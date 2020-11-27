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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Но видны и маленькие положительные моменты
земля на кладбищах не промёрзла
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Bloomberg составил список самых востребованных в мире вакцин от коронавируса на данный момент

1. AstraZeneca. На эту вакцину приходится почти треть всех заказов в мире — 3,2 млрд доз.
2. Novavax — предзаказы оформлены на 1,4 млрд доз.
3. Johnson & Johnson — 1,3 млрд доз
4. Sanofi & Glaxo — 1,2 млрд доз
5. Pfizer & BioNTech — 1,1 млрд доз
6. Moderna — 777,2 млн доз
7. Спутник V — 537,4 млн доз

Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета намного опережает конкурентов в небогатых странах — 2,4 млрд доз поступят в страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и Восточной Европы. Повышенный спрос на оксфордскую вакцину вызван ее невысокой стоимостью — $4-5 за дозу, пишет Bloomberg. Цена одной дозы вакцины Pfizer и BioNTech в США составит $19,5 ($39 за двукратную иммунизацию), Moderna — $32-37. Одна доза российской вакцины «Спутник V» будет стоить менее $10 – то есть две необходимые для вакцинации одного человека обойдутся менее, чем в $20
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Американская авиакомпания United Airlines начала самолетами развозить по странам мира вакцину от коронавируса производства Pfizer. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Pfizer планирует распространить вакцину через склады в американских штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии.

Доставка препарата началась несмотря на то, что американский регулятор FDA еще не одобрил вакцину и только рассматривает вариант с ее допуском на рынок к середине декабря.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:05

  freeze написав:
Та же самая тенденция наблюдается и в целом по миру.
После относительно резкого скачка с + 300 000 случаев в день до уровней в + 600 000 случаев в день, наблюдается резкое сокращение темпов прироста, даже можно сказать стабилизация на новом уровне, но особого роста уже нет.

Не знаю, как по миру, но в Киеве за последний месяц много знакомых переболело(болеют) и с температурой, и с потерей обоняния. Около 90% из них даже ПЦР не делали, ибо пользы от этого никакой, зато проблем потом не оберешься.
Думаю, мир тоже раздуплился, что спасение утопающих дело рук самих утопающих
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 28 лис, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:05

  freeze написав:И второй аспект проблемы.
Все мои партнёры сейчас сидят без работы на карантине выходного дня, торговые точки закрыты. Рынки даже на открытом воздухе закрыты.

И вот прямо сейчас Эпицентр в Одессе. Столпотворение. :mrgreen:
Зображення

Те, кто против "локдауна", - как раз против такой ерунды.
Это как "ограничивали" вход в московское метро - придумали коды и пропуска, в итоге очередь на проверку и вход была до 10000 человек одновременно.
Или как на каком-то заводе все дули в одну трубочку :)

Вот такой же "локдаун" и у нас - бессмысленный и беспощадный
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:07

  freeze написав:Американская авиакомпания United Airlines начала самолетами развозить по странам мира вакцину от коронавируса производства Pfizer. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Pfizer планирует распространить вакцину через склады в американских штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии.

Доставка препарата началась несмотря на то, что американский регулятор FDA еще не одобрил вакцину и только рассматривает вариант с ее допуском на рынок к середине декабря.

"Нет времени объяснять" :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:35

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Американская авиакомпания United Airlines начала самолетами развозить по странам мира вакцину от коронавируса производства Pfizer. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Pfizer планирует распространить вакцину через склады в американских штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии.

Доставка препарата началась несмотря на то, что американский регулятор FDA еще не одобрил вакцину и только рассматривает вариант с ее допуском на рынок к середине декабря.

"Нет времени объяснять" :)


Нет, тут лучше другое. :mrgreen:

"Положение серьёзное. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно."
телеграмма председателя Государственной думы М. В. Родзянко. 25.02.1917
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