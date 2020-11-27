Начиная со второго декабря в Лондоне посетителей кафе и ресторанов, завершивших обед или ужин, будут заставлять сразу уходить из заведения. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает ВВС.

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“И хотя, с начала следующего месяца заведения смогут работать не до 10 часов вечера, а до 11, после десяти часов официанты уже перестанут принимать заказы, а за час до полуночи заведение должен покинуть последний клиент”, - разъясняет ВВС.



Кроме того, посетители пабов и ресторанов не смогут приходить в заведение только для того, чтобы заказать алкоголь: алкогольные напитки будут подаваться только как часть заказа, включающего основное блюдо. Оставаться после приема пищи и заказывать алкоголь отдельно будет запрещено