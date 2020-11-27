Додано: Суб 28 лис, 2020 14:41

freeze написав: Толку от этого евросуда в данной ситуации.

Он что найдёт лекарства от коронавируса, сделает вакцину, увеличит количество койко-мест.

Почему права усопших никто не защищает ? Обратитесь с иском о неэффективности действий правительства, которое не способно обеспечить и проконтролировать ими же принятые меры по противодействию эпидемии. Толку от этого евросуда в данной ситуации.Он что найдёт лекарства от коронавируса, сделает вакцину, увеличит количество койко-мест.Почему права усопших никто не защищает ? Обратитесь с иском о неэффективности действий правительства, которое не способно обеспечить и проконтролировать ими же принятые меры по противодействию эпидемии.

Конвенция 1950 года, которой 4 ноября этого года исполнилось 70 лет, и Евросуд были внедрены для того, чтобы предотвратить возрождениев Европе после ужасов Второй мировой войны, а не эпидемии.Конвенция гарантирует не все, а только основные права из Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Даже, если бы Конвенцией гарантировались права на лекарства, вакцины и койко-места, в ней и практике Евросуда заложен, который означает, что обеспечение конвенционных прав и свобод является обязанностями государств-участников Конвенции, а Евросуд лишь осуществляет надзор за соблюдением ими этих обязанностей.При этом, в Конвенции и практике Евросуда заложен, который означает, что в Евросуд с жалобой может обратиться только то лицо, в отношении которого были допущены нарушения прав человека и основных свобод.Наконец, с одной стороны, я не вижу нарушения моих прав с точки зрения лекарств, вакцин и койко-мест, поскольку у меня отрицательный тест IFA, и поэтому я не подпадаю под действие критерия лица (ratione personae).Таким образом, если Вы считаете, что бездеятельностью государства нарушены именно Ваши права, то субъектом обжалования в Евросуде можете быть лишь Вы.А вот, с другой стороны, после неконституционного введения и продолжения карантина Кабмином, в пользу главы которого Вы ратуете передать полномочия от Президента, не только возникли авторитарные тенденции, но и также осуществляется ограничение моих прав, которое может перерасти в их нарушение.Таким образом, не исключено, что если граница между ограничением и нарушением прав будет пересечена должностными лицами государства, то я вынужден буду напомнить ему об обязательствах по Конвенции, которые оно взяло на себя в 1997 году: