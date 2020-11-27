IgA написав:А что будет если с тестировать ПЦР с пониженной чувствительностью на начальных стадиях заболевания, например для получения справки о отсутствии вируса когда симптомов еще нет а вирусная нагрузка небольшая?
Насколько я понимаю Ваш вопрос содержит ответ почему значение 20 нежелательно.
Все-таки мой интуитивный вопрос почему лабораторное оборудование не установлено на прохождение, например, 20 циклов не лишен здравого смысла.
Спасибо, интересная статья, хотя, в общем, интуитивно предсказуемый результат. К сожалению, количество циклов классифицирует больных только статистически. Для отдельного больного не даёт однозначную оценку.
detroytred написав:Смотрю тут среди участников ветки чуть ли не треть уже столкнулась с вирусом. По-моему, масштабы заражения в разы больше официальных.
Тоже так предполагаю. До октября не было ни одного знакомого, больного коронавирусом. Разве что на этой ветке несколько человек заявляли о том, что переболели коронавирусом, но это всё-таки виртуальные знакомые. А за последние три недели умерло трое знакомых, хотя объективно точнее родители знакомых, возраст от 56 до 82 лет. Вчера вот умер тот, которому 56 лет, в оправдании коронавируса он болел диабетом, хотя ещё месяц назад умирать не собирался. И трое знакомых на данный момент лежат в больнице с коронавирусом, возраст от 45 до 55 лет. И это при том, что Одесса вроде как никогда не была в лидерах эпидемии.
IgA написав:А что будет если с тестировать ПЦР с пониженной чувствительностью на начальных стадиях заболевания, например для получения справки о отсутствии вируса когда симптомов еще нет а вирусная нагрузка небольшая?
Насколько я понимаю Ваш вопрос содержит ответ почему значение 20 нежелательно.
Не только поэтому. В статье по Вашей ссылке говорится о том, что и при высоких значениях (>30) человек может тяжело болеть и даже умереть, хотя % значительно ниже. И при низких значеениях человек может оставаться здоровым. Отсутствие однозначной зависимости не позволяет установить низкий порог - можно пропустить людей, которые заболеют тяжело и могут умереть. Это значительно снижает ценность информации о количестве потребовавшихся циклов.
На Донбассе на оккупированной территории Донецкой области вакцинировали боевиков группировки "ДНР" российской экспериментальной вакциной против коронавируса "Спутник V". В результате 55% привитых заболели COVID-19, и также был летальный случай.
Об этом 27 ноября передали на Telegram-канале "Вольнодумец" со ссылкой на лиц, систематически контактирующих с сотрудниками "МОЗ ДНР"
Отмечается, что группе членов одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "1 АК" в "ДНР" вкололи эту вакцину под видом прививки от сезонного гриппа. Это произошло 31 октября под контролем вирусологов из Москвы.
Из 20 подопытных 11 человек все-таки заболели COVID-19. Сообщается, что пятеро из них уже выздоровели, еще пятеро до сих пор болеют, при чем у двоих коронавирус - в тяжелой форме, и еще один террорист умер с 90% поражением легких.
"Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать", - говорится в публикации.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:На Донбассе на оккупированной территории Донецкой области вакцинировали боевиков группировки "ДНР" российской экспериментальной вакциной против коронавируса "Спутник V". В результате 55% привитых заболели COVID-19, и также был летальный случай.
Об этом 27 ноября передали на Telegram-канале "Вольнодумец" со ссылкой на лиц, систематически контактирующих с сотрудниками "МОЗ ДНР"
Отмечается, что группе членов одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "1 АК" в "ДНР" вкололи эту вакцину под видом прививки от сезонного гриппа. Это произошло 31 октября под контролем вирусологов из Москвы.
Из 20 подопытных 11 человек все-таки заболели COVID-19. Сообщается, что пятеро из них уже выздоровели, еще пятеро до сих пор болеют, при чем у двоих коронавирус - в тяжелой форме, и еще один террорист умер с 90% поражением легких.
"Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать", - говорится в публикации.
Ухахахаха. Можно было к написанию текста привлечь какого-нибудь завалящего доктора, он бы подправил результаты так, чтобы они оставались "правильными", но при этом не были смешными
Если бы с 31-го октября по 27-е ноября в т.н. ДНР успели заболеть 11 человек из 20, там бы ковида уже не стало в силу обретения популяционного иммунитета
Ukrainian написав:На Донбассе на оккупированной территории Донецкой области вакцинировали боевиков группировки "ДНР" российской экспериментальной вакциной против коронавируса "Спутник V". В результате 55% привитых заболели COVID-19, и также был летальный случай.
Об этом 27 ноября передали на Telegram-канале "Вольнодумец" со ссылкой на лиц, систематически контактирующих с сотрудниками "МОЗ ДНР"
Отмечается, что группе членов одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "1 АК" в "ДНР" вкололи эту вакцину под видом прививки от сезонного гриппа. Это произошло 31 октября под контролем вирусологов из Москвы.
Из 20 подопытных 11 человек все-таки заболели COVID-19. Сообщается, что пятеро из них уже выздоровели, еще пятеро до сих пор болеют, при чем у двоих коронавирус - в тяжелой форме, и еще один террорист умер с 90% поражением легких.
"Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать", - говорится в публикации.
Если абстрагироваться от ДНРов и политики, то по инструкции тот же Спутник это двухступенчатая вакцина, как и почти все остальные вакцины. Если 31 октября вкололи первую, то когда сделали вторую необходимую вакцину ? И почему не сделали ? По той же инструкции необходимый уровень антител достигается через месяц после второй части вакцины. Сроки банально не складываются, видимо в данном телеграмм канале не очень понимают процесс вакцинации, можно было бы написать, что вакцины делали в сентябре, тогда было бы более логично.