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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:49

  Igneus написав:При этом, в Конвенции и практике Евросуда заложен критерий лица (ratione personae), который означает, что в Евросуд с жалобой может обратиться только то лицо, в отношении которого были допущены нарушения прав человека и основных свобод.

То есть родственники, умершего от коронавируса не могут обратиться в суд с целью наказать виновных должностных лиц и компенсировать родственникам, например, детям, потерю кормильца и моральный ущерб?
Плохо.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 28 лис, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:52

  freeze написав:
  Igneus написав:Рассмотрение в Евросуде дел, которые связаны с вмешательством государств в права граждан всвязи с Covid-19, началось, причем по ускоренной процедуре:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205025
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206384

В частности, срок между датами подачи жалоб и их коммуникации правительствам не превышает четырех месяцев.

Обращает на себя внимание тот факт, что в швейцарском деле, в отличие от российского, заявитель даже не обжаловал в национальных органах нарушение своих прав, посчитав, что национальные способы защиты не являются эффективными.

Таким образом, новый руководитель Евросуда Роберт Спано сдержал свое обещание о том, что Евросуд будет осуществлять пристальный надзор над вмешательством государств-участников Конвенции 1950 года в права граждан всвязи с Covid-19.


Толку от этого евросуда в данной ситуации.
Он что найдёт лекарства от коронавируса, сделает вакцину, увеличит количество койко-мест. :mrgreen:
Почему права усопших никто не защищает ? Обратитесь с иском о неэффективности действий правительства, которое не способно обеспечить и проконтролировать ими же принятые меры по противодействию эпидемии.

Кому что, а юристу о законности.
Создал бы он уже себе тему типа "незаконные ограничения" и втирал бы таким же крючкотворам-любителям о свободе.
Уже в игнор парня определил. Так нет, спорят с упоротым зачем-то, подсвечивают его ахинею.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:01

  antey1969 написав:Кому что, а юристу о законности.
Создал бы он уже себе тему типа "незаконные ограничения" и втирал бы таким же крючкотворам-любителям о свободе.
Уже в игнор парня определил. Так нет, спорят с упоротым зачем-то, подсвечивают его ахинею.

Притча о том, почему не стоит обижаться на оскорбления, если модерация не срабатывает:
https://www.youtube.com/watch?v=vHE8kJsBceM
Igneus
 
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