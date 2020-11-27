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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2344234523462347>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 02:28

Для ковид-диссидентов.
Что видят в свои последние минуты тяжелые пациенты с COVID-19, смоделировал с помощью видео эпидемиолог из США Кен Реми.

Так врач пытался предупредить здоровых, но беспечных людей, что коронавирус смертельно опасен.


Медик работает в отделении реанимации клиники при Университете им. Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури).

Реми продемонстрировал, что больной коронавирусом перед смертью видит то приближающееся к нему, то удаляющееся лицо врача. Это последствия острого кислородного голодания, рассказал доктор. Пациенты также различают медицинские инструменты, которыми им делают интубацию трахеи.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/11/27/1875085.html
Там есть и видео.
Но суть не в этом. Почему-то об "обычном гриппе", или "придуманной эпидемии" иле ещё что-нибудь в этом духе пишут "учёные", не имеющие никакого отношения ни к вирусам, ни к болезням, ни к лечению, ни, тем более, к больницам.
А врачи, работающие с больными почему-то считают иначе.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 02:44

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/27/1875214.html - о трёх российских вакцинах.
Массовая вакцинация населения РФ от COVID-19 будет начата в январе–феврале 2021 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости». По его словам, граждан их группы риска начнут прививать уже в декабре.
......
В России в ряде регионов у медиков, которых привили от ковида «Спутником V», уже после прививки выявили коронавирус. Чиновники от здравоохранения объясняют, что вакцина призвана не защитить на сто процентов от коронавируса, а облегчить течение болезни, а также говорят, что, возможно, у привитых не успел образоваться иммунитет до контакта с коронавирусом (это три недели после первой прививки).
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 03:04

В российской армии начата массовая вакцинация от коронавируса. Всего планируется привить более 400 тыс. военнослужащих, сообщил на заседании коллегии Минобороны его руководитель Сергей Шойгу.

Уже вакцинированы более 2,5 тыс. военнослужащих. До конца года их должно стать уже 80 тыс., уточняет Минобороны.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/27/1875176.html
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 10:30

Опять наблюдаемый новый антирекорд у нас новым случаям + 16294.

Но видны и маленькие положительные моменты.

Во-первых, если смотреть только данные за определённые дни, так как у нас как и во всём мире явно наблюдаются особенности и пики, которые соотносятся со днями недели.

То прирост зараженных за сутки в относительных цифрах несколько уменьшается.
28.11 к 21.11 + 11.8 %
21.11 к 14.11 + 16.4 %
14.11 к 7.11 + 16.5 %
7.11 к 31.10 + 22.7 %

Не говоря уже о том, что количество умерших за вчера - 184 человека, это минимальная цифра для всех четырех пятниц ноября.

Та же самая тенденция наблюдается и в целом по миру.
После относительно резкого скачка с + 300 000 случаев в день до уровней в + 600 000 случаев в день, наблюдается резкое сокращение темпов прироста, даже можно сказать стабилизация на новом уровне, но особого роста уже нет.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Прихожу на лего с дочерью. Все без масок. Все соседи с ковидом, в доме ходят без масок, в холле, лифтах. Соседка поехала с ковидом на консультацию к врачу, в приёмной половина - без масок. По-началу, я пытался делать замечания, а сейчас ясно, что это особенность национальной, то-ли тупости, то ли пофигизма
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:42

Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн.
20 октября.
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij ... ysyach-grn

По рассказу подруги медсестры:
Вчера в областном центре в больнице ковидные медсестры реально получили на руки 21-22 тыс. грн. и обалдели))
Сказать, что довольны, это ничего не сказать. Даже несмотря на адскую работу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:16

  beee написав:Прихожу на лего с дочерью. Все без масок. Все соседи с ковидом, в доме ходят без масок, в холле, лифтах. Соседка поехала с ковидом на консультацию к врачу, в приёмной половина - без масок. По-началу, я пытался делать замечания, а сейчас ясно, что это особенность национальной, то-ли тупости, то ли пофигизма


И тут неожиданно - одни и те же люди кричат, что маски угрожают их свободе, а потом кричат, что сволочи ввели-введут локдаун. Сами способствуют событию, а потом возмущаются событием. Оксюморон.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:21

  detroytred написав:Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн.
20 октября.
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij ... ysyach-grn

По рассказу подруги медсестры:
Вчера в областном центре в больнице ковидные медсестры реально получили на руки 21-22 тыс. грн. и обалдели))
Сказать, что довольны, это ничего не сказать. Даже несмотря на адскую работу.

Ковидные - это +премия в размере 300%.
А теперь посчитайте их ЗП без ковидных. Выйдет 5.5 тыс грн на руки или чуть выше минималки
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:25

И второй аспект проблемы.
Все мои партнёры сейчас сидят без работы на карантине выходного дня, торговые точки закрыты. Рынки даже на открытом воздухе закрыты.

И вот прямо сейчас Эпицентр в Одессе. Столпотворение. :mrgreen:
Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:36

  detroytred написав:Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн.
20 октября.
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij ... ysyach-grn

По рассказу подруги медсестры:
Вчера в областном центре в больнице ковидные медсестры реально получили на руки 21-22 тыс. грн. и обалдели))
Сказать, что довольны, это ничего не сказать. Даже несмотря на адскую работу.

веруем.

Міністр фінансів Сергій Марченко (чиновник) заявив, що підвищення зарплат учителям відкладається через нестачу грошей у розпал пандемії коронавірусу.
http://www.ukr.life/uk/osvita/zarplati- ... oku-video/
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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