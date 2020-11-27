Что видят в свои последние минуты тяжелые пациенты с COVID-19, смоделировал с помощью видео эпидемиолог из США Кен Реми.
Так врач пытался предупредить здоровых, но беспечных людей, что коронавирус смертельно опасен.
Медик работает в отделении реанимации клиники при Университете им. Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури).
Реми продемонстрировал, что больной коронавирусом перед смертью видит то приближающееся к нему, то удаляющееся лицо врача. Это последствия острого кислородного голодания, рассказал доктор. Пациенты также различают медицинские инструменты, которыми им делают интубацию трахеи.
https://m.rosbalt.ru/world/2020/11/27/1875085.html Там есть и видео. Но суть не в этом. Почему-то об "обычном гриппе", или "придуманной эпидемии" иле ещё что-нибудь в этом духе пишут "учёные", не имеющие никакого отношения ни к вирусам, ни к болезням, ни к лечению, ни, тем более, к больницам. А врачи, работающие с больными почему-то считают иначе.
Массовая вакцинация населения РФ от COVID-19 будет начата в январе–феврале 2021 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости». По его словам, граждан их группы риска начнут прививать уже в декабре. ...... В России в ряде регионов у медиков, которых привили от ковида «Спутником V», уже после прививки выявили коронавирус. Чиновники от здравоохранения объясняют, что вакцина призвана не защитить на сто процентов от коронавируса, а облегчить течение болезни, а также говорят, что, возможно, у привитых не успел образоваться иммунитет до контакта с коронавирусом (это три недели после первой прививки).