остаточных явлений. Больной перенес острую фазу развития болезни, фактически может быть здоровым, но тестирование выявляет остаточные признаки. Изначально возникло недоумение почему при настройке тестеров используют верхние границы значений, при этом авторы заметки из Оксфорда указывали на возможность тестирования на меньшем количестве циклов. В связи с чем и был задан вопрос.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:28

Увеличение количества циклов приводит выявлению остаточных явлений. Больной перенес острую фазу развития болезни, фактически может быть здоровым, но тестирование выявляет остаточные признаки.


То есть то же самое что и в приведенной Вами первоначально статье. Без всяких сомнений в валидности самого метода ПЦР и наличия ложноположительных результатов. Но еще это тестирование упоминалось в контексте выписки из больницы.
А что будет если с тестировать ПЦР с пониженной чувствительностью на начальных стадиях заболевания, например для получения справки о отсутствии вируса когда симптомов еще нет а вирусная нагрузка небольшая?
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:30

Я обратил внимание, что когда в полемике недостает аргументов, некоторые авторы прибегают к обвинениям, ссылаясь на рептилоидов, всемирных заговорщиков и так далее.
Однако одна из мудрых пословиц гласит, что "дыма без огня не бывает".
Поскольку не все владеют английским, а одна из правовых баз открыта для свободного доступа лишь в выходные дни, а по будним дням только в период 20-24 часов, то размещаю без комментариев одно из решений Евросуда:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61638
http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 6940418193

Кроме того, есть еще несколько решений решений Евросуда, которых нет в переводе, но с помощью Гугла можно понять их основное содержание:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59622
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-4627
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59623
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

tumos написав:Больной перенес острую фазу развития болезни, фактически может быть здоровым, но тестирование выявляет остаточные признаки.


ПЦР тест вообще не выявляет остаточные признаки болезни, он вообще не выявляет никаких признаков болезни.
Он просто выявляет ДНК или РНК чего-то там.
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