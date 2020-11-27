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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2343234423452346 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: Суб 28 лис, 2020 02:28

Что видят в свои последние минуты тяжелые пациенты с COVID-19, смоделировал с помощью видео эпидемиолог из США Кен Реми.



Так врач пытался предупредить здоровых, но беспечных людей, что коронавирус смертельно опасен.





Медик работает в отделении реанимации клиники при Университете им. Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури).



Реми продемонстрировал, что больной коронавирусом перед смертью видит то приближающееся к нему, то удаляющееся лицо врача. Это последствия острого кислородного голодания, рассказал доктор. Пациенты также различают медицинские инструменты, которыми им делают интубацию трахеи.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/11/27/1875085.html

Там есть и видео.

Но суть не в этом. Почему-то об "обычном гриппе", или "придуманной эпидемии" иле ещё что-нибудь в этом духе пишут "учёные", не имеющие никакого отношения ни к вирусам, ни к болезням, ни к лечению, ни, тем более, к больницам.

А врачи, работающие с больными почему-то считают иначе. Для ковид-диссидентов.Там есть и видео.Но суть не в этом. Почему-то об "обычном гриппе", или "придуманной эпидемии" иле ещё что-нибудь в этом духе пишут "учёные", не имеющие никакого отношения ни к вирусам, ни к болезням, ни к лечению, ни, тем более, к больницам.А врачи, работающие с больными почему-то считают иначе. ЛАД 2 Повідомлень: 17825 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4613 раз. Подякували: 4312 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 02:44 https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/27/1875214.html - о трёх российских вакцинах.

Массовая вакцинация населения РФ от COVID-19 будет начата в январе–феврале 2021 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости». По его словам, граждан их группы риска начнут прививать уже в декабре.

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В России в ряде регионов у медиков, которых привили от ковида «Спутником V», уже после прививки выявили коронавирус. Чиновники от здравоохранения объясняют, что вакцина призвана не защитить на сто процентов от коронавируса, а облегчить течение болезни, а также говорят, что, возможно, у привитых не успел образоваться иммунитет до контакта с коронавирусом (это три недели после первой прививки). - о трёх российских вакцинах. ЛАД 2 Повідомлень: 17825 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4613 раз. Подякували: 4312 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 03:04 В российской армии начата массовая вакцинация от коронавируса. Всего планируется привить более 400 тыс. военнослужащих, сообщил на заседании коллегии Минобороны его руководитель Сергей Шойгу.



Уже вакцинированы более 2,5 тыс. военнослужащих. До конца года их должно стать уже 80 тыс., уточняет Минобороны.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/27/1875176.html ЛАД 2 Повідомлень: 17825 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4613 раз. Подякували: 4312 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2343234423452346 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 27 лис, 2020 23:42