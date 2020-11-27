RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2343234423452346

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 02:28

Для ковид-диссидентов.
Что видят в свои последние минуты тяжелые пациенты с COVID-19, смоделировал с помощью видео эпидемиолог из США Кен Реми.

Так врач пытался предупредить здоровых, но беспечных людей, что коронавирус смертельно опасен.


Медик работает в отделении реанимации клиники при Университете им. Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури).

Реми продемонстрировал, что больной коронавирусом перед смертью видит то приближающееся к нему, то удаляющееся лицо врача. Это последствия острого кислородного голодания, рассказал доктор. Пациенты также различают медицинские инструменты, которыми им делают интубацию трахеи.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/11/27/1875085.html
Там есть и видео.
Но суть не в этом. Почему-то об "обычном гриппе", или "придуманной эпидемии" иле ещё что-нибудь в этом духе пишут "учёные", не имеющие никакого отношения ни к вирусам, ни к болезням, ни к лечению, ни, тем более, к больницам.
А врачи, работающие с больными почему-то считают иначе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17825
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4613 раз.
Подякували: 4312 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 02:44

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/27/1875214.html - о трёх российских вакцинах.
Массовая вакцинация населения РФ от COVID-19 будет начата в январе–феврале 2021 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости». По его словам, граждан их группы риска начнут прививать уже в декабре.
......
В России в ряде регионов у медиков, которых привили от ковида «Спутником V», уже после прививки выявили коронавирус. Чиновники от здравоохранения объясняют, что вакцина призвана не защитить на сто процентов от коронавируса, а облегчить течение болезни, а также говорят, что, возможно, у привитых не успел образоваться иммунитет до контакта с коронавирусом (это три недели после первой прививки).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17825
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4613 раз.
Подякували: 4312 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 03:04

В российской армии начата массовая вакцинация от коронавируса. Всего планируется привить более 400 тыс. военнослужащих, сообщил на заседании коллегии Минобороны его руководитель Сергей Шойгу.

Уже вакцинированы более 2,5 тыс. военнослужащих. До конца года их должно стать уже 80 тыс., уточняет Минобороны.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/27/1875176.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17825
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4613 раз.
Подякували: 4312 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2343234423452346
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7293 1683026
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 23:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8977)
28.11.2020 01:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.