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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2346234723482349>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:49

  Igneus написав:При этом, в Конвенции и практике Евросуда заложен критерий лица (ratione personae), который означает, что в Евросуд с жалобой может обратиться только то лицо, в отношении которого были допущены нарушения прав человека и основных свобод.

То есть родственники, умершего от коронавируса не могут обратиться в суд с целью наказать виновных должностных лиц и компенсировать родственникам, например, детям, потерю кормильца и моральный ущерб?
Плохо.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 28 лис, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:52

  freeze написав:
  Igneus написав:Рассмотрение в Евросуде дел, которые связаны с вмешательством государств в права граждан всвязи с Covid-19, началось, причем по ускоренной процедуре:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205025
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206384

В частности, срок между датами подачи жалоб и их коммуникации правительствам не превышает четырех месяцев.

Обращает на себя внимание тот факт, что в швейцарском деле, в отличие от российского, заявитель даже не обжаловал в национальных органах нарушение своих прав, посчитав, что национальные способы защиты не являются эффективными.

Таким образом, новый руководитель Евросуда Роберт Спано сдержал свое обещание о том, что Евросуд будет осуществлять пристальный надзор над вмешательством государств-участников Конвенции 1950 года в права граждан всвязи с Covid-19.


Толку от этого евросуда в данной ситуации.
Он что найдёт лекарства от коронавируса, сделает вакцину, увеличит количество койко-мест. :mrgreen:
Почему права усопших никто не защищает ? Обратитесь с иском о неэффективности действий правительства, которое не способно обеспечить и проконтролировать ими же принятые меры по противодействию эпидемии.

Кому что, а юристу о законности.
Создал бы он уже себе тему типа "незаконные ограничения" и втирал бы таким же крючкотворам-любителям о свободе.
Уже в игнор парня определил. Так нет, спорят с упоротым зачем-то, подсвечивают его ахинею.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:01

  antey1969 написав:Кому что, а юристу о законности.
Создал бы он уже себе тему типа "незаконные ограничения" и втирал бы таким же крючкотворам-любителям о свободе.
Уже в игнор парня определил. Так нет, спорят с упоротым зачем-то, подсвечивают его ахинею.

Притча о том, почему не стоит обижаться на оскорбления, если модерация не срабатывает:
https://www.youtube.com/watch?v=vHE8kJsBceM
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:35

  freeze написав:То есть родственники, умершего от коронавируса не могут обратиться в суд с целью наказать виновных должностных лиц и компенсировать родственникам, например, детям, потерю кормильца и моральный ущерб? Плохо.

После смерти родственники могут обратиться по статье 2 Конвенции с жалобой на халатность должностных лиц, которая привела к смерти, и/или неэффективное расследование причин смерти, если умерший при жизни не успел подать жалобу, или продолжить рассмотрение поданной умершим при жизни жалобы, но это является исключениями из общего правила:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185331
https://www.echr.com.ua/yespl-ociniv-ne ... tis-yevro/
https://precedent.in.ua/2015/12/16/sala ... v-ukrayny/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Притча о том, почему не стоит обижаться на оскорбления, если модерация не срабатывает:

Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:11

  antey1969 написав:
  detroytred написав:Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн.
20 октября.
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij ... ysyach-grn

По рассказу подруги медсестры:
Вчера в областном центре в больнице ковидные медсестры реально получили на руки 21-22 тыс. грн. и обалдели))
Сказать, что довольны, это ничего не сказать. Даже несмотря на адскую работу.

Ковидные - это +премия в размере 300%.
А теперь посчитайте их ЗП без ковидных. Выйдет 5.5 тыс грн на руки или чуть выше минималки

Красный у меня в черном списке, но лично для него процитирую
Кабмин не поддержал инициированное Минздравом увеличение расходов на медицину в проекте госбюджета на 2021 год - Степанов
В частности, проектом государственного бюджета на следующий год не предусмотрены средства на существенное повышение зарплат медиков

И для antey1969 - это не результат действий Супрун, а нынешней зеленой плесени
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:11

Igneus
Какие Ваши права сегодня нарушены?
Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?
Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны? :)

P.s. Вам не надоело?
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:16

  pesikot написав:......
И для antey1969 - это не результат действий Супрун, а нынешней зеленой плесени

"Где деньги, Зин?"
Не подскажете, откуда взять?
На политсраче тесно? Надо ещё здесь нагадить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:23

Начиная со второго декабря в Лондоне посетителей кафе и ресторанов, завершивших обед или ужин, будут заставлять сразу уходить из заведения. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает ВВС.
.....
“И хотя, с начала следующего месяца заведения смогут работать не до 10 часов вечера, а до 11, после десяти часов официанты уже перестанут принимать заказы, а за час до полуночи заведение должен покинуть последний клиент”, - разъясняет ВВС.

Кроме того, посетители пабов и ресторанов не смогут приходить в заведение только для того, чтобы заказать алкоголь: алкогольные напитки будут подаваться только как часть заказа, включающего основное блюдо. Оставаться после приема пищи и заказывать алкоголь отдельно будет запрещено

https://korrespondent.net/world/4300388-v-londone-zapretiat-vypyvat-v-pabakh-y-restoranakh-bez-zakusky
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:26

Северная Ирландия в настоящее время находится на двухнедельной блокировке с помощью выключателя: кафе, кафе, пабы, бары и рестораны закрыты, за исключением еды на вынос и доставки. А в Шотландии правила для пабов и ресторанов зависят от того, где ваш регион находится в четырехуровневой системе.

https://www.bbc.com/news/uk-55109932
Там ещё много чего интересного по уровням и запретам.
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