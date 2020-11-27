Додано: Суб 28 лис, 2020 10:30

Опять наблюдаемый новый антирекорд у нас новым случаям + 16294.



Но видны и маленькие положительные моменты.



Во-первых, если смотреть только данные за определённые дни, так как у нас как и во всём мире явно наблюдаются особенности и пики, которые соотносятся со днями недели.



То прирост зараженных за сутки в относительных цифрах несколько уменьшается.

28.11 к 21.11 + 11.8 %

21.11 к 14.11 + 16.4 %

14.11 к 7.11 + 16.5 %

7.11 к 31.10 + 22.7 %



Не говоря уже о том, что количество умерших за вчера - 184 человека, это минимальная цифра для всех четырех пятниц ноября.



Та же самая тенденция наблюдается и в целом по миру.

После относительно резкого скачка с + 300 000 случаев в день до уровней в + 600 000 случаев в день, наблюдается резкое сокращение темпов прироста, даже можно сказать стабилизация на новом уровне, но особого роста уже нет.