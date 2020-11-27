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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2346234723482349

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:05

  ЛАД написав:
  pesikot написав:......
И для antey1969 - это не результат действий Супрун, а нынешней зеленой плесени

"Где деньги, Зин?"
Не подскажете, откуда взять?
На политсраче тесно? Надо ещё здесь нагадить?

То есть, осуждение действий Супрун на этой ветке - это нормуль, это не полит.ветка

А если, осудить действия нынешних - так это полит.ветка.
Это так не работает

Деньги просрали нынешние, их и осуждать.
Но денег нет, а Зеленский раздает обещания о повышении ЗП

Об этом надо говорить. Смирись
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 28 лис, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:08

  ЛАД написав:Igneus
Какие Ваши права сегодня нарушены?
Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?
Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны? :)
P.s. Вам не надоело?

ЛАД, в преамбуле Конвенции заложен принцип верховенства права в его англо-саксонском варианте. При этом сама Конвенция является "живым деревом", и, исходя из англо-саксонского прецедентного права, Евросуд дополняет Конвенцию своими решениями в случаях, когда в ней даже нет соответствующих норм.

Значение принципа верховенства права можно понять в упрощенном варианте, например, из высказывания бывшего народного депутата Украины Руслана Сидоровича, который подчеркнул, что этот принцип является гарантией от абсурда. При этом, согласно практике Евросуда, принцип верховенства права присущ каждой статье Конвенции, несмотря на то, что он заложен прямо лишь в ее преамбуле.

Например, в статье 6 Конвенции заложено право на справедливое судебное разбирательство, но ничего не говорится о праве на исполнение окончательного судебного решения.
В частности, постсоветские органы государственной власти, в том числе и суды, наивно полагали, что если решение судом было принято, то роль государства на этом закончилась. Поэтому должностные лица думали, что это решение можно в течение долгого времени игнорировать, так как в статье 6 Конвенции гарантии для его исполнения не заложено, за что и поплатились.
Итак, исходя из принципа верховенства права, Евросуд решил, что является иллюзорным (абсурдом) тот факт, что если статья 6 Конвенции гарантирует справедливое судебное разбирательство, но не защищает право на исполнение окончательного судебного решения.

Таким образом, право на посещение не только ресторана, но и еще кое-чего, заложено в более общем праве на уважение государством частной жизни каждого, что заложено в статье 8 Конвенции. При этом в статье 2 Протокола № 4 к Конвенции прямо заложено право каждого на свободу передвижения по территории государства, на которой он законно находится.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:43

  antey1969 написав:
  detroytred написав:Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн.
20 октября.
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij ... ysyach-grn

По рассказу подруги медсестры:
Вчера в областном центре в больнице ковидные медсестры реально получили на руки 21-22 тыс. грн. и обалдели))
Сказать, что довольны, это ничего не сказать. Даже несмотря на адскую работу.

Ковидные - это +премия в размере 300%.
А теперь посчитайте их ЗП без ковидных. Выйдет 5.5 тыс грн на руки или чуть выше минималки

Именно так. Прозвучало от неё, что и вовсе 4,5 тыс. у медсестры с 24 годами стажа.
Я же поэтому и указал, что ковидные, а не просто медсестры.

Но насколько я понимаю, что держащийся сейчас в медучреждениях персонал (от сестер и до врачей), получающий мизер, в своем большинстве имеют довольно приличный левый доход.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:53

  pesikot написав:
  antey1969 написав:
  detroytred написав:Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн.
20 октября.
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij ... ysyach-grn

По рассказу подруги медсестры:
Вчера в областном центре в больнице ковидные медсестры реально получили на руки 21-22 тыс. грн. и обалдели))
Сказать, что довольны, это ничего не сказать. Даже несмотря на адскую работу.

Ковидные - это +премия в размере 300%.
А теперь посчитайте их ЗП без ковидных. Выйдет 5.5 тыс грн на руки или чуть выше минималки

Красный у меня в черном списке, но лично для него процитирую
Кабмин не поддержал инициированное Минздравом увеличение расходов на медицину в проекте госбюджета на 2021 год - Степанов
В частности, проектом государственного бюджета на следующий год не предусмотрены средства на существенное повышение зарплат медиков

И для antey1969 - это не результат действий Супрун, а нынешней зеленой плесени

Псячий, ты меня этим не удивил.
Точно также, как и ЗЕ, а также кабмин со Степановым, сыгравших классику.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:22

  ЛАД написав:Популярная статья о составе разных антиковидных вакцин - https://focus.ua/technologies/468203-a-chto-v-ampule-iz-chego-sostoyat-poyavivshiesya-vakciny-ot-koronavirusa.
Кому интересно, посмотрите.
Можете выбрать себе подходящую. :)

смешно :) тут от гриппа банально нет , от гепатита Б и от пневмокока поискать надо , а вы о ковид
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:48

  freeze написав:И второй аспект проблемы.
Все мои партнёры сейчас сидят без работы на карантине выходного дня, торговые точки закрыты. Рынки даже на открытом воздухе закрыты.

И вот прямо сейчас Эпицентр в Одессе. Столпотворение. :mrgreen:
Зображення

вот прямо сейчас что вы там делаете ? :shock: "не словом , а делом" что-то ваши слова расходятся с вашими делами. ведете себя как ковид-десидент, а вещаете как ковид-агитатор
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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