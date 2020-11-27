Igneus написав:При этом, в Конвенции и практике Евросуда заложен критерий лица (ratione personae), который означает, что в Евросуд с жалобой может обратиться только то лицо, в отношении которого были допущены нарушения прав человека и основных свобод.
То есть родственники, умершего от коронавируса не могут обратиться в суд с целью наказать виновных должностных лиц и компенсировать родственникам, например, детям, потерю кормильца и моральный ущерб? Плохо.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 28 лис, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
В частности, срок между датами подачи жалоб и их коммуникации правительствам не превышает четырех месяцев.
Обращает на себя внимание тот факт, что в швейцарском деле, в отличие от российского, заявитель даже не обжаловал в национальных органах нарушение своих прав, посчитав, что национальные способы защиты не являются эффективными.
Таким образом, новый руководитель Евросуда Роберт Спано сдержал свое обещание о том, что Евросуд будет осуществлять пристальный надзор над вмешательством государств-участников Конвенции 1950 года в права граждан всвязи с Covid-19.
Толку от этого евросуда в данной ситуации. Он что найдёт лекарства от коронавируса, сделает вакцину, увеличит количество койко-мест. Почему права усопших никто не защищает ? Обратитесь с иском о неэффективности действий правительства, которое не способно обеспечить и проконтролировать ими же принятые меры по противодействию эпидемии.
Кому что, а юристу о законности. Создал бы он уже себе тему типа "незаконные ограничения" и втирал бы таким же крючкотворам-любителям о свободе. Уже в игнор парня определил. Так нет, спорят с упоротым зачем-то, подсвечивают его ахинею.
antey1969 написав:Кому что, а юристу о законности. Создал бы он уже себе тему типа "незаконные ограничения" и втирал бы таким же крючкотворам-любителям о свободе. Уже в игнор парня определил. Так нет, спорят с упоротым зачем-то, подсвечивают его ахинею.