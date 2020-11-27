Что видят в свои последние минуты тяжелые пациенты с COVID-19, смоделировал с помощью видео эпидемиолог из США Кен Реми.
Так врач пытался предупредить здоровых, но беспечных людей, что коронавирус смертельно опасен.
Медик работает в отделении реанимации клиники при Университете им. Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури).
Реми продемонстрировал, что больной коронавирусом перед смертью видит то приближающееся к нему, то удаляющееся лицо врача. Это последствия острого кислородного голодания, рассказал доктор. Пациенты также различают медицинские инструменты, которыми им делают интубацию трахеи.
https://m.rosbalt.ru/world/2020/11/27/1875085.html Там есть и видео. Но суть не в этом. Почему-то об "обычном гриппе", или "придуманной эпидемии" иле ещё что-нибудь в этом духе пишут "учёные", не имеющие никакого отношения ни к вирусам, ни к болезням, ни к лечению, ни, тем более, к больницам. А врачи, работающие с больными почему-то считают иначе.
Массовая вакцинация населения РФ от COVID-19 будет начата в январе–феврале 2021 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости». По его словам, граждан их группы риска начнут прививать уже в декабре. ...... В России в ряде регионов у медиков, которых привили от ковида «Спутником V», уже после прививки выявили коронавирус. Чиновники от здравоохранения объясняют, что вакцина призвана не защитить на сто процентов от коронавируса, а облегчить течение болезни, а также говорят, что, возможно, у привитых не успел образоваться иммунитет до контакта с коронавирусом (это три недели после первой прививки).
Опять наблюдаемый новый антирекорд у нас новым случаям + 16294.
Но видны и маленькие положительные моменты.
Во-первых, если смотреть только данные за определённые дни, так как у нас как и во всём мире явно наблюдаются особенности и пики, которые соотносятся со днями недели.
То прирост зараженных за сутки в относительных цифрах несколько уменьшается. 28.11 к 21.11 + 11.8 % 21.11 к 14.11 + 16.4 % 14.11 к 7.11 + 16.5 % 7.11 к 31.10 + 22.7 %
Не говоря уже о том, что количество умерших за вчера - 184 человека, это минимальная цифра для всех четырех пятниц ноября.
Та же самая тенденция наблюдается и в целом по миру. После относительно резкого скачка с + 300 000 случаев в день до уровней в + 600 000 случаев в день, наблюдается резкое сокращение темпов прироста, даже можно сказать стабилизация на новом уровне, но особого роста уже нет.
Прихожу на лего с дочерью. Все без масок. Все соседи с ковидом, в доме ходят без масок, в холле, лифтах. Соседка поехала с ковидом на консультацию к врачу, в приёмной половина - без масок. По-началу, я пытался делать замечания, а сейчас ясно, что это особенность национальной, то-ли тупости, то ли пофигизма
По рассказу подруги медсестры: Вчера в областном центре в больнице ковидные медсестры реально получили на руки 21-22 тыс. грн. и обалдели)) Сказать, что довольны, это ничего не сказать. Даже несмотря на адскую работу.
beee написав:Прихожу на лего с дочерью. Все без масок. Все соседи с ковидом, в доме ходят без масок, в холле, лифтах. Соседка поехала с ковидом на консультацию к врачу, в приёмной половина - без масок. По-началу, я пытался делать замечания, а сейчас ясно, что это особенность национальной, то-ли тупости, то ли пофигизма
И тут неожиданно - одни и те же люди кричат, что маски угрожают их свободе, а потом кричат, что сволочи ввели-введут локдаун. Сами способствуют событию, а потом возмущаются событием. Оксюморон.
detroytred написав:Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн. 20 октября. https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij ... ysyach-grn
По рассказу подруги медсестры: Вчера в областном центре в больнице ковидные медсестры реально получили на руки 21-22 тыс. грн. и обалдели)) Сказать, что довольны, это ничего не сказать. Даже несмотря на адскую работу.
Ковидные - это +премия в размере 300%. А теперь посчитайте их ЗП без ковидных. Выйдет 5.5 тыс грн на руки или чуть выше минималки
detroytred написав:Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн. 20 октября. https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij ... ysyach-grn
По рассказу подруги медсестры: Вчера в областном центре в больнице ковидные медсестры реально получили на руки 21-22 тыс. грн. и обалдели)) Сказать, что довольны, это ничего не сказать. Даже несмотря на адскую работу.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))