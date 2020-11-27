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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2342234323442345

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:43

  IgA написав:А что будет если с тестировать ПЦР с пониженной чувствительностью на начальных стадиях заболевания, например для получения справки о отсутствии вируса когда симптомов еще нет а вирусная нагрузка небольшая?

Насколько я понимаю Ваш вопрос содержит ответ почему значение 20 нежелательно.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:20

  freeze написав:
tumos написав:Больной перенес острую фазу развития болезни, фактически может быть здоровым, но тестирование выявляет остаточные признаки.


ПЦР тест вообще не выявляет остаточные признаки болезни, он вообще не выявляет никаких признаков болезни.
Он просто выявляет ДНК или РНК чего-то там.

Да, пожалуй диагноз ставит врач.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:28

Смотрю тут среди участников ветки чуть ли не треть уже столкнулась с вирусом.
По-моему, масштабы заражения в разы больше официальных.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:31

  tumos написав:.......
Вот ознакомился со статьей. Надеюсь в серьезном издании.

https://www.sciencemag.org/news/2020/09 ... st-results

Все-таки мой интуитивный вопрос почему лабораторное оборудование не установлено на прохождение, например, 20 циклов не лишен здравого смысла.

Спасибо, интересная статья, хотя, в общем, интуитивно предсказуемый результат.
К сожалению, количество циклов классифицирует больных только статистически. Для отдельного больного не даёт однозначную оценку.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

detroytred написав:Смотрю тут среди участников ветки чуть ли не треть уже столкнулась с вирусом.
По-моему, масштабы заражения в разы больше официальных.


Тоже так предполагаю.
До октября не было ни одного знакомого, больного коронавирусом.
Разве что на этой ветке несколько человек заявляли о том, что переболели коронавирусом, но это всё-таки виртуальные знакомые.
А за последние три недели умерло трое знакомых, хотя объективно точнее родители знакомых, возраст от 56 до 82 лет. Вчера вот умер тот, которому 56 лет, в оправдании коронавируса он болел диабетом, хотя ещё месяц назад умирать не собирался.
И трое знакомых на данный момент лежат в больнице с коронавирусом, возраст от 45 до 55 лет.
И это при том, что Одесса вроде как никогда не была в лидерах эпидемии.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:43

  tumos написав:
  IgA написав:А что будет если с тестировать ПЦР с пониженной чувствительностью на начальных стадиях заболевания, например для получения справки о отсутствии вируса когда симптомов еще нет а вирусная нагрузка небольшая?

Насколько я понимаю Ваш вопрос содержит ответ почему значение 20 нежелательно.

Не только поэтому.
В статье по Вашей ссылке говорится о том, что и при высоких значениях (>30) человек может тяжело болеть и даже умереть, хотя % значительно ниже. И при низких значеениях человек может оставаться здоровым.
Отсутствие однозначной зависимости не позволяет установить низкий порог - можно пропустить людей, которые заболеют тяжело и могут умереть.
Это значительно снижает ценность информации о количестве потребовавшихся циклов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:50

На Донбассе на оккупированной территории Донецкой области вакцинировали боевиков группировки "ДНР" российской экспериментальной вакциной против коронавируса "Спутник V". В результате 55% привитых заболели COVID-19, и также был летальный случай.

Об этом 27 ноября передали на Telegram-канале "Вольнодумец" со ссылкой на лиц, систематически контактирующих с сотрудниками "МОЗ ДНР"

Отмечается, что группе членов одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "1 АК" в "ДНР" вкололи эту вакцину под видом прививки от сезонного гриппа. Это произошло 31 октября под контролем вирусологов из Москвы.

Из 20 подопытных 11 человек все-таки заболели COVID-19. Сообщается, что пятеро из них уже выздоровели, еще пятеро до сих пор болеют, при чем у двоих коронавирус - в тяжелой форме, и еще один террорист умер с 90% поражением легких.

"Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать", - говорится в публикации.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:56

  Ukrainian написав:На Донбассе на оккупированной территории Донецкой области вакцинировали боевиков группировки "ДНР" российской экспериментальной вакциной против коронавируса "Спутник V". В результате 55% привитых заболели COVID-19, и также был летальный случай.

Об этом 27 ноября передали на Telegram-канале "Вольнодумец" со ссылкой на лиц, систематически контактирующих с сотрудниками "МОЗ ДНР"

Отмечается, что группе членов одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "1 АК" в "ДНР" вкололи эту вакцину под видом прививки от сезонного гриппа. Это произошло 31 октября под контролем вирусологов из Москвы.

Из 20 подопытных 11 человек все-таки заболели COVID-19. Сообщается, что пятеро из них уже выздоровели, еще пятеро до сих пор болеют, при чем у двоих коронавирус - в тяжелой форме, и еще один террорист умер с 90% поражением легких.

"Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать", - говорится в публикации.



Ухахахаха. Можно было к написанию текста привлечь какого-нибудь завалящего доктора, он бы подправил результаты так, чтобы они оставались "правильными", но при этом не были смешными :mrgreen:

Если бы с 31-го октября по 27-е ноября в т.н. ДНР успели заболеть 11 человек из 20, там бы ковида уже не стало в силу обретения популяционного иммунитета
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:На Донбассе на оккупированной территории Донецкой области вакцинировали боевиков группировки "ДНР" российской экспериментальной вакциной против коронавируса "Спутник V". В результате 55% привитых заболели COVID-19, и также был летальный случай.

Об этом 27 ноября передали на Telegram-канале "Вольнодумец" со ссылкой на лиц, систематически контактирующих с сотрудниками "МОЗ ДНР"

Отмечается, что группе членов одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "1 АК" в "ДНР" вкололи эту вакцину под видом прививки от сезонного гриппа. Это произошло 31 октября под контролем вирусологов из Москвы.

Из 20 подопытных 11 человек все-таки заболели COVID-19. Сообщается, что пятеро из них уже выздоровели, еще пятеро до сих пор болеют, при чем у двоих коронавирус - в тяжелой форме, и еще один террорист умер с 90% поражением легких.

"Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать", - говорится в публикации.


Если абстрагироваться от ДНРов и политики, то по инструкции тот же Спутник это двухступенчатая вакцина, как и почти все остальные вакцины.
Если 31 октября вкололи первую, то когда сделали вторую необходимую вакцину ? И почему не сделали ?
По той же инструкции необходимый уровень антител достигается через месяц после второй части вакцины.
Сроки банально не складываются, видимо в данном телеграмм канале не очень понимают процесс вакцинации, можно было бы написать, что вакцины делали в сентябре, тогда было бы более логично.
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