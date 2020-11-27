Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:50

На Донбассе на оккупированной территории Донецкой области вакцинировали боевиков группировки "ДНР" российской экспериментальной вакциной против коронавируса "Спутник V". В результате 55% привитых заболели COVID-19, и также был летальный случай.



Об этом 27 ноября передали на Telegram-канале "Вольнодумец" со ссылкой на лиц, систематически контактирующих с сотрудниками "МОЗ ДНР"



Отмечается, что группе членов одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "1 АК" в "ДНР" вкололи эту вакцину под видом прививки от сезонного гриппа. Это произошло 31 октября под контролем вирусологов из Москвы.



Из 20 подопытных 11 человек все-таки заболели COVID-19. Сообщается, что пятеро из них уже выздоровели, еще пятеро до сих пор болеют, при чем у двоих коронавирус - в тяжелой форме, и еще один террорист умер с 90% поражением легких.



"Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать", - говорится в публикации.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".