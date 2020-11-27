Igneus написав:При этом, в Конвенции и практике Евросуда заложен критерий лица (ratione personae), который означает, что в Евросуд с жалобой может обратиться только то лицо, в отношении которого были допущены нарушения прав человека и основных свобод.
То есть родственники, умершего от коронавируса не могут обратиться в суд с целью наказать виновных должностных лиц и компенсировать родственникам, например, детям, потерю кормильца и моральный ущерб? Плохо.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 28 лис, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
В частности, срок между датами подачи жалоб и их коммуникации правительствам не превышает четырех месяцев.
Обращает на себя внимание тот факт, что в швейцарском деле, в отличие от российского, заявитель даже не обжаловал в национальных органах нарушение своих прав, посчитав, что национальные способы защиты не являются эффективными.
Таким образом, новый руководитель Евросуда Роберт Спано сдержал свое обещание о том, что Евросуд будет осуществлять пристальный надзор над вмешательством государств-участников Конвенции 1950 года в права граждан всвязи с Covid-19.
Толку от этого евросуда в данной ситуации. Он что найдёт лекарства от коронавируса, сделает вакцину, увеличит количество койко-мест. Почему права усопших никто не защищает ? Обратитесь с иском о неэффективности действий правительства, которое не способно обеспечить и проконтролировать ими же принятые меры по противодействию эпидемии.
Кому что, а юристу о законности. Создал бы он уже себе тему типа "незаконные ограничения" и втирал бы таким же крючкотворам-любителям о свободе. Уже в игнор парня определил. Так нет, спорят с упоротым зачем-то, подсвечивают его ахинею.
antey1969 написав:Кому что, а юристу о законности. Создал бы он уже себе тему типа "незаконные ограничения" и втирал бы таким же крючкотворам-любителям о свободе. Уже в игнор парня определил. Так нет, спорят с упоротым зачем-то, подсвечивают его ахинею.
freeze написав:То есть родственники, умершего от коронавируса не могут обратиться в суд с целью наказать виновных должностных лиц и компенсировать родственникам, например, детям, потерю кормильца и моральный ущерб? Плохо.
Igneus написав:Притча о том, почему не стоит обижаться на оскорбления, если модерация не срабатывает:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
detroytred написав:Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн. 20 октября. https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij ... ysyach-grn
По рассказу подруги медсестры: Вчера в областном центре в больнице ковидные медсестры реально получили на руки 21-22 тыс. грн. и обалдели)) Сказать, что довольны, это ничего не сказать. Даже несмотря на адскую работу.
Ковидные - это +премия в размере 300%. А теперь посчитайте их ЗП без ковидных. Выйдет 5.5 тыс грн на руки или чуть выше минималки
Начиная со второго декабря в Лондоне посетителей кафе и ресторанов, завершивших обед или ужин, будут заставлять сразу уходить из заведения. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает ВВС. ..... “И хотя, с начала следующего месяца заведения смогут работать не до 10 часов вечера, а до 11, после десяти часов официанты уже перестанут принимать заказы, а за час до полуночи заведение должен покинуть последний клиент”, - разъясняет ВВС.
Кроме того, посетители пабов и ресторанов не смогут приходить в заведение только для того, чтобы заказать алкоголь: алкогольные напитки будут подаваться только как часть заказа, включающего основное блюдо. Оставаться после приема пищи и заказывать алкоголь отдельно будет запрещено
Северная Ирландия в настоящее время находится на двухнедельной блокировке с помощью выключателя: кафе, кафе, пабы, бары и рестораны закрыты, за исключением еды на вынос и доставки. А в Шотландии правила для пабов и ресторанов зависят от того, где ваш регион находится в четырехуровневой системе.