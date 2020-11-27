Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2345234623472348 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 84 Додано: Суб 28 лис, 2020 14:49 Igneus написав: При этом, в Конвенции и практике Евросуда заложен критерий лица (ratione personae), который означает, что в Евросуд с жалобой может обратиться только то лицо, в отношении которого были допущены нарушения прав человека и основных свобод. При этом, в Конвенции и практике Евросуда заложен критерий лица (ratione personae), который означает, что в Евросуд с жалобой может обратиться только то лицо, в отношении которого были допущены нарушения прав человека и основных свобод.

То есть родственники, умершего от коронавируса не могут обратиться в суд с целью наказать виновных должностных лиц и компенсировать родственникам, например, детям, потерю кормильца и моральный ущерб?

Плохо. То есть родственники, умершего от коронавируса не могут обратиться в суд с целью наказать виновных должностных лиц и компенсировать родственникам, например, детям, потерю кормильца и моральный ущерб?Плохо. Востаннє редагувалось freeze в Суб 28 лис, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 19309 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4608 раз. Подякували: 7344 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 14:52 freeze написав: Igneus написав: Рассмотрение в Евросуде дел, которые связаны с вмешательством государств в права граждан всвязи с Covid-19, началось, причем по ускоренной процедуре:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205025

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206384



В частности, срок между датами подачи жалоб и их коммуникации правительствам не превышает четырех месяцев.



Обращает на себя внимание тот факт, что в швейцарском деле, в отличие от российского, заявитель даже не обжаловал в национальных органах нарушение своих прав, посчитав, что национальные способы защиты не являются эффективными.



Таким образом, новый руководитель Евросуда Роберт Спано сдержал свое обещание о том, что Евросуд будет осуществлять пристальный надзор над вмешательством государств-участников Конвенции 1950 года в права граждан всвязи с Covid-19. Рассмотрение в Евросуде дел, которые связаны с вмешательством государств в права граждан всвязи с Covid-19, началось, причем по ускоренной процедуре:В частности, срок между датами подачи жалоб и их коммуникации правительствам не превышает четырех месяцев.Обращает на себя внимание тот факт, что в швейцарском деле, в отличие от российского, заявитель даже не обжаловал в национальных органах нарушение своих прав, посчитав, что национальные способы защиты не являются эффективными.Таким образом, новый руководитель Евросудасдержал свое обещание о том, что Евросуд будет осуществлять пристальный надзор над вмешательством государств-участников Конвенции 1950 года в права граждан всвязи с Covid-19.



Толку от этого евросуда в данной ситуации.

Он что найдёт лекарства от коронавируса, сделает вакцину, увеличит количество койко-мест.

Почему права усопших никто не защищает ? Обратитесь с иском о неэффективности действий правительства, которое не способно обеспечить и проконтролировать ими же принятые меры по противодействию эпидемии. Толку от этого евросуда в данной ситуации.Он что найдёт лекарства от коронавируса, сделает вакцину, увеличит количество койко-мест.Почему права усопших никто не защищает ? Обратитесь с иском о неэффективности действий правительства, которое не способно обеспечить и проконтролировать ими же принятые меры по противодействию эпидемии.

Кому что, а юристу о законности.

Создал бы он уже себе тему типа "незаконные ограничения" и втирал бы таким же крючкотворам-любителям о свободе.

Уже в игнор парня определил. Так нет, спорят с упоротым зачем-то, подсвечивают его ахинею. Кому что, а юристу о законности.Создал бы он уже себе тему типа "незаконные ограничения" и втирал бы таким же крючкотворам-любителям о свободе.Уже в игнор парня определил. Так нет, спорят с упоротым зачем-то, подсвечивают его ахинею. antey1969 1

Повідомлень: 10205 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1243 раз. Подякували: 2872 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 15:01 antey1969 написав: Кому что, а юристу о законности.

Создал бы он уже себе тему типа "незаконные ограничения" и втирал бы таким же крючкотворам-любителям о свободе.

Уже в игнор парня определил. Так нет, спорят с упоротым зачем-то, подсвечивают его ахинею. Кому что, а юристу о законности.Создал бы он уже себе тему типа "незаконные ограничения" и втирал бы таким же крючкотворам-любителям о свободе.Уже в игнор парня определил. Так нет, спорят с упоротым зачем-то, подсвечивают его ахинею.

Притча о том, почему не стоит обижаться на оскорбления, если модерация не срабатывает:

https://www.youtube.com/watch?v=vHE8kJsBceM Притча о том, почему не стоит обижаться на оскорбления, если модерация не срабатывает: Igneus Повідомлень: 822 З нами з: 29.08.18 Подякував: 342 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2345234623472348 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7293 1683382

ЛОБ П'ят 27 лис, 2020 23:42