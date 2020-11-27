земля на кладбищах не промёрзла
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Bloomberg составил список самых востребованных в мире вакцин от коронавируса на данный момент
1. AstraZeneca. На эту вакцину приходится почти треть всех заказов в мире — 3,2 млрд доз.
2. Novavax — предзаказы оформлены на 1,4 млрд доз.
3. Johnson & Johnson — 1,3 млрд доз
4. Sanofi & Glaxo — 1,2 млрд доз
5. Pfizer & BioNTech — 1,1 млрд доз
6. Moderna — 777,2 млн доз
7. Спутник V — 537,4 млн доз
Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета намного опережает конкурентов в небогатых странах — 2,4 млрд доз поступят в страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и Восточной Европы. Повышенный спрос на оксфордскую вакцину вызван ее невысокой стоимостью — $4-5 за дозу, пишет Bloomberg. Цена одной дозы вакцины Pfizer и BioNTech в США составит $19,5 ($39 за двукратную иммунизацию), Moderna — $32-37. Одна доза российской вакцины «Спутник V» будет стоить менее $10 – то есть две необходимые для вакцинации одного человека обойдутся менее, чем в $20
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Американская авиакомпания United Airlines начала самолетами развозить по странам мира вакцину от коронавируса производства Pfizer. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Pfizer планирует распространить вакцину через склады в американских штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии.
Доставка препарата началась несмотря на то, что американский регулятор FDA еще не одобрил вакцину и только рассматривает вариант с ее допуском на рынок к середине декабря.
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:05
Не знаю, как по миру, но в Киеве за последний месяц много знакомых переболело(болеют) и с температурой, и с потерей обоняния. Около 90% из них даже ПЦР не делали, ибо пользы от этого никакой, зато проблем потом не оберешься.
Думаю, мир тоже раздуплился, что спасение утопающих дело рук самих утопающих
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 28 лис, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:05
Те, кто против "локдауна", - как раз против такой ерунды.
Это как "ограничивали" вход в московское метро - придумали коды и пропуска, в итоге очередь на проверку и вход была до 10000 человек одновременно.
Или как на каком-то заводе все дули в одну трубочку
Вот такой же "локдаун" и у нас - бессмысленный и беспощадный
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:07
"Нет времени объяснять"
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:35
Нет, тут лучше другое.
"Положение серьёзное. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно."
телеграмма председателя Государственной думы М. В. Родзянко. 25.02.1917
Николашка не прислушался, и всё про..ал
"Николай II отказался реагировать на эту телеграмму, заявив министру императорского двора Фредериксу:
Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать"
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:44
Рассмотрение в Евросуде дел, которые связаны с вмешательством государств в права граждан всвязи с Covid-19, началось, причем по ускоренной процедуре:
В частности, срок между датами подачи жалоб и их коммуникации правительствам не превышает четырех месяцев.
Обращает на себя внимание тот факт, что в швейцарском деле, в отличие от российского, заявитель даже не обжаловал в национальных органах нарушение своих прав, посчитав, что национальные способы защиты не являются эффективными.
Таким образом, новый руководитель Евросуда Роберт Спано сдержал свое обещание о том, что Евросуд будет осуществлять пристальный надзор над вмешательством государств-участников Конвенции 1950 года в права граждан всвязи с Covid-19.
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:52
Толку от этого евросуда в данной ситуации.
Он что найдёт лекарства от коронавируса, сделает вакцину, увеличит количество койко-мест.
Почему права усопших никто не защищает ? Обратитесь с иском о неэффективности действий правительства, которое не способно обеспечить и проконтролировать ими же принятые меры по противодействию эпидемии.
Додано: Суб 28 лис, 2020 14:41
Конвенция 1950 года, которой 4 ноября этого года исполнилось 70 лет, и Евросуд были внедрены для того, чтобы предотвратить возрождение авторитаризма (тоталитаризма) в Европе после ужасов Второй мировой войны, а не эпидемии.
Конвенция гарантирует не все, а только основные права из Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Даже, если бы Конвенцией гарантировались права на лекарства, вакцины и койко-места, в ней и практике Евросуда заложен принцип субсидиарности, который означает, что обеспечение конвенционных прав и свобод является обязанностями государств-участников Конвенции, а Евросуд лишь осуществляет надзор за соблюдением ими этих обязанностей.
При этом, в Конвенции и практике Евросуда заложен критерий лица (ratione personae), который означает, что в Евросуд с жалобой может обратиться только то лицо, в отношении которого были допущены нарушения прав человека и основных свобод.
Наконец, с одной стороны, я не вижу нарушения моих прав с точки зрения лекарств, вакцин и койко-мест, поскольку у меня отрицательный тест IFA, и поэтому я не подпадаю под действие критерия лица (ratione personae).
Таким образом, если Вы считаете, что бездеятельностью государства нарушены именно Ваши права, то субъектом обжалования в Евросуде можете быть лишь Вы.
А вот, с другой стороны, после неконституционного введения и продолжения карантина Кабмином, в пользу главы которого Вы ратуете передать полномочия от Президента, не только возникли авторитарные тенденции, но и также осуществляется ограничение моих прав, которое может перерасти в их нарушение.
Таким образом, не исключено, что если граница между ограничением и нарушением прав будет пересечена должностными лицами государства, то я вынужден буду напомнить ему об обязательствах по Конвенции, которые оно взяло на себя в 1997 году:
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