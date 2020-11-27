Додано: Суб 28 лис, 2020 17:08

ЛАД написав: Igneus

Какие Ваши права сегодня нарушены?

Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?

Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны?

P.s. Вам не надоело? Какие Ваши права сегодня нарушены?Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны?P.s. Вам не надоело?

, в преамбуле Конвенции заложенв его англо-саксонском варианте. При этом сама Конвенция является, и, исходя из англо-саксонского прецедентного права, Евросуд дополняет Конвенцию своими решениями в случаях, когда в ней даже нет соответствующих норм.Значение принципа верховенства права можно понять в упрощенном варианте, например, из высказывания бывшего народного депутата Украины, который подчеркнул, что этот принцип является. При этом, согласно практике Евросуда, принцип верховенства права присущ каждой статье Конвенции, несмотря на то, что он заложен прямо лишь в ее преамбуле.Например, в статье 6 Конвенции заложено право на, но ничего не говорится о праве наВ частности, постсоветские органы государственной власти, в том числе и суды, наивно полагали, что если решение судом было принято, то роль государства на этом закончилась. Поэтому должностные лица думали, что это решение можно в течение долгого времени игнорировать, так как в статье 6 Конвенции гарантии для его исполнения не заложено, за что и поплатились.Итак, исходя из принципа верховенства права, Евросуд решил, что является иллюзорным (абсурдом) тот факт, что если статья 6 Конвенции гарантирует справедливое судебное разбирательство, но не защищает право на исполнение окончательного судебного решения.Таким образом, право на посещение не только ресторана, но и еще кое-чего, заложено в более общем праве на уважение государством частной жизни каждого, что заложено в статье 8 Конвенции. При этом в статье 2 Протокола № 4 к Конвенции прямо заложено право каждого на свободу передвижения по территории государства, на которой он законно находится.